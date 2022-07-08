Разваливающуюся плотину в Екатеринбурге не взялся ремонтировать ни один подрядчик
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не состоялся аукцион на выполнение работ по сохранению и ремонту старинной плотины на реке Ольховке – на него не заявился ни один участник. Администрация Екатеринбурга, на чьём балансе находится сооружение, предлагала выполнить работы за сумму чуть более 15 миллионов рублей, но ни одного подрядчика, взявшегося бы этот объект, не нашлось.
На разработку самого проекта по сохранению и ремонту плотины мэрия в своё время потратила из городского бюджета 820 тысяч рублей. Это было в 2019 году, когда главой города был Александр Высокинский. Проект выполняло ООО «Наследие», при этом главным инженером выступил Александр Гавриленко – общественник, назначенный в состав Общественной палаты Екатеринбурга тем же Высокинским.
Работы по проекту подразумевались немалые – в результате них плотина, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, но находящаяся в плачевном состоянии, действительно должна была преобразиться и обрести первозданный вид. Проект подразумевал ремонт кирпичной и бутовой кладки, расчистку швов и восстановление шовных заполнений, воссоздание утраченных архитектурных деталей и декоративных элементов, кровли портиков из кровельного железа.
Теперь неизвестно, будет ли он вообще реализован — возможно, придётся заказывать новый, поскольку прошло уже больше двух лет, а подобная документация имеет свойство терять актуальность.
При этом «Вечерние ведомости» заметили интересную особенность – заказчик работ по выполнению ремонта плотины – МКУ «Управление заказчика по капительному ремонту» – установил в этой и других своих госзакупках довольно короткие сроки для проведения аукциона – всего 8 дней. Эксперт по противодействию коррупции Екатерина Петрова в разговоре с «Вечерними ведомостями» выразила мнение, что такой срок для многих организаций может быть недостаточен для качественной подготовки документации для участия в госзакупке, и что администрация может устанавливать столь короткие сроки намеренно, когда не желает реальной конкуренции.
Тем временем плотина, построенная в 1824 году, и последний раз ремонтировавшаяся почти 70 лет назад, с каждым годом разрушается всё больше и больше – из неё выпадают кирпичи, а арки портиков местами обрушились полностью.
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга плотина является одним из последних дореволюционных строений и единственной постройкой, признанной объектом культурного наследия федерального значения. В XIX веке с помощью этой плотины был образован декоративный пруд на реке Ольховке, на берегу которого располагалась Генеральская дача, где летом жили главные начальники Уральских горных заводов. Все остальные постройки Генеральских дач были снесены в первые годы советской власти.
«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся»
— говорится в протоколе комиссии.
На разработку самого проекта по сохранению и ремонту плотины мэрия в своё время потратила из городского бюджета 820 тысяч рублей. Это было в 2019 году, когда главой города был Александр Высокинский. Проект выполняло ООО «Наследие», при этом главным инженером выступил Александр Гавриленко – общественник, назначенный в состав Общественной палаты Екатеринбурга тем же Высокинским.
Работы по проекту подразумевались немалые – в результате них плотина, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, но находящаяся в плачевном состоянии, действительно должна была преобразиться и обрести первозданный вид. Проект подразумевал ремонт кирпичной и бутовой кладки, расчистку швов и восстановление шовных заполнений, воссоздание утраченных архитектурных деталей и декоративных элементов, кровли портиков из кровельного железа.
Фрагмент проектной документации – работы, которые должны были выполнить для сохранения плотины
Теперь неизвестно, будет ли он вообще реализован — возможно, придётся заказывать новый, поскольку прошло уже больше двух лет, а подобная документация имеет свойство терять актуальность.
При этом «Вечерние ведомости» заметили интересную особенность – заказчик работ по выполнению ремонта плотины – МКУ «Управление заказчика по капительному ремонту» – установил в этой и других своих госзакупках довольно короткие сроки для проведения аукциона – всего 8 дней. Эксперт по противодействию коррупции Екатерина Петрова в разговоре с «Вечерними ведомостями» выразила мнение, что такой срок для многих организаций может быть недостаточен для качественной подготовки документации для участия в госзакупке, и что администрация может устанавливать столь короткие сроки намеренно, когда не желает реальной конкуренции.
Тем временем плотина, построенная в 1824 году, и последний раз ремонтировавшаяся почти 70 лет назад, с каждым годом разрушается всё больше и больше – из неё выпадают кирпичи, а арки портиков местами обрушились полностью.
Плотина на улице Колмогорова в 2017 году. Фото: Марина Митрохина / CC BY-SA 4.0
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга плотина является одним из последних дореволюционных строений и единственной постройкой, признанной объектом культурного наследия федерального значения. В XIX веке с помощью этой плотины был образован декоративный пруд на реке Ольховке, на берегу которого располагалась Генеральская дача, где летом жили главные начальники Уральских горных заводов. Все остальные постройки Генеральских дач были снесены в первые годы советской власти.
Плотина на Генеральских дачах в 1909 году. Фото Сергея Прокудина-Горского.
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08 июля 2022