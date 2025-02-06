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Екатеринбургские общественники просят обращаться в мэрию для предотвращения застройки берега Шарташа

14.27 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В январе представители свердловской региональной общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители» инициировали сбор подписей для перевода участка на западном берегу озера Шарташ в зону Р-1 (исключающую возможность капитального строительства). Обращение было вызвано общественными обсуждениями, на которых мэрия Екатеринбурга не принимала возражения от горожан, а принимала только от правообладателей участка, находящегося на указанной территории. В итоге на обсуждениях дали возможность высказаться лишь одному участнику.

Под инициативой «Мирных жителей» же подписалось около 300 участников – однако это лишь подписи под публикаций в соцсети «Вконтакте». Чтобы желание высказавшихся горожан дошло до администрации города, теперь «Мирные жители» просят их направить обращения через официальный портал городских властей. Для этого общественники подготовили примерный текст обращения, который можно отправить через сайт кабинет.екатеринбург.рф.

Инициатива заключается в том, чтобы вместо территориальной зоны Р-4, допускающей появление гостиничных комплексов, в городских правилах землепользования и застройки в отношении этого участка на Шарташе была зафиксирована зона Р-1. В качестве одного из аргументов общественники привели тот факт, что большая часть шарташского берега сейчас отнесена как раз к зоне Р-1.

Гостиничный комплекс со СПА-деревней на западном берегу Шарташа намерена возвести компания «Баден-баден», уже построившая несколько банных комплексов и бассейнов в городах Урала. Именно для этого администрация проводила общественные обсуждения по изменению вида разрешённого использования участка. Один из комплексов «Баден-Баден», к слову, находится неподалёку – на том же западном берегу Шарташа. Однако его эксплуатация неоднократно останавливалась из-за судебных решений.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
11:12 Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10:52 В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10:18 Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста
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18:49 Глава СК потребовал доклад о нападении пьяного бойца на фельдшера в Екатеринбурге
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16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
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