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В Екатеринбурге завершают снос усадьбы Беленькова
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 июня, в Екатеринбурге приступили к сносу последнего здания усадебного комплекса Беленькова. Ранее за его сохранение собирали подписи, против сноса выступал Захар Прилепин, но это не помогло.
Напомним, комплекс усадьбы Беленькова был исключен правительством России из реестра объектов наследия в конце прошлого года по заявлению собственника зданий – застройщика «Чусовское озеро». Причиной стало то, что здания якобы утратили свою историко-культурную ценность. При этом о судьбе путти (скульптурная фигурка мальчика на фасаде здания), которых после сноса останется всего 4 в Екатеринбурге, ничего неизвестно.
Сносить комплекс зданий начали в конце мая.
Про усадьбу Беленькова, начавшую формироваться ещё в XVIII веке, и о том, чем она уникальная, мы писали большой текст.
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Напомним, комплекс усадьбы Беленькова был исключен правительством России из реестра объектов наследия в конце прошлого года по заявлению собственника зданий – застройщика «Чусовское озеро». Причиной стало то, что здания якобы утратили свою историко-культурную ценность. При этом о судьбе путти (скульптурная фигурка мальчика на фасаде здания), которых после сноса останется всего 4 в Екатеринбурге, ничего неизвестно.
Сносить комплекс зданий начали в конце мая.
Про усадьбу Беленькова, начавшую формироваться ещё в XVIII веке, и о том, чем она уникальная, мы писали большой текст.
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