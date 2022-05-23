Научная составляющая «Ночи музеев» в Екатеринбурге: что показывали в институтах геохимии и электрофизики

21.42 Понедельник, 23 мая 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
21 мая в Екатеринбурге прошла «Ночь музеев 2022». Несмотря на аномально холодную и дождливую погоду, акция привлекла свыше 70 тысяч екатеринбуржцев и гостей города. Что, впрочем, меньше, чем в предыдущие годы – в 2021 году этот показатель составил 117 тысяч человек (плюс 220 тысяч, участвовавших в онлайн-формате), а в «допандемийном» 2019-м – 220 тысяч человек (в 2020-м году акция не проводилась).

Помимо традиционных музейных и выставочных площадок свои двери для посетителей в этот день открыли научные институты города. Корреспонденты «Вечерних ведомостей» решили посетить их.

Екатеринбургский академгородок



Оба научно-исследовательских института, принявших участие в «Ночи музеев 2022», располагаются на окраине Екатеринбурга – за Юго-Западным лесопарком. Ещё в 1970-е годы здесь запланировали построить полноценный академгородок по образу новосибирского, но перестройка 1980-х затормозила, а кризис 1990-х поставил крест на этих планах.


Институт электрофизики УрО РАН. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Тем не менее, частично проект был реализован: в районе пересечения улиц Амундсена и Академика Вонсовского смогли построить пять НИИ – геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого, геофизики имени Ю.П. Булашевича, металлургии, теплофизики и электрофизики. Большинство зданий институтов достраивалось уже в конце 1990-х – начале 2000-х на условиях частно-государственного партнёрства, а самым новым является здание НИИ геологии и геохимии, завершённое в 2015 году. Ещё одно здание НИИ – сельского хозяйства – так и осталось стоять в лесу в недостроенном виде.


Институт геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В своё время сюда планировали перевести если не все институты Уральского отделения РАН, то как минимум большую их часть. Проект назывался Уральский научный центр (УНЦ). Так стали называть и район, в котором помимо научных учреждений появилось жильё и объекты социальной инфраструктуры. Однако массовое строительство жилых зданий, далеко не все из которых предназначались для научных работников, привело к тому, что в народе это название постепенно стало вытесняться новым – «Краснолесье». Впрочем, решение построить здесь академгородок навсегда отразилось в топонимике – именно близость научных учреждений дала повод назвать «Академическим» новый жилой район, который с прошлого года получил статус отдельного административного района Екатеринбурга.


Проект здания Института электрофизики. Был реализован в упрощённом варианте. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Институт электрофизики



Институт электрофизики УрО РАН принимает участие в «Ночи музеев» с 2016 года, был с перерыв лишь на пандемийный 2020-й. И за это время, несмотря на расположение вдали от центра города, стал одной из самых востребованных площадок. В этот раз все билеты на «Ночь музеев» в институт закончились за полторы недели до 21 мая. Из-за ажиотажа и очередей в прошлые годы в этот раз в НИИ на «Ночь музеев» ввели предварительную запись.

Сотрудники института в разговоре с корреспондентом veved.ru сказали, что принципиально все экскурсии делают бесплатными – с целью популяризации науки (изначально акция «Ночь музеев» задумывалась как возможность для всех один раз в год посетить музеи бесплатно, однако со временем в России на некоторых площадках ввели платные билеты).


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Программа называлась «По следам учёных-электрофизиков». Посетителям института электрофизики предоставили возможность прогуляться по коридорам научного учреждения, заглянуть в несколько лабораторий и побывать в специальном бункере. Коридоры, к слову, поражают обилием комнатных растений – сотрудники устроили здесь целые оранжереи.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В фойе для посетителей читали научно-популярные лекции и устроили экспериментальную зону, где демонстрировали опыты с жидким азотом.
В одной из лабораторий посетителям показали, как камень был подвержен воздействию мощного электронного пучка, после чего стал люминесцентным. Ни радиоактивным, ни горячим он при этом не стал, как могло бы показаться обывателю. Таким способом физики тестируют минералы.



Институт не работает с радиоактивными материалами, при этом небольшая радиация в виде потоков заряженных электронов в некоторых лабораториях всё же присутствует – например в этой для опытов оборудован бункер с метровыми стенами.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ещё в одном помещении, куда водят посетителей «Ночи музеев», находится самый мощный в мире твердотельный импульсный генератор. Здесь собравшимся продемонстрировали разряд напряжением в несколько тысяч вольт.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Здесь же располагается знаменитая «катушка Теслы» – трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. Это устройство, произвело, пожалуй, наибольший вау-эффект – после того как с его помощью сыграли мелодию.




На плазменный канал, преобразующийся в музыку, пришёл посмотреть и новоиспеченный глава Академического района Николай Смирнягин.


Николай Смирнягин (справа). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Экскурсии по лабораториям Института электрофизики шли каждые 15 минут. По их ходу посетителям рассказывали и о практическом применении разработок НИИ – например, о том, как дезинфицируют куриные яйца с помощью радиации. Именно электрофизики так рассчитывают величину заряда, чтобы он уничтожал все бактерии на поверхности скорлупы, но не проникал внутрь яйца.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Институт геологии и геохимии



По соседству с институтом электрофизики располагается Институт геологии и геохимии А.Н. Заварицкого – это учреждение участвовало в «Ночи музеев» впервые (ещё три НИИ, располагающиеся поблизости, пока не принимали участия в акции).


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


ИГГ УрО РАН предложил посетителям минералогический квест, наблюдение оптических свойств минералов, и продемонстрировал методы исследования химического состава металлов и минералов на различном оборудовании.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В качестве таких методов были показаны рентгенофлуоресцентный анализ и рамановская спектроскопия. С их помощью можно легко отличить золото от пирита, а алмаз – от фианита. Посетительница музея рискнула проверить своё драгоценное кольцо – и результат её не разочаровал: бриллиант оказался настоящим.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Есть в ИГГ УрО РАН и свой музей, в который, впрочем, кроме как в «Ночь музеев» человеку с улицы попасть невозможно.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В музее представлены минералы и окаменелости, найденные в разных областях Урала. Экспонаты не слишком редкие для Екатеринбурга, имеющего несколько музеев подобной тематики, но в комплексе с рассказом научного сотрудника и они в буквальном смысле начинают играть другими красками.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Помимо собственно минералов, в музее института представлены многочисленные окаменелости вымерших животных – зубы и кости. И они здесь не только ради демонстрации, но и имеют практическую ценность – в последние годы, со слов сотрудников, институт плотно сотрудничал с Уральским государственным медицинским университетом на предмет исследований влияния различных зубных паст на зубы.


Эти модели были напечатаны с оригиналов окаменелостей на 3D-принтере. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В ходе экскурсии посетители обратили внимание на необычный инструмент, лежавший в одной из лабораторий – присутствовавшие там лаборанты не смогли объяснить его предназначение.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В во время посещения лабораторий ИГГ УрО РАН бросается в глаза, что практически всё оборудование новое, и всё – иностранного производства. Остаётся только надеяться, что события последних месяцев не поставят крест на работе уникальных научных учреждений Екатеринбурга, которые даже в непростые 1990-е продолжали развиваться и совершать научные открытия.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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