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В Екатеринбурге завершается реставрация старинной плотины
Плотина на Ольховке реставрируется впервые за почти 200 лет, и в результате работ приобрела облик, который имела в XIX веке
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На улице Колмогорова подходят к концу реставрационные работы на плотине на реке Ольховке – одном из последних сохранившихся дореволюционных строений в Заречном микрорайоне города и единственным в этом микрорайоне объекте, находящемся под охраной государства как памятник архитектуры.
Представители организации «Рестострой», занимающейся реставрацией объекта, сказали корреспонденту veved.ru, что объект будет полностью готов уже на следующей неделе. На нём осталось установить ограждения и убрать строительный мусор.
Плотина, построенная ориентировочно в 1824–1826 годах (по другим данным – в 1837–1840), за свою историю ни разу не реставрировалась. За почти два века существования декоративные портики частично обрушились, а их основание ушло под землю. Реставраторам пришлось воссоздавать и откапывать части строения.
Плотина стала уникальна для Екатеринбурга и всего горнозаводского Урала тем, что была построена не для работы заводских механизмов, а исключительно в декоративных целях – оформленная классицистическими портиками она служила «парадным» въездом на территорию Генеральской дачи, а образованный ею пруд стал местом отдыха владельца этой дачи. Самым известным обитателем дачи был «Царь и Бог» Уральских горных заводов, генерал Владимир Глинка.
В начале XX века плотина и дача на Ольховке уже находились в упадке. Тем не менее это место во время приезда в Екатеринбург посетил императорский фотограф Сергей Прокудин-Горский, который сделал в 1909 году одну цветную фотографию дачи и одну чёрно-белую – плотины.
В ранне-советское время все постройки Генеральских дач были снесены. Снесли арочный кирпичный мостик через впадающий в пруд ручей, а также деревянный мост ниже плотины, по которому проходила дорога (по верху самой плотины её тогда не было).
В советские годы через плотину проложили проезжую часть улицы Колмогорова, в 1950-х она была отремонтирована, поверх неё были уложены бетонные блоки, обустроен тротуар. В 1991 году был перестроен водосброс, а прорез сделали бетонным.
Долгие годы плотина продолжала разрушаться. Жители Заречного микрорайона пытались обратить внимание на её состояние, проводя субботники, но городские власти (памятник федерального значения находится в муниципальной собственности) не предпринимали никаких мер по сохранению объекта.
Только в 2019 году администрация Екатеринбурга заказала разработку проекта по реставрации объекта – за 820 тысяч рублей его выполнило ООО «Наследие».
Аукцион на саму реставрацию городские власти разместили лишь летом 2022 года – его проводили целых четыре раза («Вечерние ведомости» писали об этом), но на первые три не заявилось ни одного участника. С четвёртой попытки, в конце августа 2022 года, подрядчик нашёлся – им стало ООО «Рестострой», согласившееся выполнить работы за 15 миллионов 86 тысяч рублей (это была стартовая цена аукциона).
Несмотря на то, что аукцион три раза откладывался (первый из четырёх был размещён ещё в июне 2022, года, а контракт был заключён только в конце августа), срок выполнения работ по условиям контракта остался прежним – до начала декабря 2022 года. Но к этому моменту плотина ещё была скрыта за строительными лесами.
По словам представителей «Рестостроя», в проектной документации были неточности – так, в ходе работ выяснилось, что некоторые колонны покосились, что не было отражено в проекте.
Однако в итоге все портики были отреставрированы, утраченные колонны воссозданы, бутовая кладка очищена и извлечена из под земли. При реставрации использовался аутентичный дореволюционный кирпич. В «Рестострое» заявляют, что архитектурный облик плотины восстановлен по оригинальным чертежам, и она теперь выглядит так, как выглядела в XIX веке – в период расцвета Генеральских дач, когда этот уголок в окрестностях Екатеринбурга считался одним из самых благоустроенных и живописных.
В настоящий момент для сдачи объекта осталось установить забор вдоль парапетного ограждения. По словам подрядчика, уже в ходе работ в проектную документацию были внесены корректировки и рисунок ограждения было решено изменить.
Сам парапет решили облицевать плитами из полированного гранита – эта часть не относится к памятнику архитектуры, под плитами будут скрыты бетонные блоки, уложенные поверх плотины в советское время.
Представители организации «Рестострой», занимающейся реставрацией объекта, сказали корреспонденту veved.ru, что объект будет полностью готов уже на следующей неделе. На нём осталось установить ограждения и убрать строительный мусор.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Плотина не для завода
Плотина, построенная ориентировочно в 1824–1826 годах (по другим данным – в 1837–1840), за свою историю ни разу не реставрировалась. За почти два века существования декоративные портики частично обрушились, а их основание ушло под землю. Реставраторам пришлось воссоздавать и откапывать части строения.
Плотина стала уникальна для Екатеринбурга и всего горнозаводского Урала тем, что была построена не для работы заводских механизмов, а исключительно в декоративных целях – оформленная классицистическими портиками она служила «парадным» въездом на территорию Генеральской дачи, а образованный ею пруд стал местом отдыха владельца этой дачи. Самым известным обитателем дачи был «Царь и Бог» Уральских горных заводов, генерал Владимир Глинка.
Фото начала XX века. За плотиной видна ещё целая Генеральская дача
В начале XX века плотина и дача на Ольховке уже находились в упадке. Тем не менее это место во время приезда в Екатеринбург посетил императорский фотограф Сергей Прокудин-Горский, который сделал в 1909 году одну цветную фотографию дачи и одну чёрно-белую – плотины.
Фото 1909 года Сергея Прокудина-Горского
В ранне-советское время все постройки Генеральских дач были снесены. Снесли арочный кирпичный мостик через впадающий в пруд ручей, а также деревянный мост ниже плотины, по которому проходила дорога (по верху самой плотины её тогда не было).
В советские годы через плотину проложили проезжую часть улицы Колмогорова, в 1950-х она была отремонтирована, поверх неё были уложены бетонные блоки, обустроен тротуар. В 1991 году был перестроен водосброс, а прорез сделали бетонным.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Плотина имеет семь пролетов: центральный — прорез и шесть глухих арочных ниш. Прорез выполняет роль водосброса и в XIX веке был перекрыт плоским деревянным «балочным мостом» с ограждениями. Арки разделены трапециевидными контрфорсами. К подпорной стене пристроены массивные двухколонные портики дорического ордера. Портики обрамляют контрфорсы и связаны с подпорной стенкой пьедесталами и архитравными балками. Подпорная стенка плотины выполнена из грубо отесанных гранитных блоков, красного кирпича с использованием железных кованых полос, штырей и петель-анкеров. Кладка выполнена с использованием раствора и на сухую
(архитектурное описание объекта из акта историко-культурной экспертизы)
Памятник федерального значения в запустении
Долгие годы плотина продолжала разрушаться. Жители Заречного микрорайона пытались обратить внимание на её состояние, проводя субботники, но городские власти (памятник федерального значения находится в муниципальной собственности) не предпринимали никаких мер по сохранению объекта.
Субботник у плотины. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Только в 2019 году администрация Екатеринбурга заказала разработку проекта по реставрации объекта – за 820 тысяч рублей его выполнило ООО «Наследие».
До завершения работ остаются считанные дни. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аукцион на саму реставрацию городские власти разместили лишь летом 2022 года – его проводили целых четыре раза («Вечерние ведомости» писали об этом), но на первые три не заявилось ни одного участника. С четвёртой попытки, в конце августа 2022 года, подрядчик нашёлся – им стало ООО «Рестострой», согласившееся выполнить работы за 15 миллионов 86 тысяч рублей (это была стартовая цена аукциона).
Облик, какого горожане не видали полторы сотни лет
Несмотря на то, что аукцион три раза откладывался (первый из четырёх был размещён ещё в июне 2022, года, а контракт был заключён только в конце августа), срок выполнения работ по условиям контракта остался прежним – до начала декабря 2022 года. Но к этому моменту плотина ещё была скрыта за строительными лесами.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По словам представителей «Рестостроя», в проектной документации были неточности – так, в ходе работ выяснилось, что некоторые колонны покосились, что не было отражено в проекте.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Однако в итоге все портики были отреставрированы, утраченные колонны воссозданы, бутовая кладка очищена и извлечена из под земли. При реставрации использовался аутентичный дореволюционный кирпич. В «Рестострое» заявляют, что архитектурный облик плотины восстановлен по оригинальным чертежам, и она теперь выглядит так, как выглядела в XIX веке – в период расцвета Генеральских дач, когда этот уголок в окрестностях Екатеринбурга считался одним из самых благоустроенных и живописных.
В настоящий момент для сдачи объекта осталось установить забор вдоль парапетного ограждения. По словам подрядчика, уже в ходе работ в проектную документацию были внесены корректировки и рисунок ограждения было решено изменить.
Сам парапет решили облицевать плитами из полированного гранита – эта часть не относится к памятнику архитектуры, под плитами будут скрыты бетонные блоки, уложенные поверх плотины в советское время.
Поверх гранита осталось установить ограждение. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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