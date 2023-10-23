Жители Екатеринбурга пили чай, собирали подписи и водили хороводы в защиту парка 50-летия ВЛКСМ Причиной всему планы застроить ещё один участок в зелёной зоне

Участок, который власти намерены застроить. Иллюстрация: Скриншот с публичной кадастровой карты Росреестра

Горожане собирали подписи под тремя видами обращений — к мэру, губернатору и в гордуму. Фото: Владислав Постников

Фото: Сообщество Вконтакте Парк им 50 летия ВЛКСМ / vk.com/parkvlksm

Фото: Владислав Постников

Местный житель считает, что найти место для общежития можно за счёт более рационального использования территории, которую уже занимает Училище олимпийского резерва

Ещё один подписавшийся под обращением мужчина считает, что мэр и губернатор должны встать на сторону горожан в вопросе сохранения парка.

Фото: Владислав Постников

Экскурсовод Светлана Гоцуленко рассказала собравшимся об истории парка. Фото: Владислав Постников

Фото: Владислав Постников

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости