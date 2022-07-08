Разваливающуюся плотину в Екатеринбурге не взялся ремонтировать ни один подрядчик

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся»