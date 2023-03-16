В Екатеринбурге судебный пристав более 20 раз уличён судом в незаконных действиях или бездействии Мы обнаружили за год более двух десятков арбитражных дел, где фигурирует пристав, на которого уральские предприниматели написали заявление в СК

Одно из типичных решений суда, в котором фигурирует фамилия пристава Мамедова

Даже с чиновниками приставы успевают судиться, и все эти суды за счет налогоплательщиков?

Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (ст. 2 Закона об исполнительном производстве).

Действия судебного пристава-исполнителя при этом должны соответствовать федеральному законодательству, поскольку нарушение закона влечет нарушение прав и законных интересов сторон исполнительного производства, а в соответствии со ст. 13 Закона № 118-ФЗ судебный пристав-исполнитель обязан не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Гузель Аиткулова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости