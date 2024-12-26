В Екатеринбурге ЕЭСК отключает от сети потребителей, заявляя о якобы самовольном подключении

Павильон, который сетевики дважды отключали при наличии действующего договора. Фото: «Яндекс.карты»

— говорит бизнесмен

«Предпринимателей обвиняют в безучётном, бездоговорном электропотреблении. Приходят, составляют акт, что нет договора. И рассчитывают суммы, исходя из пропускаемости кабеля – из величины максимальной проводимости тока. И там 2, 3, 5 миллионов рублей. Ладно у меня, допустим, несколько объектов есть – имеется некоторая финансовая «подушка» для содержания электрика, юриста. А куда деваться начинающим предпринимателям с этими начисленными миллионами? В петлю?»,