Проект дублёра проспекта Космонавтов в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу

сообщили в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

«Также проектной документацией предусматривается устройство локальных очистных сооружений, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и трансформаторной подстанции. Запланированы два наземных нерегулируемых пешеходных перехода, а вдоль пешеходного тротуара, который будет проложен на участке от лесопарка Пышминские Озерки, будет оборудована велодорожка»,