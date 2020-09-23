На Урале получило продолжение «дело МУГИСО»

Оперативники ФСБ и СКР работают по показаниям Виталия Сиволапа о давлении в СИЗО

23.26 Четверг, 1 октября 2020
Общество
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге расследование скандального «дела МУГИСО» привело следователей к еще одному преступному эпизоду – они подозревают пока неустановленных сотрудников СИЗО-1 в оказании давления на бизнесмена Виталия Сиволапа. В рамках нового дела силовики проводят обыски с участием бойцов спецназа, а его расследованием занимается известный по ряду скандалов следователь Игорь Бедерин. Подробности – в нашем материале.

Как стало известно veved.ru, в октябре 2018 года следователями Главного следственного управления Четвертого следственного управления СК РФ (с дислокацией в Екатеринбурге) было возбуждено бесфигурантное уголовное дело по ч.3 ст.294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования совершенные лицом с использованием своего служебного положения»). Его расследованием занимается следователь Игорь Бедерин, известный по процессу против экс-замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено по факту оказания давления на бизнесмена Виталия Сиволапа, который в 2017 году ожидал вынесения приговора в СИЗО. Сиволапу вменялась ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда») и ст.177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности»). 28 декабря 2017 года Свердловский облсуд признал Сиволапа виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет 1 месяц лишения свободы.

Однако силовиков интересовала личность Сиволапа прежде всего по другому эпизоду – он является свидетелем по так называемому «делу МУГИСО», по которому дал ключевые показания на остальных участников группы, в том числе на Алексея Пьянкова. Уголовное дело начинала расследовать ФСБ, после чего материалы были переданы в следственное управление № 4 ГСУ СКР. Согласно фабуле обвинения чиновники по завышенной цене выкупили принадлежащее Сиволапу офисное здание по адресу Репина, 5с, а бюджетные деньги поделили.

Когда Сиволап находился в СИЗО, в 2017 году его провели вниз на первый этаж в корпус, куда прибывают задержанные и там в один из боксов к нему пропустили неустановленное гражданское лицо – некого лысого мужчину среднего телосложения в дорогих часах из драгоценных металлов марки «Rolex». Данный мужчина якобы предлагал Сиволапу отказаться от своих показаний. Следователей же интересует сотрудник СИЗО, который незаконно пропустил гражданина на территорию следственного изолятора, дав возможность пообщаться с подследственным.

По информации издания, в рамках дела, возбужденного по ч.3 ст.294 УК РФ, в 2019 году прошли обыски по нескольким адресам, а порядка 30 сотрудников СИЗО-1 прошли психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Часть из них даже возили на опознание к Виталию Сиволапу, который на тот момент находился под программой госзащиты в СИЗО г. Челябинска, но он никого не опознал. Полиграф также показал непричастность сотрудников ГУФСИН к инкриминируемым событиям.

События продолжились в июле этого года. 20 июля оперуполномоченные УФСБ по Свердловской области позвонили по сотовому телефону экс-сотруднику СИЗО-1 Дмитрию З, договорившись, что он придет на следующий день к ним для дачи объяснений. Однако уже на следующий день, в семь часов утра в дверь Дмитрия З., где он проживал вместе с супругой и двумя маленькими детьми, «постучались».
Двери силовикам открыла супруга бывшего силовика: «Дим, это к тебе». На пороге стоял следователь следственного управления № 4 ГСУ СКР майор Могильников Д.С. (сам полковник Бедерин не приехал), три оперативника регионального УФСБ и несколько бойцов спецназа «Альфа».

Присутствие спецназовцев очевидно вызвано тем, что силовики опасались сопротивления со стороны Дмитрия З. – он является ветераном боевых действий и имеет большой опыт работы в Управлении по борьбе с организованной преступностью свердловского главка (в 2010 году из подразделения по борьбе с оргпреступностью он перевелся в ГУФСИН, откуда уволился 2018 г. в связи с рождением ребенка – суточные дежурства не позволяли в полной мере уделять время воспитанию первенца). Сам Дмитрий З. даже и не собирался оказывать сопротивление, зная, что ничего противозаконного не совершал, а в квартире нет ничего запрещенного.

Следователи предъявили Дмитрию З. и его супруге постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга на обыск от 8 июля 2020 года. Как было получено данное постановление – тема для отдельного материала, но забегая вперед, отметим, что никаких предметов, имеющих значение для уголовного дела, следователи не нашли, а сам Дмитрий З. не проходил по нему даже свидетелем.

В квартире Дмитрия З. следователь и сопровождавшие его оперативники искали коллекцию дорогих часов (в том числе марки ««Rolex») и крупную сумму денег, но нашли только китайские «Patek Philippe», «Tissot» и памятные ведомственные часы «ГУ МВД по УрФО». Спустя пять часов проведения обыска следователи изъяли только несколько старых сотовых телефонов, которые давно стали игрушками для старшего ребенка.

Самого Дмитрия З. во время обыска сопроводили в служебный минивэн, за то, что он якобы стал «качать права», а затем повезли в исправительную колонию №10 на Вторчермете на опознание к Виталию Сиволапу. Бизнесмен его не опознал, и Дмитрия З. отпустили.

Как выяснилось впоследствии, в это ж самое время обыск проводился и в квартире брата Дмитрия З. на улице Чкалова, где у него была регистрация по паспорту. Однако и там силовики не нашли ничего ценного, изъяв лишь зажигалку «Zippo» из металла желтого цвета, очевидно подумав, что она из золота.

По словам Дмитрия З., помимо того, что само проведение обыска он считает незаконным, так и участники обысков вели себя неподобающе: были без медицинских масок (бойцы «Альфы» не в счет, они в балаклавах) и перчаток. Также они не пустили к маленькому ребенку врача, который пришел на прием к половине 8 утра в связи с недомоганием малыша, которому на тот момент было всего две недели от роду.

Изъятые зажигалку и четыре сотовых телефона Дмитрию З. следователи вернули лишь 14 августа, хотя уже было понятно, что никакого отношения к уголовному делу они не имеют.

Адвокат Дмитрия З. подал жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга, в которой просит признать действия следственных органов незаконными, в том числе, по изъятию сотовых телефонов. По его мнению, обыск проведен без наличия процессуальных оснований, так как следствие не располагало доказательствами о том, что у Дмитрия З. в жилище могут находиться предметы, имеющие значение для уголовного дела, он не был свидетелем, не обладал иным процессуальным статусом. Ленинский райсуд отказал в принятии жалобы, на определение суда подана апелляция.

«Я намерен взыскать моральный ущерб за незаконные следственные действия в отношении меня. Деньги передам в благотворительный фонд», – рассказал Дмитрий З.

Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.
Иван Морозов, Максим Бойков © Вечерние ведомости
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