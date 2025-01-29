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Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге
Фото: Телеграм-канал Руслана Габдрахманова/ t.me/ruslan_gabdrahmanov
Согласно подписанному главой Екатеринбурга Алексеем Орловым постановлению, участок в Пионерском микрорайоне, в квартале улицы Блюхера – переулка Камышловского – улицы Милицейской — переулка Шадринского, включён в программу комплексного развития территории (КРТ).
В конце 2024 года то, что участок попадёт под КРТ, анонсировал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.
Всего на участке располагаются четыре жилых дома и два бомбоубежища. Все жилые дома построены в 1950-х годах, один из низ признан аварийным, отмечал Габдрахманов.
Бомбоубежища сохранять при комплексном развитии территории городские власти не будут.
Застройщик, который будет заниматься расселением старых домов и возведением новых, определится на торгах. Место наверняка будет привлекательным, поскольку находится в тихом и озеленённом уголке Пионерского микрорайона через дорогу находится Михайловское кладбище, а с юго-западной стороны к участу прилегает парк имени Блюхера, разбитый на месте другого кладбища – лютеранского.
В конце 2024 года то, что участок попадёт под КРТ, анонсировал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.
Всего на участке располагаются четыре жилых дома и два бомбоубежища. Все жилые дома построены в 1950-х годах, один из низ признан аварийным, отмечал Габдрахманов.
«Вместо них на участке общей площадью 9 тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и детский сад на минимум 100 мест»,
— говорил главный архитектор Екатеринбурга.
Бомбоубежища сохранять при комплексном развитии территории городские власти не будут.
«На некоторых площадках, действительно, есть защитные сооружения. Каждую такую территорию мы согласовываем с местным управлением Росимущества. Кроме того, закон позволяет исключить бомбоубежище из государственного реестра, но в таком случае размещение объекта нужно предусмотреть в другом месте»,
— так объяснял судьбу укрытий гражданской обороны Руслан Габдрахманов.
Иллюстрация: фрагмент приложения №1 к Постановлению администрации Екатеринбурга № 206 от 03.02.2025 года
Застройщик, который будет заниматься расселением старых домов и возведением новых, определится на торгах. Место наверняка будет привлекательным, поскольку находится в тихом и озеленённом уголке Пионерского микрорайона через дорогу находится Михайловское кладбище, а с юго-западной стороны к участу прилегает парк имени Блюхера, разбитый на месте другого кладбища – лютеранского.
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