Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности

Максим Владимиров и Дмитрий Серов уже очень много лет занимаются развитием охоттерриторий в Свердловской области, эти охотугодья являются одними из самых показательных в регионе

Свидетели Совета

Отрывок из появившейся в ходе заседаний судов повестки. На заседании Совета якобы обсуждались кандидатуры в этот орган, а согласно закону об НКО, такие полномочия есть только у Конференции

– Достаточно сказать того, что нет предмета экспертизы. Дело в том, что наш процессуальный оппонент заявляет ходатайство об экспертизе документа, на который ссылался свидетель Матющенко. Свидетель нам показал этот документ, сложил в карман и ушел. Все – этого документа [его оригинала, нужного для проведения экспертизы, - прим.ред.] в деле нет, – заявил на суде представитель ответчика, выступая о ходатайствах истцов о проведении экспертизы листка с повесткой, на котором, по словам Матющенко, он делал пометки на самом заседании Совета.

Аудио как предчувствие: суд отказал в проведение экспертизы

Охотники, подавшие в суд, сами заказали экспертизу подлинности аудиозаписи, которую они предоставили суду

Какие законы? «Не, не слышали?»

Выписка из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС на момент публикации. Согласно этому документу, лицом, представляющем организацию охотников и рыболовов без доверенности, до сих пор является Николай Карабут

Охотники занимаются не только охотой, в их непосредственной деятельности еще и забота о лесе, контроль за популяцией животных, поэтому на вверенных территориях устанавливаются кормушки для животных и разные другие приспособления, например, ванны со специальными веществами, после "купания" в которых кабанов меньше кусают насекомые

«Понимаете, если электричка уже ушла и за ней бежать, то ее уже не догнать, – говорит Слижевский на заседании суда. – Существует общепринятый, общечеловеческий порядок – поздравлять с 8 марта 9 не положено».

Максим Владимиров и еще несколько человек подали заявление на рассмотрение своих кандидатур для включения их в Совет за неделю до Конференции, но, по мнению свидетеля ответчика Слижевского, "электричка если ушла, ее не догнать". Как правило, представление кандидатур происходит непосредственно на съездах или конференциях, прямо во время мероприятий, так как такие полномочия закреплены в федеральных законах

Конференция: посещение группами и разговор с журналистами в коридоре



Последний момент, к слову, не смутил суд – в решении Свердловского областного суда указано, что «Поскольку в 2021 году на территории субъектов Российской Федерации продолжают действовать ограничения в виде режима самоизоляции отдельных групп населения, перевода работников на удаленный режим работы, а также по количеству совместного присутствия, был внесен законопроект, в котором предлагалось законодательно продлить на 2021 год возможность высшим органам управления некоммерческих организаций принимать решения путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по вопросу, в частности, образования органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий».

Мандат, который получил Максим Владимиров. В нем уже содержатся фамилии тех, кого в итоге "избрали" на Конференции. Ни одна фамилия не изменилась

«Надеюсь, что будет результат экспертизы этой аудиозаписи, которая и должна отразить достоверность записи заседания», — рассказал член организации Максим Владимиров.

Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости