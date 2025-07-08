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Проект дублёра проспекта Космонавтов в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу
Ранее трассировку этого дублёра пришлось изменить из-за протестов горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление государственной экспертизы по Свердловской области одобрило проект новой улицы, которая призвана разгрузить проспект Космонавтов.
Магистраль, которую называют дублёром проспекта Космонавтов, должна пройти от восточной Верхнепышминской развязки ЕКАД до улицы Фрезеровщиков на Эльмаше. В 2023 году на общественные обсуждения выставлялся проект с несколько другой трассировкой — дублёр планировалось «дотянуть» до Егоршинского похода, но после протестов жителей Эльмаша, возмутившихся планами «перерезания» на две части Калиновского лесопарка мэр Екатеринбурга пообещал не строить дорогу через лесопарк и утвердил генплан с другой трассировкой.
В нынешнем варианте четырёхполосная магистраль должна связать ЕКАД и улицу Фрезеровщиков в районе посёлка Калиновка (не путать с посёлком Калиновским, что по другую сторону Калиновского лесопарка).
На своем пути проектируемый участок пересекает железнодорожные линии, автомобильные дороги и две реки — Пышму и Камышенку. В связи с чем будет построен путепровод, а также осуществлено переустройство русел рек.
На втором этапе реализации проекта запланировано строительство транспортной развязки, которая обеспечит заезд и выезд из жилого комплекса «Изумрудный бор» — ответвление от дублёра проспекта Космонавтов примкнём к пересечению бульвара Владимира Белоглазова и улицы Архитектора Соколова.
Отметим, что прохождение госэкспертизы ещё не означает, что в ближайшее время начнётся строительство объекта — в городе есть несколько транспортных проектов, которые прошли госэкспертизу, но точные сроки их реализации не определены.
Магистраль, которую называют дублёром проспекта Космонавтов, должна пройти от восточной Верхнепышминской развязки ЕКАД до улицы Фрезеровщиков на Эльмаше. В 2023 году на общественные обсуждения выставлялся проект с несколько другой трассировкой — дублёр планировалось «дотянуть» до Егоршинского похода, но после протестов жителей Эльмаша, возмутившихся планами «перерезания» на две части Калиновского лесопарка мэр Екатеринбурга пообещал не строить дорогу через лесопарк и утвердил генплан с другой трассировкой.
В нынешнем варианте четырёхполосная магистраль должна связать ЕКАД и улицу Фрезеровщиков в районе посёлка Калиновка (не путать с посёлком Калиновским, что по другую сторону Калиновского лесопарка).
На своем пути проектируемый участок пересекает железнодорожные линии, автомобильные дороги и две реки — Пышму и Камышенку. В связи с чем будет построен путепровод, а также осуществлено переустройство русел рек.
«Также проектной документацией предусматривается устройство локальных очистных сооружений, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и трансформаторной подстанции. Запланированы два наземных нерегулируемых пешеходных перехода, а вдоль пешеходного тротуара, который будет проложен на участке от лесопарка Пышминские Озерки, будет оборудована велодорожка»,
— сообщили в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
На втором этапе реализации проекта запланировано строительство транспортной развязки, которая обеспечит заезд и выезд из жилого комплекса «Изумрудный бор» — ответвление от дублёра проспекта Космонавтов примкнём к пересечению бульвара Владимира Белоглазова и улицы Архитектора Соколова.
Иллюстрация: ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
Отметим, что прохождение госэкспертизы ещё не означает, что в ближайшее время начнётся строительство объекта — в городе есть несколько транспортных проектов, которые прошли госэкспертизу, но точные сроки их реализации не определены.
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