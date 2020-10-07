Депутаты Екатеринбургской гордумы поторопили руководство Дендропарка с разработкой проекта благоустройства
Общество
Сегодня депутатам Екатеринбургской городской думы показали концепцию благоустройства Дендропарка на улице Первомайской. Концепт презентовали директор МАУ «Дендрологический парк-выставка» Светлана Раскостова и ландшафтный дизайнер компании «ЛАИСС» Марина Мурзина. Основные проблемы, которые требуют немедленного решения, по заявлению руководства парка, — это обновление дренажной системы и реновация пешеходных дорожек. Сейчас неработающий дренаж приводит к систематическому подтоплению прилегающей к парковому водоёму территории и размыванию дорожек. Кроме того, в ходе реализации проекта благоустройства планируется укрепить береговую линию габионами и огородить ряд участков в парке, наиболее страдающих от антропогенного воздействия. Также предусмотрено восстановление ныне не функционирующего фонтана в розарии.
Во время презентации один из депутатов поднял вопрос о том, в какие сроки будет готов проект, на что руководство парка не смогло дать конкретного ответа, указав рамки «в конце года». Представители гордумы заявили, что к тому времени бюджет на 2021 году уже будет утверждён и таком случае невозможно выделить средства из городской казны, и нужно успевать подготовить проект в ближайшее время — пока идёт бюджетный процесс.
На презентации помимо депутатов гордумы присутствовали представители общественности — Екатерина Лахтикова и Владислав Постников. Как заявил Постников, отметившийся в кампаниях в защиту различных городских парков, дендрологический парк — один из тех, за которые нужно беспокоиться меньше всего. «У парка есть директор — прекрасный специалист Светлана Раскостова, и я вижу, что она защищает парк от «варварского» благоустройства, которое мы так часто видим в городе. Остальным городским паркам, увы, не повезло, и зачастую там применяют проектные решения, негативно сказывающиеся на флоре и фауне наших зелёных зон. Взять, например, сквер возле Оперного театра или парк XXII партсъезда с их «офонарением» через каждые шесть, а то и три метра – некому было остановить это безумие. Здесь же нам чётко с профессиональной точки зрения объяснили, что излишнее освещение – это неэкологично, и именно с учётом корректировок директора парка фонари на вспомогательных дорожках было решено разместить через каждые 22 метра, при этом направив их на тропинки. Считаю, что необходимо ставить вопрос о создании дирекции парков и скверов Екатеринбурга, чтобы парки были под наблюдением и управлением экспертов — примеры таких муниципальных учреждений есть в других городах. Но при нынешней администрации это вряд ли случится – они лучше на свой пиар очередные сотни миллионов потратят», — отметил Постников.
Напомним, что дендропарк на Мира был выбран в качестве объекта для реконструкции на голосовании, проводившемся на сайте администрации посредством Гугл-форм. Согласно официальным результатам, за него было отдано сто тысяч голосов.
Во время презентации один из депутатов поднял вопрос о том, в какие сроки будет готов проект, на что руководство парка не смогло дать конкретного ответа, указав рамки «в конце года». Представители гордумы заявили, что к тому времени бюджет на 2021 году уже будет утверждён и таком случае невозможно выделить средства из городской казны, и нужно успевать подготовить проект в ближайшее время — пока идёт бюджетный процесс.
На презентации помимо депутатов гордумы присутствовали представители общественности — Екатерина Лахтикова и Владислав Постников. Как заявил Постников, отметившийся в кампаниях в защиту различных городских парков, дендрологический парк — один из тех, за которые нужно беспокоиться меньше всего. «У парка есть директор — прекрасный специалист Светлана Раскостова, и я вижу, что она защищает парк от «варварского» благоустройства, которое мы так часто видим в городе. Остальным городским паркам, увы, не повезло, и зачастую там применяют проектные решения, негативно сказывающиеся на флоре и фауне наших зелёных зон. Взять, например, сквер возле Оперного театра или парк XXII партсъезда с их «офонарением» через каждые шесть, а то и три метра – некому было остановить это безумие. Здесь же нам чётко с профессиональной точки зрения объяснили, что излишнее освещение – это неэкологично, и именно с учётом корректировок директора парка фонари на вспомогательных дорожках было решено разместить через каждые 22 метра, при этом направив их на тропинки. Считаю, что необходимо ставить вопрос о создании дирекции парков и скверов Екатеринбурга, чтобы парки были под наблюдением и управлением экспертов — примеры таких муниципальных учреждений есть в других городах. Но при нынешней администрации это вряд ли случится – они лучше на свой пиар очередные сотни миллионов потратят», — отметил Постников.
Напомним, что дендропарк на Мира был выбран в качестве объекта для реконструкции на голосовании, проводившемся на сайте администрации посредством Гугл-форм. Согласно официальным результатам, за него было отдано сто тысяч голосов.
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