«Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили свыше 70 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге площадки акции «Ночь музеев-2022» посетили более 70 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Дождливая погода не ослабила пыл екатеринбуржцев посетить различные музеи и экскурсии. В детской и основной программе акции приняли участие 134 площадки. При этом в афише проекта появилось 17 новых интересных площадок. Акция длилась с 19:00 21 мая до 02:00 22 мая.Всего «Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году посетили свыше 70 тысяч человек. К консультантам в Информационный центр у Главпочтамта обратились более 10 тысяч горожан.