Пётр Дранга: «Наш спектакль о преодолении человеческой слабости, о том, что никогда не надо сдаваться»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мексиканка Фрида Кало — талантливейшая художница, страстная влюблённая, идейная коммунистка. В Советском Союзе её мало, кто знал: слишком уж далёким от канонов соцреализма было её творчество. Вот и получилось, что Россия по-настоящему полюбила Фриду с опозданием. И не без помощи кинематографистов, которые мощно напомнили о женщине непростой судьбы фильмом, вышедшим на большие экраны в начале нулевых. А теперь не даст россиянам забыть о Фриде новый яркий спектакль, который поставили в Театре Наций и возят по отечественным городам.Он так и называется — «Фрида». Детство будущей художницы, страшная авария, в которой Фрида Кало получила множественные травмы, многолетняя физическая боль, бурные взаимоотношения с супругом, известным художником Диего Риверой — всё это умещается в насыщенные эмоциями полтора часа. Постановку можно было бы посчитать «моно-спектаклем»: единственная актриса произносит монолог, в котором слова из дневников Фриды переплетены с поэзией Федерико Гарсиа Лорки. Но — нет! На сцену выходит ещё и Музыкант, который вступает во взаимодействие с актрисой, выступает с ней своеобразным дуэтом. Третьим, коллективным участником спектакля становится оркестр. А четвёртым — поразительной красоты видеография, в которой не присутствует, хотя бы фрагментарно, живопись Фриды, зато передан дух той Мексики, которой жила Фрида.— говорит Пётр Дранга, известный музыкант и продюсер «Фриды».