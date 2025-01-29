Возрастное ограничение 18+

Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге

22.14 Вторник, 4 февраля 2025
Фото: Телеграм-канал Руслана Габдрахманова/ t.me/ruslan_gabdrahmanov
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Согласно подписанному главой Екатеринбурга Алексеем Орловым постановлению, участок в Пионерском микрорайоне, в квартале улицы Блюхера – переулка Камышловского – улицы Милицейской — переулка Шадринского, включён в программу комплексного развития территории (КРТ).

В конце 2024 года то, что участок попадёт под КРТ, анонсировал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Всего на участке располагаются четыре жилых дома и два бомбоубежища. Все жилые дома построены в 1950-х годах, один из низ признан аварийным, отмечал Габдрахманов.

«Вместо них на участке общей площадью 9 тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и детский сад на минимум 100 мест»,

— говорил главный архитектор Екатеринбурга.


Бомбоубежища сохранять при комплексном развитии территории городские власти не будут.

«На некоторых площадках, действительно, есть защитные сооружения. Каждую такую территорию мы согласовываем с местным управлением Росимущества. Кроме того, закон позволяет исключить бомбоубежище из государственного реестра, но в таком случае размещение объекта нужно предусмотреть в другом месте»,

— так объяснял судьбу укрытий гражданской обороны Руслан Габдрахманов.



Иллюстрация: фрагмент приложения №1 к Постановлению администрации Екатеринбурга № 206 от 03.02.2025 года


Застройщик, который будет заниматься расселением старых домов и возведением новых, определится на торгах. Место наверняка будет привлекательным, поскольку находится в тихом и озеленённом уголке Пионерского микрорайона через дорогу находится Михайловское кладбище, а с юго-западной стороны к участу прилегает парк имени Блюхера, разбитый на месте другого кладбища – лютеранского.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
29 января 2025
Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
04 февраля 2025
В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
28 января 2025
В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз
31 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
Все новости Свердловской области
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
Все новости России и мира
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK