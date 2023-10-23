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Жители Екатеринбурга пили чай, собирали подписи и водили хороводы в защиту парка 50-летия ВЛКСМ
Причиной всему планы застроить ещё один участок в зелёной зоне
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу 28 октября жители Екатеринбурга собрались в парке 50-летия ВЛКСМ (называемом в народе ещё «Собачим парком») и начали активную кампанию против застройки очередного участка в этой зелёной зоне.
Недовольство общественности спровоцировало выставление мэрией на общественные обсуждения проекта, согласно которому участок парка, прилегающий к улице Шаумяна, должен изменить своё назначение – сейчас, согласно Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ, нормативный документ, который определяет назначение и виды разрешённого использования каждого участка в городе — прим. ред.), этот участок отнесён к территориальной зоне ТОП-1 (парки, скверы, набережные бульвары), не предполагающей капитальное строительство.
По новому проекту его относят к зоне ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования), в качестве причины указывается необходимость строительства на нём здания общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. В случае одобрения изменений будут устранены юридические препятствия для застройки этой земли.
Общественные обсуждения продлятся до 7 ноября, однако 28 октября был последним днём, когда принимались замечания от граждан. Но горожане рассчитывают успеть отправить собранные подписи до подписания итогового протокола, чтобы их мнение было учтено при подведении итогов общественных обсуждений.
В ходе мероприятия в самом парке было собрано порядка сотни подписей, однако к концу дня, по словам организаторов сбора, число подписей, поставленных жителями близлежащих домов, уже было около 200. Сбор продлится до 1 ноября, в этот день подписи планируют передать в мэрию, гордуму и в аппарат губернатора.
Собрание проходило без уведомления властей – парк 50-летия ВЛКСМ является одним из двух мест в городе (так называемых «гайд-парков»), где можно проводить публичные мероприятия без согласования. Правда, число их участников не должно превышать 100 человек. При этом представителей властей на встречу звали, но из муниципальной власти на неё пришёл лишь один городской депутат Константин Киселёв.
Полиция тоже присутствовала, но в небольшом количестве — лишь один полицейский в форме и ещё несколько силовиков в гражданском.
В обращении, которое подписывали собравшиеся, указывается сразу несколько аргументов в пользу сохранения за участком рекреационного назначения (зоны ТОП-1). В частности, подписанты обращали внимание властей на то, что парк 50-летия ВЛКСМ уже неоднократно урезали в размерах – отдавая его части под строительство религиозных учреждений (методистская церковь и православные храмы Серафима Саровского и Николая Чудотворца) и станции юннатов (в итоге, правда, это здание занял фонд «Золотое сечение»).
Стоит отметить, что участок с кадастровым номером 66:41:0403001:13, по поводу судьбы которого собрались горожане, был вычленен из парка 50-летия ВЛКСМ 18 лет назад – в октябре 2005 года. Однако это не повод его застраивать, считают жители Юго-Запада. Причин того две: во-первых, он изначально был частью парка (с 1968 по 2005 год), а во-вторых, участок до сих пор образует единую зелёную зону с парком, а массивные тополя и ивы ограждают территорию парка от проезжей части улицы Шаумяна.
Кроме того, в обращении упомянут пересыхающий водоём в парке. Активисты считают, что ещё одно строительство вблизи водоёма может его окончательно «убить».
В ходе мероприятия прозвучало спонтанное предложение провести на участке хоровод, которое тут же было реализовано – пока одни люди подписывали обращения, несколько десятков других взялись за руки и прошли вокруг них.
Сбор подписей длился около полутора часов, помимо хоровода за это время участники мероприятия согревались горячим чаем. А экскурсовод Светлана Гоцуленко провела для собравшихся небольшую экскурсию об истории парка. В ходе неё было озвучено немало интересных исторических фактов, о которых современные жители этого района вряд ли знали – например о том, что на месте, где сейчас расположены церкви Серафима Саровского и Николая Чудотворца, предполагалось размещение широкой аллеи и «парадного» входа в парк наподобие входной группы ЦПКиО.
«В планах рядом с парком многоэтажное строительство. И естественно, что абсолютно все нормативы по озеленению нарушены. А тут ещё и от существующего парка отрезать пару гектаров хотят. Есть ли в Екатеринбурге хоть один сквер, парк, ручей или водоем, к которым бы не тянулись жадные руки? Это стратегия "зелёного каркаса"? Доколе!!!» — написал Константин Киселёв у себя в соцсетях по итогам встречи.
Депутат Константин Киселёв назвал ситуацию с парком 50-летия ВЛКСМ «очередной горячей точкой».
Недовольство общественности спровоцировало выставление мэрией на общественные обсуждения проекта, согласно которому участок парка, прилегающий к улице Шаумяна, должен изменить своё назначение – сейчас, согласно Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ, нормативный документ, который определяет назначение и виды разрешённого использования каждого участка в городе — прим. ред.), этот участок отнесён к территориальной зоне ТОП-1 (парки, скверы, набережные бульвары), не предполагающей капитальное строительство.
Участок, который власти намерены застроить. Иллюстрация: Скриншот с публичной кадастровой карты Росреестра
По новому проекту его относят к зоне ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования), в качестве причины указывается необходимость строительства на нём здания общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. В случае одобрения изменений будут устранены юридические препятствия для застройки этой земли.
Общественные обсуждения продлятся до 7 ноября, однако 28 октября был последним днём, когда принимались замечания от граждан. Но горожане рассчитывают успеть отправить собранные подписи до подписания итогового протокола, чтобы их мнение было учтено при подведении итогов общественных обсуждений.
Горожане собирали подписи под тремя видами обращений — к мэру, губернатору и в гордуму. Фото: Владислав Постников
В ходе мероприятия в самом парке было собрано порядка сотни подписей, однако к концу дня, по словам организаторов сбора, число подписей, поставленных жителями близлежащих домов, уже было около 200. Сбор продлится до 1 ноября, в этот день подписи планируют передать в мэрию, гордуму и в аппарат губернатора.
Собрание проходило без уведомления властей – парк 50-летия ВЛКСМ является одним из двух мест в городе (так называемых «гайд-парков»), где можно проводить публичные мероприятия без согласования. Правда, число их участников не должно превышать 100 человек. При этом представителей властей на встречу звали, но из муниципальной власти на неё пришёл лишь один городской депутат Константин Киселёв.
Фото: Сообщество Вконтакте Парк им 50 летия ВЛКСМ / vk.com/parkvlksm
Полиция тоже присутствовала, но в небольшом количестве — лишь один полицейский в форме и ещё несколько силовиков в гражданском.
Фото: Владислав Постников
В обращении, которое подписывали собравшиеся, указывается сразу несколько аргументов в пользу сохранения за участком рекреационного назначения (зоны ТОП-1). В частности, подписанты обращали внимание властей на то, что парк 50-летия ВЛКСМ уже неоднократно урезали в размерах – отдавая его части под строительство религиозных учреждений (методистская церковь и православные храмы Серафима Саровского и Николая Чудотворца) и станции юннатов (в итоге, правда, это здание занял фонд «Золотое сечение»).
Местный житель считает, что найти место для общежития можно за счёт более рационального использования территории, которую уже занимает Училище олимпийского резерва
Стоит отметить, что участок с кадастровым номером 66:41:0403001:13, по поводу судьбы которого собрались горожане, был вычленен из парка 50-летия ВЛКСМ 18 лет назад – в октябре 2005 года. Однако это не повод его застраивать, считают жители Юго-Запада. Причин того две: во-первых, он изначально был частью парка (с 1968 по 2005 год), а во-вторых, участок до сих пор образует единую зелёную зону с парком, а массивные тополя и ивы ограждают территорию парка от проезжей части улицы Шаумяна.
Ещё один подписавшийся под обращением мужчина считает, что мэр и губернатор должны встать на сторону горожан в вопросе сохранения парка.
Кроме того, в обращении упомянут пересыхающий водоём в парке. Активисты считают, что ещё одно строительство вблизи водоёма может его окончательно «убить».
В ходе мероприятия прозвучало спонтанное предложение провести на участке хоровод, которое тут же было реализовано – пока одни люди подписывали обращения, несколько десятков других взялись за руки и прошли вокруг них.
Фото: Владислав Постников
Сбор подписей длился около полутора часов, помимо хоровода за это время участники мероприятия согревались горячим чаем. А экскурсовод Светлана Гоцуленко провела для собравшихся небольшую экскурсию об истории парка. В ходе неё было озвучено немало интересных исторических фактов, о которых современные жители этого района вряд ли знали – например о том, что на месте, где сейчас расположены церкви Серафима Саровского и Николая Чудотворца, предполагалось размещение широкой аллеи и «парадного» входа в парк наподобие входной группы ЦПКиО.
Экскурсовод Светлана Гоцуленко рассказала собравшимся об истории парка. Фото: Владислав Постников
«В планах рядом с парком многоэтажное строительство. И естественно, что абсолютно все нормативы по озеленению нарушены. А тут ещё и от существующего парка отрезать пару гектаров хотят. Есть ли в Екатеринбурге хоть один сквер, парк, ручей или водоем, к которым бы не тянулись жадные руки? Это стратегия "зелёного каркаса"? Доколе!!!» — написал Константин Киселёв у себя в соцсетях по итогам встречи.
Фото: Владислав Постников
Депутат Константин Киселёв назвал ситуацию с парком 50-летия ВЛКСМ «очередной горячей точкой».
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