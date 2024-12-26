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В Екатеринбурге ЕЭСК отключает от сети потребителей, заявляя о якобы самовольном подключении

Однако у предпринимателей, которым обрезают кабель, есть действующие договоры с поставщиком...

20.49 Суббота, 28 декабря 2024
Коллаж: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге электросетевая компания обрезает кабели у торговых павильонов, заявляя о самовольном подключении к сети. Однако у владельцев торговых объектов есть действующий договор с энергосбытовой компанией, в установленном порядке получены и зарегистрированы электросчётчики. Кроме того, как нам сообщили, есть случаи и отключения стационарных торговых точек на первых этажах зданий. Как такое возможно? Мы попытались разобраться в этой странной истории.

Сложности взаимоотношений с естественной монополией



В редакцию Вечерних ведомостей обратился предприниматель Владимир, у которого есть несколько торговых павильонов в разных районах Екатеринбурга. Недавно у одного из его павильонов обрезали кабель, оставив без электроэнергии и остановив тем самым работу.

Как рассказал предприниматель, у него есть действующий договор с поставщиком электроэнергии, АО «Екатеринбургэнергосбыт» (он предоставил его в распоряжение редакции), есть и зарегистрированный счётчик (указан в приложении к договору, также есть в распоряжении редакции). Однако это не спасло его от отключения. В один из декабрьских вечеров к его павильону приехала бригада и «обрубила» свет.

Поскольку у компании Владимира есть действующий договор, он вызвал электрика, чтобы тот разобрался в причинах нарушения электроснабжения и устранил обрыв. Однако на месте дежурила машина с охранниками частной фирмы, которые попытались воспрепятствовать починке кабеля.

Что было дальше – на видео:



Резюмируя увиденное, можно оставить в сухом остатке следующее – поначалу сотрудник Отдела экономической безопасности АО «ЕЭСК» (по крайней мере, так он представился) грозился вызвать полицию ввиду якобы попытки самовольного подключения, однако не сделал этого – а после того как юрист компании-владельца торгового павильона показал ему действующий договор и приложение к нему, где указаны номер счётчика, уехал вместе с группой быстрого реагирования нанятого ЕЭСК ЧОПа с места. После этой странной «сцены» электрики Владимира починили разрезанный кабель, и работа павильона возобновилась.

Принуждение к невыгодным условиям?



Как объяснил Вечерним ведомостям Владимир, это уже не первый случай, когда у его павильона отключают таким образом электроэнергию. Причём делают это по-разному – например, в предыдущий раз владелец павильона предложил посмотреть счётчик в нём, сверить его с данными в приложении к договору, и бригада, выехавшая по наряду, сделала это... Но всё равно потом отключила кабель.

Владимир объяснил нам, как он подключил свою торговую точку к сети. По его словам, есть два варианта подключения. Первый – запросив техусловия у сетевой компании. АО «ЕЭСК» сейчас берёт за предоставление фиксированную сумму – чуть более 80 тысяч рублей. И обязана предоставить со своей стороны техусловия в течение 15 дней. Однако, по словам Владимир, ЕЭСК часто нарушает эти сроки – и не предоставляет техусловия месяцами, предлагая подписать дополнительное соглашение на продление сроков. Бизнес, таким образом, простаивает. Из-за этого владельцы павильонов вынуждены были найти другой путь – запросив техусловия у управляющей компании и подключиться к соседнему жилому дому. По словам Владимира, такой вариант законен – подтверждает это то, что энергосбытовая компания после подключения по техусловиям «управляшки» заключила с ним договор и выдала счётчик. Он платил за электричество по этому счётчику, а жильцы дома – по своим счётчикам. Однако АО «ЕЭСК» такой вариант, видимо, не устраивает. Владимир считает, что таким образом сетевики стремятся получить больше денег с предпринимателей – ведь 80 с лишним тысяч – это сумма немалая. Управляющие же компании просят за техприсоединение в 10 раз меньшие суммы.


Павильон, который сетевики дважды отключали при наличии действующего договора. Фото: «Яндекс.карты»


Несогласованность сетевой и сбытовой компаний



Нужно понимать, что есть энергосбытовая компания – в нашем случае это АО «Екатеринбургэнергосбыт», которая занимается продажей электроэнергии конечному потребителю, а есть сетевая, которые лишь доставляет электроэнергию.

В Екатеринбурге ЕЭСК отключает от сети потребителей, заявляя о якобы самовольном подключении

Приложение к действующему договору между владельцем павильона и энергосбытовой компанией


И складывается впечатление, что у сбытовиков и сетевиков имеется рассогласованность в действиях – как иначе объяснить то, что энергосбытовая компания подписывает договор и регистрирует счётчик, а сетевая заявляет, что подключение произошло незаконно? Хотя, возможно, рыночная логика в этом есть – поскольку сбытовой компании неважно, к кому подключился павильон, она в любом случае получает платежи от потребителя по договору, а вот сетевая «упускает» возможность заработать на техприсоединении. Либо сетевики делают это из соображений безопасности? Чтобы не задавать эти вопросы впустую, Вечерние ведомости направили запрос в ЕЭСК с целью прояснить, на каком основании было произведено отключение павильона на Посадской, а также в энергосбытовую – по поводу того, почему она не отвечает на обращения владельца этого павильона. Также мы направили запрос в ФАС, чтобы узнать, сколько раз со стороны ЕЭСК фиксировались случаи нарушения сроков выдачи техусловий на подключение (по словам Владимира, это системное явление, и оно коснулось многих предпринимателей в Екатеринбурге). Мы опубликуем ответы, как только получим их.

Владелец павильона на улице Посадской в разговоре с Вечерними ведомостями заявил, что проблема с такими отключениями носит системный характер, но другие предприниматели, особенно из сферы малого бизнеса, даже не имеют ресурсов как-либо ей противодействовать – содержать бригады электриков, чтобы устранять такие отключения, и юристов, чтобы участвовать в затяжных судебных процессах с ЕЭСК. Поэтому бизнесмены просто вынуждены соглашаться с ЕЭСК. Кроме того, есть и другая проблема – ЕЭСК составляет акты о незаконном подключении, насчитывает суммы по нормативу, а потом идёт в суды, чтобы взыскивать их с предпринимателей.

«Предпринимателей обвиняют в безучётном, бездоговорном электропотреблении. Приходят, составляют акт, что нет договора. И рассчитывают суммы, исходя из пропускаемости кабеля – из величины максимальной проводимости тока. И там 2, 3, 5 миллионов рублей. Ладно у меня, допустим, несколько объектов есть – имеется некоторая финансовая «подушка» для содержания электрика, юриста. А куда деваться начинающим предпринимателям с этими начисленными миллионами? В петлю?»,

— говорит бизнесмен


Вечерние ведомости будут следить за ситуацией. Ранее мы писали материал об изменениях в рамках «реформы НТО» в городе из которого можно сделать вывод, что малому бизнесу в этой сфере становится тяжелее существовать и в других аспектах.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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11:05 МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом
10:48 В Нижнем Тагиле открыли четвёртую скейт-площадку и планируют ещё одну
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19:24 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством
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18:34 Больше половины из 14 вчерашних свердловских пожаров вспыхивало в жилом секторе
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14:28 Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
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