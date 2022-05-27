Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают
После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Общество
Фото: скрин из фильма про свердловских охотников
Охотники из Свердловской области продолжают пытаться оспорить переход власти от бывшего председателя общественной организации его дочери. Правда, если быть точнее – оспорить пытаются саму Конференцию, на которой это решение было принято, и Совет, на котором обсуждали проведение Конференции. О том, как власть передается в общественной организации по наследству, где искать легитимности, как суды отказывают в ходатайствах об экспертизах, и куда пропал свидетель, а вместе с ним одно из доказательств – в материале «Вечерних ведомостей».
История с переделом власти в одной из самых старых общественных организаций охотников началась еще в конце 2020 года. Тогда стало известно, что председатель общественной организации, уважаемый всеми охотниками и рыболовами, Николай Карабут, в связи с почтеннейшим возрастом решил сложить с себя полномочия лидера. В этом году Николаю Ивановичу исполнится 95 лет. За время его руководства Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» он создавал все условия для развития охотхозяйств вверенной ему организации, являлся (и до сих пор является) уважаемым и авторитетным человеком, к которому прислушиваются.
Максим Владимиров и Дмитрий Серов уже очень много лет занимаются развитием охоттерриторий в Свердловской области, эти охотугодья являются одними из самых показательных в регионе
Полтора года назад он принял решение уйти на заслуженный отдых с поста лидера общественной организации. Когда его дочь, Светлана Берсенева, стала исполнять его обязанности, в общественной организации начались скандалы. У людей, которые много лет занимаются общественной работой за свои же личные деньги, возникли вопросы к легитимности избранного Совета и Конференции организации, на которой и проходили выборы.
Так, суды в Екатеринбурге рассматривают уже второй иск, связанный с легитимностью властных органов организации. Оба иска подавали давние члены организации Максим Владимиров, Василий Рыбалко и Дмитрий Серов (последние двое еще и члены Совета с многолетним стажем).
Первый иск – о признании нелегитимной Конференции организации – суд первой инстанции удовлетворил, тем самым признав Конференцию, по сути, нелегитимной, но апелляция в итоге это решение отменила.
Второй – по признанию нелегитимным состоявшегося в декабре 2020 года заседания Совета. Апелляционный суд по этому иску состоится на этой неделе - 3 июня.
В самом заседании Совета, на первый взгляд, не было ничего необычного. Согласно повестке, которую предоставил нам один из членов Совета Дмитрий Серов, на заседании обсуждались рабочие вопросы – подготовка к Конференции (без обсуждения ее формата), обсуждение кандидатур на пост председателя организации, утверждение вступительных и членских взносов, отчет о деятельности и ряд других.
Также есть и аудиозапись с этого Совета (тоже имеется в распоряжении редакции), эта запись, по сути, дублирует предоставленную фотографию повестки и по сути своей ничем не примечательна – обычное заседание коллегиального органа общественной организации. Но это только на первый взгляд.
Во время заседания суда о легитимности Конференции появилась новая повестка, вопросы которой различаются с теми, которые обсуждались, по словам Серова, на Совете. Там появился важный вопрос об определении состава этого коллегиального органа, а также определение регламента Конференции, всего этого в предоставленной редакции распечатанной повестке Совета не было. И о существовании этого документа Максим Владимиров узнал на самом суде.
Отрывок из появившейся в ходе заседаний судов повестки. На заседании Совета якобы обсуждались кандидатуры в этот орган, а согласно закону об НКО, такие полномочия есть только у Конференции
А уже на заседании суда по признанию Совета нелегитимным так и вообще стали происходить удивительные вещи.
Так, один из свидетелей со стороны ответчика, господин Матющенко, заявил на заседании, что категорически опровергает ту повестку, которая есть у члена Совета Серова, а сам, мол, имеет свою собственную, и даже сохранившуюся с пометками с самого заседания – якобы он делал их, чтобы потом донести до членов своей первичной организации подробности, а не только сами решения. Он даже предоставил ее в суд, и вымученный листок с рукописными пометками оказался в материалах дела, официально зарегистрированных судом.
Когда истцы – член Совета Дмитрий Серов и руководитель одной из первичных организаций Максим Владимиров предложили провести экспертизу приобщенного к делу материала, чтобы определить примерное время его изготовления, его оригинал вдруг таинственно исчез, и исчез чуть ли не вместе с самим свидетелем. Адвокат ответчика заявил на суде буквально следующее:
А потом он добавил, что свидетель Матющенко не берет трубку.
При этом на вопрос судьи о том, отказываются ли они обязать явку свидетеля со стороны ответчика, представитель заявлял, мол, мы и не обязывались такого делать.
Но уже после того как судья напомнила о применении 79 статьи гражданско-процессуального кодекса о проведении экспертизы и об ответственности стороны, которая уклоняется от ее проведения, представители ответчика заявили, что если суд обяжет, то кто-то должен будет предъявить и листок, и свидетеля.
Однако по итогу суд отказал в проведении экспертиз – и по вопросу подлинности предъявленного свидетелем ответчика документа, и по аудиозаписи, о которой мы расскажем дальше.
Аудиозапись заседания Совета была бы обычной скучной записью, на которой нет, по сути, ничего интересного и примечательного – одни обсуждения вопросов повестки, причем обсуждения в массе своей спокойные, без скандалов, без споров каких-то жутких, если бы не реакция на эту запись ответчиков – представителей Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов».
Так, на заседании суда сразу несколько свидетелей, среди которых и новоиспеченная председательница Светлана Берсенева, заявили, что не отрицают, что на записях их голоса, однако, по их словам, запись неполная, и в ней отсутствует не только начало (Серов начал вести запись не с самого начала Совета, – прим.ред), но и якобы середина.
Однако Дмитрий Серов согласился на экспертизу записи и его мобильного телефона – сейчас технические возможности позволяют определить, был ли монтаж, склейка, или ставилось ли аудио на паузу во время записи.
Однако суд первой инстанции ходатайства обо всех экспертизах отклонил.
Охотники, подавшие в суд, сами заказали экспертизу подлинности аудиозаписи, которую они предоставили суду
Хотя, получается, что именно результаты экспертизы аудио и могли поставить окончательную точку в споре и доказать, кто обманывает суд – свидетели ответчика заявляют, что запись неполная и отсутствуют те фрагменты, которые обсуждались перед последним вопросом (он есть на записи Серова). Дмитрий Серов же говорит, что готов предоставить телефон для любых экспертиз. И кроме того, он решил ее заказать в независимой организации, раз суд отказал в ходатайстве.
И согласно ее результатам, если кратко – никаких признаков фейковости аудиозаписи нет, по мнению экспертов, файл не менялся, а запись не ставилась на паузу.
В процессе изучения материалов дела корреспондент «Вечерних ведомостей» обнаружил ряд моментов, вызывающих недоумение. Так, в базе ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы лицом, которое может представлять организацию без доверенности, до сих пор обозначен Николай Карабут. Хотя с момента спорной Конференции прошло уже больше года. То есть то ли сама Берсенева себя пока еще легитимным председателем не чувствует, то ли в организации просто решили не уведомлять налоговую – это неизвестно, но известно, что за неуведомление налоговой о смене руководителя юридического лица обычно выписывают штрафы.
Кроме того, мы обнаружили, что Устав организации не менялся с 2008 года, а с тех пор законодательство об НКО и общественных объединениях менялось несколько раз.
Так, в действующем уставе есть пункт о кворуме Конференции, согласно которому, собрание будет легитимно, если на нем присутствуют делегаты более 40 % первичных отделений. Однако согласно действующему закону об НКО, общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.
То есть этот пункт устава, как и некоторые другие, может не соответствовать действующему законодательству. Однако, почему Устав не приведён в соответствующий законам вид, неизвестно. Вероятно, потому же, почему сразу несколько членов Совета утверждали на суде примерно так: «кандидатуры в члены Совета рассматривают на Совете, а потом выносят на Конференцию, а раньше все решал только председатель».
Охотники занимаются не только охотой, в их непосредственной деятельности еще и забота о лесе, контроль за популяцией животных, поэтому на вверенных территориях устанавливаются кормушки для животных и разные другие приспособления, например, ванны со специальными веществами, после "купания" в которых кабанов меньше кусают насекомые
В Уставе же организации указано, что членов Совета может выбирать только Конференция, так как это является исключительной компетенцией Конференции, а также подчеркивается, что Совет не может исполнять функции, относящиеся «к исключительной компетенции Конференции».
Получается, что несколько членов Совета прямо на суде заявили о нарушении Устава организации?
Еще один крайне странный момент – на одном из заседаний судов, член совета, господин Слижевский заявляет, что один из истцов – Максим Владимиров якобы поздно подал заявление о желании стать членом Совета, так как, по его словам, Владимиров подал заявление в 2021 году, а Совет уже обсудил весь список на заседании еще в 2020 году, которое сейчас и пытается опротестовать Дмитрий Серов.
Максим Владимиров и еще несколько человек подали заявление на рассмотрение своих кандидатур для включения их в Совет за неделю до Конференции, но, по мнению свидетеля ответчика Слижевского, "электричка если ушла, ее не догнать". Как правило, представление кандидатур происходит непосредственно на съездах или конференциях, прямо во время мероприятий, так как такие полномочия закреплены в федеральных законах
Является ли некий «общепринятый общечеловеческий порядок» приоритетнее в деятельности организации под руководством Берсеневой, чем устав и законодательство РФ, Слижевский не уточнил.
Однако в законе указано следующее: «вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим органам некоммерческой организации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами».
Конференция: посещение группами и разговор с журналистами в коридоре
Сама Конференция тоже не обошлась без скандала. Наши коллеги из ЕАН освещали ее проведение, ну как освещали – снимали на улице, на самой Конференции журналистам побывать не удалось, получилось лишь поговорить с делегатами во дворе здания, где проходило мероприятие и в коридоре со Светланой Берсеневой. Вот такая открытость для прессы.
Последняя на вопрос журналистов о легитимности, уверяла, что все в порядке, все по закону.
Видео: ЕАН
При этом Конференция проходила в достаточно странном формате – участников пускали группами, делегатов уведомили о том, что им нужно приехать в какое-то конкретное время. Все это якобы было организовано из-за ковидной ситуации, хотя в период проведения мероприятия свердловский губернатор уже разрешил проводить массовые мероприятия с неполной заполняемостью залов, а некоторые члены организации предлагали госпоже Берсеневой снять большой зал за свой счет. Идея «наследнице трона» охотничьей организации почему-то не понравилась.
А в итоговом протоколе было указано, что Конференцию проводили в заочном формате. При этом, по сути, формат был не совсем заочный, как, впрочем, и не очный – делегаты приезжали лично, но ко времени. А сам формат заочности, если судить по закону об НКО РФ, мог быть нарушен – так, не совсем ясно, могли ли делегаты вносить какие-то свои предложения до Конференции (что прописано в законе), неясно, почему в 2021 году проводится заседание в заочной форме, хотя в самом законе указано, что это допустимо только в 2020 году.
То есть довод такой: был внесён законопроект о продлении ковидных правил (который так и не был принят), и ещё – раз конференцию назначали в 2020 году, то значит, и действовать можно, согласно законодательству того года.
Сам же Совет, по итогам Конференции, избрали на треть из либо родственников Берсеневой, либо из людей, которые могут быть в её непосредственном подчинении – например, избрали бухгалтера организации.
При этом фамилии всех, кого в итоге избрали на Конференции, были определены заранее, и раздавались вместе с мандатами делегатов. Ни одна фамилия не была изменена на самой Конференции.
Мандат, который получил Максим Владимиров. В нем уже содержатся фамилии тех, кого в итоге "избрали" на Конференции. Ни одна фамилия не изменилась
Вопросы вызывали и бюллетени для голосования. Теперь оценить все эти доводы предстоит Свердловскому областному суду – заседание пройдёт 3 июня.
Параллельно с этим идёт доследственная проверка по заявлению Дмитрия Серова о нарушениях при проведении Совета.
Отметим, что история Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» интересна еще и тем, что в ее членах есть много известных чиновников и бизнесменов. И в охотугодьях организации добычу ловят многие чиновники, в том числе на уровне министров свердловского правительства. Так, по некоторым данным, одним из посетителей охотхозяйств организации является и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
Редакция будет следить за развитием событий.
История с переделом власти в одной из самых старых общественных организаций охотников началась еще в конце 2020 года. Тогда стало известно, что председатель общественной организации, уважаемый всеми охотниками и рыболовами, Николай Карабут, в связи с почтеннейшим возрастом решил сложить с себя полномочия лидера. В этом году Николаю Ивановичу исполнится 95 лет. За время его руководства Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» он создавал все условия для развития охотхозяйств вверенной ему организации, являлся (и до сих пор является) уважаемым и авторитетным человеком, к которому прислушиваются.
Максим Владимиров и Дмитрий Серов уже очень много лет занимаются развитием охоттерриторий в Свердловской области, эти охотугодья являются одними из самых показательных в регионе
Полтора года назад он принял решение уйти на заслуженный отдых с поста лидера общественной организации. Когда его дочь, Светлана Берсенева, стала исполнять его обязанности, в общественной организации начались скандалы. У людей, которые много лет занимаются общественной работой за свои же личные деньги, возникли вопросы к легитимности избранного Совета и Конференции организации, на которой и проходили выборы.
Так, суды в Екатеринбурге рассматривают уже второй иск, связанный с легитимностью властных органов организации. Оба иска подавали давние члены организации Максим Владимиров, Василий Рыбалко и Дмитрий Серов (последние двое еще и члены Совета с многолетним стажем).
Первый иск – о признании нелегитимной Конференции организации – суд первой инстанции удовлетворил, тем самым признав Конференцию, по сути, нелегитимной, но апелляция в итоге это решение отменила.
Второй – по признанию нелегитимным состоявшегося в декабре 2020 года заседания Совета. Апелляционный суд по этому иску состоится на этой неделе - 3 июня.
Свидетели Совета
В самом заседании Совета, на первый взгляд, не было ничего необычного. Согласно повестке, которую предоставил нам один из членов Совета Дмитрий Серов, на заседании обсуждались рабочие вопросы – подготовка к Конференции (без обсуждения ее формата), обсуждение кандидатур на пост председателя организации, утверждение вступительных и членских взносов, отчет о деятельности и ряд других.
Также есть и аудиозапись с этого Совета (тоже имеется в распоряжении редакции), эта запись, по сути, дублирует предоставленную фотографию повестки и по сути своей ничем не примечательна – обычное заседание коллегиального органа общественной организации. Но это только на первый взгляд.
Во время заседания суда о легитимности Конференции появилась новая повестка, вопросы которой различаются с теми, которые обсуждались, по словам Серова, на Совете. Там появился важный вопрос об определении состава этого коллегиального органа, а также определение регламента Конференции, всего этого в предоставленной редакции распечатанной повестке Совета не было. И о существовании этого документа Максим Владимиров узнал на самом суде.
Отрывок из появившейся в ходе заседаний судов повестки. На заседании Совета якобы обсуждались кандидатуры в этот орган, а согласно закону об НКО, такие полномочия есть только у Конференции
А уже на заседании суда по признанию Совета нелегитимным так и вообще стали происходить удивительные вещи.
Так, один из свидетелей со стороны ответчика, господин Матющенко, заявил на заседании, что категорически опровергает ту повестку, которая есть у члена Совета Серова, а сам, мол, имеет свою собственную, и даже сохранившуюся с пометками с самого заседания – якобы он делал их, чтобы потом донести до членов своей первичной организации подробности, а не только сами решения. Он даже предоставил ее в суд, и вымученный листок с рукописными пометками оказался в материалах дела, официально зарегистрированных судом.
Когда истцы – член Совета Дмитрий Серов и руководитель одной из первичных организаций Максим Владимиров предложили провести экспертизу приобщенного к делу материала, чтобы определить примерное время его изготовления, его оригинал вдруг таинственно исчез, и исчез чуть ли не вместе с самим свидетелем. Адвокат ответчика заявил на суде буквально следующее:
– Достаточно сказать того, что нет предмета экспертизы. Дело в том, что наш процессуальный оппонент заявляет ходатайство об экспертизе документа, на который ссылался свидетель Матющенко. Свидетель нам показал этот документ, сложил в карман и ушел. Все – этого документа [его оригинала, нужного для проведения экспертизы, - прим.ред.] в деле нет, – заявил на суде представитель ответчика, выступая о ходатайствах истцов о проведении экспертизы листка с повесткой, на котором, по словам Матющенко, он делал пометки на самом заседании Совета.
А потом он добавил, что свидетель Матющенко не берет трубку.
При этом на вопрос судьи о том, отказываются ли они обязать явку свидетеля со стороны ответчика, представитель заявлял, мол, мы и не обязывались такого делать.
Но уже после того как судья напомнила о применении 79 статьи гражданско-процессуального кодекса о проведении экспертизы и об ответственности стороны, которая уклоняется от ее проведения, представители ответчика заявили, что если суд обяжет, то кто-то должен будет предъявить и листок, и свидетеля.
Однако по итогу суд отказал в проведении экспертиз – и по вопросу подлинности предъявленного свидетелем ответчика документа, и по аудиозаписи, о которой мы расскажем дальше.
Аудио как предчувствие: суд отказал в проведение экспертизы
Аудиозапись заседания Совета была бы обычной скучной записью, на которой нет, по сути, ничего интересного и примечательного – одни обсуждения вопросов повестки, причем обсуждения в массе своей спокойные, без скандалов, без споров каких-то жутких, если бы не реакция на эту запись ответчиков – представителей Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов».
Так, на заседании суда сразу несколько свидетелей, среди которых и новоиспеченная председательница Светлана Берсенева, заявили, что не отрицают, что на записях их голоса, однако, по их словам, запись неполная, и в ней отсутствует не только начало (Серов начал вести запись не с самого начала Совета, – прим.ред), но и якобы середина.
Однако Дмитрий Серов согласился на экспертизу записи и его мобильного телефона – сейчас технические возможности позволяют определить, был ли монтаж, склейка, или ставилось ли аудио на паузу во время записи.
Однако суд первой инстанции ходатайства обо всех экспертизах отклонил.
Охотники, подавшие в суд, сами заказали экспертизу подлинности аудиозаписи, которую они предоставили суду
Хотя, получается, что именно результаты экспертизы аудио и могли поставить окончательную точку в споре и доказать, кто обманывает суд – свидетели ответчика заявляют, что запись неполная и отсутствуют те фрагменты, которые обсуждались перед последним вопросом (он есть на записи Серова). Дмитрий Серов же говорит, что готов предоставить телефон для любых экспертиз. И кроме того, он решил ее заказать в независимой организации, раз суд отказал в ходатайстве.
И согласно ее результатам, если кратко – никаких признаков фейковости аудиозаписи нет, по мнению экспертов, файл не менялся, а запись не ставилась на паузу.
Какие законы? «Не, не слышали?»
В процессе изучения материалов дела корреспондент «Вечерних ведомостей» обнаружил ряд моментов, вызывающих недоумение. Так, в базе ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы лицом, которое может представлять организацию без доверенности, до сих пор обозначен Николай Карабут. Хотя с момента спорной Конференции прошло уже больше года. То есть то ли сама Берсенева себя пока еще легитимным председателем не чувствует, то ли в организации просто решили не уведомлять налоговую – это неизвестно, но известно, что за неуведомление налоговой о смене руководителя юридического лица обычно выписывают штрафы.
Выписка из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС на момент публикации. Согласно этому документу, лицом, представляющем организацию охотников и рыболовов без доверенности, до сих пор является Николай Карабут
Кроме того, мы обнаружили, что Устав организации не менялся с 2008 года, а с тех пор законодательство об НКО и общественных объединениях менялось несколько раз.
Так, в действующем уставе есть пункт о кворуме Конференции, согласно которому, собрание будет легитимно, если на нем присутствуют делегаты более 40 % первичных отделений. Однако согласно действующему закону об НКО, общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.
То есть этот пункт устава, как и некоторые другие, может не соответствовать действующему законодательству. Однако, почему Устав не приведён в соответствующий законам вид, неизвестно. Вероятно, потому же, почему сразу несколько членов Совета утверждали на суде примерно так: «кандидатуры в члены Совета рассматривают на Совете, а потом выносят на Конференцию, а раньше все решал только председатель».
Охотники занимаются не только охотой, в их непосредственной деятельности еще и забота о лесе, контроль за популяцией животных, поэтому на вверенных территориях устанавливаются кормушки для животных и разные другие приспособления, например, ванны со специальными веществами, после "купания" в которых кабанов меньше кусают насекомые
В Уставе же организации указано, что членов Совета может выбирать только Конференция, так как это является исключительной компетенцией Конференции, а также подчеркивается, что Совет не может исполнять функции, относящиеся «к исключительной компетенции Конференции».
Получается, что несколько членов Совета прямо на суде заявили о нарушении Устава организации?
Еще один крайне странный момент – на одном из заседаний судов, член совета, господин Слижевский заявляет, что один из истцов – Максим Владимиров якобы поздно подал заявление о желании стать членом Совета, так как, по его словам, Владимиров подал заявление в 2021 году, а Совет уже обсудил весь список на заседании еще в 2020 году, которое сейчас и пытается опротестовать Дмитрий Серов.
«Понимаете, если электричка уже ушла и за ней бежать, то ее уже не догнать, – говорит Слижевский на заседании суда. – Существует общепринятый, общечеловеческий порядок – поздравлять с 8 марта 9 не положено».
Максим Владимиров и еще несколько человек подали заявление на рассмотрение своих кандидатур для включения их в Совет за неделю до Конференции, но, по мнению свидетеля ответчика Слижевского, "электричка если ушла, ее не догнать". Как правило, представление кандидатур происходит непосредственно на съездах или конференциях, прямо во время мероприятий, так как такие полномочия закреплены в федеральных законах
Является ли некий «общепринятый общечеловеческий порядок» приоритетнее в деятельности организации под руководством Берсеневой, чем устав и законодательство РФ, Слижевский не уточнил.
Однако в законе указано следующее: «вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим органам некоммерческой организации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами».
Конференция: посещение группами и разговор с журналистами в коридоре
Сама Конференция тоже не обошлась без скандала. Наши коллеги из ЕАН освещали ее проведение, ну как освещали – снимали на улице, на самой Конференции журналистам побывать не удалось, получилось лишь поговорить с делегатами во дворе здания, где проходило мероприятие и в коридоре со Светланой Берсеневой. Вот такая открытость для прессы.
Последняя на вопрос журналистов о легитимности, уверяла, что все в порядке, все по закону.
Видео: ЕАН
При этом Конференция проходила в достаточно странном формате – участников пускали группами, делегатов уведомили о том, что им нужно приехать в какое-то конкретное время. Все это якобы было организовано из-за ковидной ситуации, хотя в период проведения мероприятия свердловский губернатор уже разрешил проводить массовые мероприятия с неполной заполняемостью залов, а некоторые члены организации предлагали госпоже Берсеневой снять большой зал за свой счет. Идея «наследнице трона» охотничьей организации почему-то не понравилась.
А в итоговом протоколе было указано, что Конференцию проводили в заочном формате. При этом, по сути, формат был не совсем заочный, как, впрочем, и не очный – делегаты приезжали лично, но ко времени. А сам формат заочности, если судить по закону об НКО РФ, мог быть нарушен – так, не совсем ясно, могли ли делегаты вносить какие-то свои предложения до Конференции (что прописано в законе), неясно, почему в 2021 году проводится заседание в заочной форме, хотя в самом законе указано, что это допустимо только в 2020 году.
Последний момент, к слову, не смутил суд – в решении Свердловского областного суда указано, что «Поскольку в 2021 году на территории субъектов Российской Федерации продолжают действовать ограничения в виде режима самоизоляции отдельных групп населения, перевода работников на удаленный режим работы, а также по количеству совместного присутствия, был внесен законопроект, в котором предлагалось законодательно продлить на 2021 год возможность высшим органам управления некоммерческих организаций принимать решения путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по вопросу, в частности, образования органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий».
То есть довод такой: был внесён законопроект о продлении ковидных правил (который так и не был принят), и ещё – раз конференцию назначали в 2020 году, то значит, и действовать можно, согласно законодательству того года.
Сам же Совет, по итогам Конференции, избрали на треть из либо родственников Берсеневой, либо из людей, которые могут быть в её непосредственном подчинении – например, избрали бухгалтера организации.
При этом фамилии всех, кого в итоге избрали на Конференции, были определены заранее, и раздавались вместе с мандатами делегатов. Ни одна фамилия не была изменена на самой Конференции.
Мандат, который получил Максим Владимиров. В нем уже содержатся фамилии тех, кого в итоге "избрали" на Конференции. Ни одна фамилия не изменилась
Вопросы вызывали и бюллетени для голосования. Теперь оценить все эти доводы предстоит Свердловскому областному суду – заседание пройдёт 3 июня.
Параллельно с этим идёт доследственная проверка по заявлению Дмитрия Серова о нарушениях при проведении Совета.
«Надеюсь, что будет результат экспертизы этой аудиозаписи, которая и должна отразить достоверность записи заседания», — рассказал член организации Максим Владимиров.
Отметим, что история Свердловской региональной общественной организацией «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» интересна еще и тем, что в ее членах есть много известных чиновников и бизнесменов. И в охотугодьях организации добычу ловят многие чиновники, в том числе на уровне министров свердловского правительства. Так, по некоторым данным, одним из посетителей охотхозяйств организации является и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
Редакция будет следить за развитием событий.
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