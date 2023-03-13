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Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ

09.00 Четверг, 16 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
О том, что на складе под Екатеринбургом, принадлежащем компании «Провианс», происходит настоящее шоу с некими людьми в масках, крайне похожее на рейдерский захват из 90-х, местные СМИ пишут вот уже три дня. При этом в полиции считают, что никакого захвата нет, а есть «спор собственников», а ситуация – внимание, цитата – находится «под контролем территориального отдела полиции». Мы попытались разобраться, что под «контролем отдела полиции» делает судебный пристав на предприятии.

Сама история началась довольно злободневно – на имущество компании «Провианс» – холодильный склад под Екатеринбургом с 2017 года накладывали ограничения из-за проблем с финансами у организации. Однако, поскольку компания расплачивалась по долгам и не отказывалась от них, и поэтому у кредиторов не было вопросов, кроме запрета на совершения регистрационных действий, дополнительных ограничений не вводилось.

То есть склад функционировал, а его помещения находились в аренде у организации ООО «УК Космонавтов 11д», которой и принадлежит холодильное оборудование, и, естественно, к долгам «Провианса» никакого отношения не имеет. Более того, компания сейчас находится в судебном процессе по полному снятию обременений со склада.

В конце февраля этого года судебный пристав Ровшан Мамедов, закрепленный за производством дела по долгам «Провианса», по какой-то известной только ему причине передал имущество компании на ответственное хранение некоему ООО «Комасис». После чего с арендаторов склада, как пишет в заявлении в СК представитель «Провианса», начали требовать перезаключить договоры аренды с новой организацией – ООО «Тёплый дом».

О том, проводилась ли какая-то официальная процедура передачи – тендер/ конкурс, и, вообще, были ли основания для такой передачи, на данный момент неизвестно.

Зато известно, что Арбитражный суд Свердловской области вынес 9 марта определение об обеспечительных мерах в виде приостановления исполнительного производства в отношении «Провианса», а 10 марта это решение было опубликовано на сайте суда и отправлено и приставу, и загадочно появившимся «Комасису» и «Тёплому дому».

Определение арбитражного суда Свердловской области об обеспечительных мерах


История могла бы закончиться на этом месте и не иметь продолжения – так как на этом моменте все действительно выглядело, как спор хозяйственных субъектов и никакого особого «криминала», ну кроме загадочной компании, которую привлёк пристав Мамедов, не было.

Но 13 марта директор «Провианса» стал участником самого настоящего шоу – когда он приехал на склад, чтобы вручить судебное решение и посчитать убытки (а их сотрудники организации предварительно насчитали аж на 10 млн рублей) за время управления объектом таинственным «Комасисом», его буквально вынудили покинуть территорию некие люди спортивного телосложения, скрывающие свои лица под медицинскими масками. «Масочных спортсменов» было не менее 20 человек, как указано в заявлении директора «Провианса» в СК, они угрожали представителям организации применением силы.

Вот так люди в масках заявились на территорию склада «Провианса»


При этом чуть позже генеральный директор «Комасиса» Павел Ковин, как указано в заявлении от «Провианса» в СК, в присутствии сотрудников полиции заявил, что ему этот склад передан приставом.

А прибывшие сотрудники полиции ОП № 29 МО МВД России «Заречный», ставшие свидетелями происходящего, согласно заявлению от «Провианса» в Следственный комитет, и того заявили, что вмешиваться в ситуацию не намерены, а все эти действия пристава и непонятных масочных бойцов не находятся в их компетенции.

Позже такую реакцию полиции не просто не опровергли, но и «засилили» официально – через «голос» главка свердловского МВД Валерия Горелых, который, кроме прочего, еще и добавил, что все это происходит «под контролем местного ОВД».

«Я бы не стал апеллировать такими громкими словами, как “силовой захват предприятия”. Такие слова в данной ситуации неуместны. Это спор собственников, ничего общего с проявлениями криминала не имеющий. По мнению специалистов МВД и судебных приставов, это чистейшей воды гражданско-правовые отношения, которые по действующему законодательству необходимо решать мирным путем, исключительно в судебных инстанциях. В ходе предварительного разбирательства установлено, что 22 февраля 2023 года в рамках исполнительного производства судебных приставов часть помещений склада была передана по решению суда охранному предприятию. Владелец помещений стал обжаловать это решение в Арбитражном суде. К счастью, обе стороны поступили разумно, не допустив погромов и других бандитских выходок. Ситуация находится на контроле у руководства территориального отдела полиции»,

– цитировали сразу несколько изданий пресс-секретаря главка полиции Валерия Горелых.

Ну то есть либо захват производится при участии полиции, либо решения суда Арбитражного суда Свердловской области для МВД не аргумент?

Пристав Ровшан Мамедов от комментария отказался, отправив корреспондента «Вечерних ведомостей» в пресс-службу ФССП, до которой на момент публикации дозвониться редакции не удалось.

Теперь во всех этих событиях будут разбираться следователи СК, директор «Провианса» попросил ведомство проверить действия пристава Мамедова, директоров «Комасиса» и «Теплого дома», и других неустановленных на данный момент лиц на преступления, предусмотренные сразу шестью (!) статьями Уголовного кодекса – злоупотребление и/или превышение должностных полномочий, незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта, вымогательство, умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг этой ситуации.

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Гузель Аиткулова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости


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