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Жители Юго-Запада третью субботу подряд выходят в защиту «Собачьего парка»

На этот раз – с собаками

20.20 Суббота, 11 ноября 2023
Коллаж: Вечерние ведомости
11 ноября екатеринбуржцы, выступающие в защиту парка 50-летия ВЛКСМ, вновь вышли в этот парк выразить протест строительству общежития и административного здания училища олимпийского резерва в этом месте. Это уже третья акция против застройки 2 га в зелёной зоне – предыдущие две были также по субботам: 28 октября активисты начали кампанию в защиту парка со сбора подписей, совместив её с экскурсией от гида-экскурсовода и исследователя Юго-Запада, а 4 ноября по случаю Дня народного единства местные жители играли в русские народные игры. Обе акции собрали по несколько десятков человек. Примерно столько же пришло и сегодня.

Вначале местные жители собрались со своими четырёхлапыми друзьями – парк не случайно имеет второе неофициальное название «Собачий». Помимо собак пришёл конь по имени Сахарок.


Фото: t.me/park50let


По ходу мероприятия, озаглавленного «Днём несогласия», активисты поделились итогами встречи в гордуме, которая прошла накануне – в рамках своего первого личного приёма в качестве председателя гордумы Анна Гурарий встретилась с жителями Юго-Запада, ратующими за сохранение парка. На этой встрече присутствовали директор училища и проектировщик, и от них удалось узнать, что новое общежитие планируется высотой в 9 этажей, с закрытым двором и тёплыми переходами с новыми корпусами административно-хозяйственного корпуса и медико-восстановительного центра. Этот комплекс зданий, как было заявлено, не требует перехода в существующий корпус училища, и может быть размещён в любом месте в пешей доступности для спортсменов – например, через дорогу или в соседнем квартале.


Фото: t.me/park50let


Также проектировщиком было заявлено, что для строительства потребуется вырубка всех крупных деревьев вдоль улицы Шаумяна. Аргументы заказчика сводились к необходимости обеспечения мест для тренировки спортсменов, но жителей Юго-Запада они, похоже, не убедили – самыми частыми предложениями были перенести стройку в Цыганский посёлок или в Новокольцовский.


Фото: t.me/park50let


После непродолжительного стояния с плакатами жители решили пройтись шествием по периметру парка – чтобы показать, что им важно сохранить весь парк в этих границах, которые и без того уже не раз сокращались. Полицейские запретили идти с развёрнутыми плакатами, поэтому пришлось ограничиться воздушными шарами.


Фото: t.me/park50let


По словам активистов, это не последняя акция – жители намерены и дальше продолжать уличную активность, пока не добьются включения спорного участка в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Парк 50-летия ВЛКСМ». А уже завтра, 12 ноября, местные жители совместно с активистами сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» собираются прийти в парк, чтобы нанести на «карту деревьев» те зелёные насаждения, которые сейчас имеются на спорном участке, и которые в случае строительства пойдут под вырубку.


Фото: t.me/park50let

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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