Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ

Определение арбитражного суда Свердловской области об обеспечительных мерах



Вот так люди в масках заявились на территорию склада «Провианса»

«Я бы не стал апеллировать такими громкими словами, как “силовой захват предприятия”. Такие слова в данной ситуации неуместны. Это спор собственников, ничего общего с проявлениями криминала не имеющий. По мнению специалистов МВД и судебных приставов, это чистейшей воды гражданско-правовые отношения, которые по действующему законодательству необходимо решать мирным путем, исключительно в судебных инстанциях. В ходе предварительного разбирательства установлено, что 22 февраля 2023 года в рамках исполнительного производства судебных приставов часть помещений склада была передана по решению суда охранному предприятию. Владелец помещений стал обжаловать это решение в Арбитражном суде. К счастью, обе стороны поступили разумно, не допустив погромов и других бандитских выходок. Ситуация находится на контроле у руководства территориального отдела полиции»,



– цитировали сразу несколько изданий пресс-секретаря главка полиции Валерия Горелых.



Гузель Аиткулова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости