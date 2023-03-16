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В Екатеринбурге судебный пристав более 20 раз уличён судом в незаконных действиях или бездействии
Мы обнаружили за год более двух десятков арбитражных дел, где фигурирует пристав, на которого уральские предприниматели написали заявление в СК
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе мы писали о заявлении предпринимателя из Екатеринбурга в Следственный комитет с просьбой проверить судебного пристава сразу по шести статьям Уголовного кодекса. Предприниматель пожаловался на действия пристава на складе с морозильным оборудованием, которые могли стать причиной многомиллионных убытков – на складе находится много скоропортящегося товара. Кроме того, речь в заявлении шла и о захвате бизнеса.
Как оказалось, эта ситуация с участием пристава и неопознанных спортсменов в масках стала лишь одной из историй, по которым с указанным приставом – Ровшаном Мамедовым судились в последние 12 месяцев. И это только в арбитражном суде, а сколько еще таких дел может быть в судах общей юрисдикции?
Судя по картотеке только арбитражного суда Свердловской области, 24 раза господин Мамедов фигурировал в исках, где различные предприниматели пытались признать его действия незаконными, а решения отменить. Суды удовлетворяли требования организаций к приставу и полностью, и частично.
Суммы фигурируют в решениях судов разные. Это и оспаривание взыскания исполнительского сбора. Причем размеры взноса в решениях варьируются от 10 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. И недовзысканные пени, и перевзысканные, а точнее, удержанные денежные средства.
При этом важно отметить, что суд признавал незаконными как действия судебного пристава Мамедова, так и его бездействия в том или ином деле. Что кажется нам крайне интересным, так как, например, в одной из историй Мамедов не только не наложил арест на имущество должника, но и не привлек оценщика, и, как следствие, не выставил имущество на торги (теряемся в догадках о причине такого невнимания к некоему имуществу, когда в других делах всё бывало с точностью наоборот).
С Ровшаном Мамедовым и его коллегами успели посудиться даже чиновники – одно из дел касалось бездействия по одному из исполнительных производств, суд потребовал в «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Администрации Тавдинского городского округа».
«Администрация Тавдинского городского округа не обладает информацией о мерах, принятых судебным приставом-исполнителем для реального исполнения требований исполнительного документа и проведенных исполнительных действиях, чем нарушены права и законные интересы взыскателя. Требования исполнительного документа до настоящего времени не исполнены, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении судебным приставом-исполнителем своих обязанностей в период с момента возбуждения исполнительного производства и до даты обращения Взыскателя с настоящим заявлением в суд и лишает взыскателя возможности на реализацию своего права как кредитора на возврат задолженности», – указано в материалах дела.
Судились с Мамедовым и представители министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ради справедливости отметим, что Ровшан Момедов дела иногда и выигрывал, так было с региональным Минприроды, и некоторыми другими организациями. Однако и Минприроды у Мамедова дела выигрывало.
И даже известное госучреждение (часто скандалами) «Фармация» судилось с Мамедовым, однако в данном случае приставу повезло – ни одно из дел 2021 года не доходило до решений в Арбитражном суде – исковые заявления были возвращены из-за неподсудности (в судах общей юрисдикции мы не смогли найти решений по этим искам).
На фоне такого количества судебных дел, где действия и бездействия пристава были признаны незаконными, особенно выделяется фраза в одном из решений судов по Мамедову:
А также и эта:
Что ж, остается только надеется, что не все приставы берут пример с господина Мамедова, и среди них еще остались те самые сотрудники, действия которых соответствуют федеральному законодательству. И, конечно, остается пока без ответа главный вопрос – насколько такие сотрудники ценны для руководства ФССП по Свердловской области?
Как оказалось, эта ситуация с участием пристава и неопознанных спортсменов в масках стала лишь одной из историй, по которым с указанным приставом – Ровшаном Мамедовым судились в последние 12 месяцев. И это только в арбитражном суде, а сколько еще таких дел может быть в судах общей юрисдикции?
Судя по картотеке только арбитражного суда Свердловской области, 24 раза господин Мамедов фигурировал в исках, где различные предприниматели пытались признать его действия незаконными, а решения отменить. Суды удовлетворяли требования организаций к приставу и полностью, и частично.
Суммы фигурируют в решениях судов разные. Это и оспаривание взыскания исполнительского сбора. Причем размеры взноса в решениях варьируются от 10 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. И недовзысканные пени, и перевзысканные, а точнее, удержанные денежные средства.
Одно из типичных решений суда, в котором фигурирует фамилия пристава Мамедова
При этом важно отметить, что суд признавал незаконными как действия судебного пристава Мамедова, так и его бездействия в том или ином деле. Что кажется нам крайне интересным, так как, например, в одной из историй Мамедов не только не наложил арест на имущество должника, но и не привлек оценщика, и, как следствие, не выставил имущество на торги (теряемся в догадках о причине такого невнимания к некоему имуществу, когда в других делах всё бывало с точностью наоборот).
С Ровшаном Мамедовым и его коллегами успели посудиться даже чиновники – одно из дел касалось бездействия по одному из исполнительных производств, суд потребовал в «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Администрации Тавдинского городского округа».
«Администрация Тавдинского городского округа не обладает информацией о мерах, принятых судебным приставом-исполнителем для реального исполнения требований исполнительного документа и проведенных исполнительных действиях, чем нарушены права и законные интересы взыскателя. Требования исполнительного документа до настоящего времени не исполнены, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении судебным приставом-исполнителем своих обязанностей в период с момента возбуждения исполнительного производства и до даты обращения Взыскателя с настоящим заявлением в суд и лишает взыскателя возможности на реализацию своего права как кредитора на возврат задолженности», – указано в материалах дела.
Даже с чиновниками приставы успевают судиться, и все эти суды за счет налогоплательщиков?
Судились с Мамедовым и представители министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ради справедливости отметим, что Ровшан Момедов дела иногда и выигрывал, так было с региональным Минприроды, и некоторыми другими организациями. Однако и Минприроды у Мамедова дела выигрывало.
И даже известное госучреждение (часто скандалами) «Фармация» судилось с Мамедовым, однако в данном случае приставу повезло – ни одно из дел 2021 года не доходило до решений в Арбитражном суде – исковые заявления были возвращены из-за неподсудности (в судах общей юрисдикции мы не смогли найти решений по этим искам).
На фоне такого количества судебных дел, где действия и бездействия пристава были признаны незаконными, особенно выделяется фраза в одном из решений судов по Мамедову:
Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (ст. 2 Закона об исполнительном производстве).
А также и эта:
Действия судебного пристава-исполнителя при этом должны соответствовать федеральному законодательству, поскольку нарушение закона влечет нарушение прав и законных интересов сторон исполнительного производства, а в соответствии со ст. 13 Закона № 118-ФЗ судебный пристав-исполнитель обязан не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.
Что ж, остается только надеется, что не все приставы берут пример с господина Мамедова, и среди них еще остались те самые сотрудники, действия которых соответствуют федеральному законодательству. И, конечно, остается пока без ответа главный вопрос – насколько такие сотрудники ценны для руководства ФССП по Свердловской области?
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