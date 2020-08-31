Город мужества и слез



Надежда Гуриева.



Здание новой школы №1.



Место гибели Романа Катасонова.



Заместитель председателя союза десантников республики Северной Осетии Виктор Чеботаев, Надежда Гуриева, член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.



Ирина Гуриева.



Надежда Гуриева на могиле сына и старшей дочери, погибших во время теракта.



Надежда Гуриева и Касполат Рамонов.

Илья Рощин © Вечерние ведомости

Поездку журналистов свердловских СМИ в Северную Осетию организовал президент Уральской ассоциации «Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», член региональной Общественной палаты, ветеран антитеррористических подразделений Сергей Павленко.В Северную Осетию он приезжает не в первый раз, регулярно посещая то самое место, где первого сентября 2004 года торжественная линейка в школе №1 города Беслана закончилась для учителей, учеников и их родителей трехдневным заточением в стенах учебного заведения. Ликвидировать террористов удалось только третьего сентября силами бойцов спецназа ФСБ. Жертвами тех событий стали 334 человека, из них 186 детей, более 800 были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.«Бесланская трагедия показала, насколько жестоки и беспринципны террористы, преследующие свои политические и псевдорелигиозные цели. Каждая поездка в Беслан, слезы детей и их родителей раз за разом доказывают, насколько важна профилактика терроризма, насколько важно уделять внимание воспитанию подросткового поколения в духе патриотизма», – рассказывает Сергей Павленко.По прибытию в аэропорт Сергей Павленко вместе с журналистами отправляется в Беслан, который находится в 30 километрах от столицы Северной Осетии Владикавказа. Для России Беслан – это символ борьбы с терроризмом, и одновременно трагедия, объединившая десятки тысяч людей.Среди этих людей – учитель истории бесланской школы №1 Надежда Гуриева, которая все эти годы создавала и продолжает развивать музей Памяти Бесланского теракта. Он расположен в стенах здания новой школы, которую построили всего за семь месяцев к новому учебному году.Надежда Гуриева рассказывает, что несмотря на трагические события, практически все учителя кто остался в живых, продолжили работать в новой школе. Много детей и взрослых после теракта остались инвалидами, которым, как и другим пострадавшим было оказано лечение. Но программы поддержки быстро завершились, хотя, по словам Надежды Гуриевой, еще много пострадавших нуждаются в реабилитации до сих пор.У самой школы №1 очень богатая история, в прошлом году ей исполнилось 130 лет.«Её основал состоятельный мельник. Посовещавшись со своим другом, он принял решение открыть школу в своем частном доме и выделил под неё две комнаты. Это одна из первых школ на Кавказе. В начале 40-х годов было построено здание, где в 2004 году и произошел теракт. Сначала, в 1942 году, когда немцы подошли близко к Северному Кавказу, её отдали под нужды армии. Здесь и оперировали раненых, и готовили десантников для отправки на фронт. В 1944 году, когда немцев погнали обратно, здание передали по назначению. Я в этой школе училась, с 1978 года работала вместе с мамой и старшей сестрой. Это для нас часть жизни», – рассказывает Надежда Гуриева.Новое здание школы пусть и не сохранило элементы старой архитектуры, но впитало в себя все традиции прошлого времени и ту беззаветную искренность и заботу, с которой учителя относятся к детям.Вместе с Надеждой Гуриевой журналисты прошлись по музею.«То, что надо было увековечивать память, это понятно – ведь погибшими оказались наши друзья и дети, знакомые, коллеги, бойцы спецназа, и первое что мы сделали – это открыли уголок памяти. Мы несколько раз ходили отбирали материал из старой школы, просушивали и сохраняли, подобрали помещения в новой школе, где начали организовывать Зал Памяти. Сейчас в школьном музее несколько залов по разным направлениям. Что-то для музея присылают мои друзья, в том числе с Урала», – отметила Надежда Гуриева.В музей приезжают граждане из самых разных стран и со всех концов нашей страны. Психологическую реабилитацию пострадавшим оказывали: Италия, США, Германия, Хорватия. В Хорватию дети из Беслана регулярно ездили отдыхать группами по 50-80 человек, где всегда их с радостью принимали. В этом году они впервые не поехали из-за пандемии коронавирусной инфекции.Добавим, что сама Надежда Гуриева – из семьи потомственных учителей.«У нас настоящая учительская династия. В конце XIX века мой прадед забрал своего отца к себе домой, а в его доме открыл школу. С этого все и началось. У нас почти 40 человек в учительской династии только по отцовской линии, маминых я даже не считаю, потому что вместе с ними на хороший университет набралось-бы», – не без гордости поясняет Надежда Гуриева.Учитывая богатый педагогический опыт, ей больно воспринимать реформирование российского образования, включая все новшества, принесенные с Запада.«Сейчас стало трудно из-за чиновничьего непонимания специфики работы в школе и стремления привнести научные термины, птичий язык, который никто не понимает.Всю весну просидели на дистанционном обучении, но это разве учеба? У многих нет компьютеров, дети ждали, когда родители придут с работы чтобы задание отправить. Я выступаю против гаджетов на уроках, нам надо видеть глаза ребенка. Урок – совместная работа учителя и ученика. Знания — это важно, но, если мы вырастим хама даже с самыми лучшими знаниями, он ни страну свою любить не будет, ни своих близких, только свой большой карман», – рассуждает Надежда Гуриева.В этом году, как и ранее, занятия в школе №1 начнутся 5 сентября. С 1 по 3 числа проходят траурные мероприятия.«У нас школа по проекту предусмотрена на 650 обучающихся, а учится гораздо больше. Родители любят к нам в школу детей отдавать, хотя после теракта учителей обвиняли во всех смертных грехах. Это было больно слышать. Мы и через это прошли. Когда две одинаковые школы построили-нашу и 8-ю школу, учеников в них было приблизительно одинаковое количество, но к Новому году почти все ребята, которые учились в первой, перешли к нам, потому что школа – не здание, а люди, которые там работают. Это не в обиду нашим коллегам сказано. Это учебное заведение возглавляет выпускница нашей школы, там подобрался новый хороший коллектив», – говорит Надежда Гуриева.Директором школы во время теракта была Лидия Цалиева. Она очень сильно пострадала в результате взрывов и ушла на пенсию по состоянию здоровья в 2005 году. Лидия Александровна является почетным гражданином Беслана, заслуженным работником образования России.«Лидия Александровна следит за нами и всегда в курсе что происходит, она гордится школой. Для нас она эталон», – подчеркнула Надежда Гуриева.Сейчас школу №1 возглавляет Елена Ганиева, которая в 2004 году была завучем. Вместе с коллегами и детьми она была в плену у боевиков, став свидетельницей происходившего кошмара. Её предшественница, Дзуцева Людмила Петровна, ушла на новое место работы в высокогорную сельскую школу.В свою очередь, эталон мужества для школьников и педагогов – бойцы спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, принимавшие участие в штурме и спасении заложников. Десять из них погибли, прикрывая своими сердцами детей. В честь бойцов спецназа в школе созданы именные классы. Например, «5А» класс имени Евгения Родионова или «8А» класс имени Дмитрия Разумовского.Выжившие бойцы спецназа стараются ежегодно посещать Беслан в начале сентября. Сердца их погибших коллег здесь останутся навсегда. Среди них – майор Роман Катасонов (Управление «В» ЦСН ФСБ России), у которого 1 сентября начинался учебный год в академии, но он, узнав о теракте, попросился в командировку в Беслан. Учитывая опыт майора (он принимал участие в спецоперации по спасению заложников на Дубровке в 2002 году), руководство не стало ему препятствовать. 3 сентября он попытался вывести по коридору девочек-заложниц, боевики открыли по ним огонь из пулемета, одна из пуль попала в спецназовца, спасти его не удалось. Посмертно Роман Катасонов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.Его коллега, лейтенант Андрей Туркин, спас десятки детей, бросившись на гранату. Когда спецназовцы предприняли попытку войти в школьную столовую, один из террористов бросил гранату в заложников. Чтобы спасти жизни детей и коллег, Туркин бросился вперед и закрыл собой гранату. Посмертно Андрей Туркин удостоен звания Героя Российской Федерации.Надежда Гуриева показала журналистам фотографии спортзала, в котором три дня находились пленники боевиков. На стенах здесь видны следы от пуль и взрывов – страшные воспоминания для участников тех событий, которые приезжают сюда не только чтобы почтить память погибших, но и встретиться с друзьями и знакомыми. Они надеются, что скоро будет возможность помолиться в храме, возведенном на территории старой школы на народные пожертвования. Храм и колокольня построены, но идут отделочные работы, роспись, ему требуется внутреннее убранство.На следующий день журналисты посетили старую школу и пообщались с дочерью Надежды Гуриевой – Ириной, которая также была в плену у боевиков. Тогда Ирине было всего 8 лет.Сейчас Ирина Гуриева проживает в Москве, но о своей малой Родине не забывает и приезжает в Беслан помогать маме в музее в свободное время. Она рассказывает, что многие, кто с ней учился, после окончания школы постарались уехать из Северной Осетии.«Здесь должна была быть линейка, – показывает Ирина. Я помню, что только включилась музыка, потом она резко оборвалась и началась беспорядочная стрельба. Террористы всех погнали в школу, и там уже кто куда бежал. Был хаос, я побежала с толпой. Потом по школе бегала искала маму, спрашивала у знакомых и когда нас всех повели в спортзал, нашла свою двоюродную сестру Аню, позже мы нашли маму. Спортзал был битком, была маленькая тропинка, по которой можно было ходить в туалет, боевики брали какого-нибудь взрослого и с ним выводили. Воду давали только первый день, старшеклассник ходил с ведром и кружкой. Потом сказали, что вода отравлена в кранах и следили за нами как мы ходим в туалет, сломали там краны, чтобы воду не пили. Я тогда еще толком не понимала, что происходит, но когда в туалет в первый день ходила, то видела, что боевики забаррикадировали окна, двери, таскали ящики с оружием. После первого взрыва я не смогла выбраться из спортзалачерез двери или окна, которые выбило, пыталась, но там сидел боевик, и я побоялась выйти. Позже нас перевели в столовую», – вспоминает Ирина.Она, как и многие жители Беслана, благодарит бойцов спецназа за сотни спасенных детских жизней, не понимая, почему некоторые блогеры и СМИ пытаются иначе представить трагедию 2004 года.«Большинство с кем я общаюсь, знают, как было на самом деле, понимают, что в фильме показан полный бред и вранье. Многие люди, которые говорят, что жертвы – это вина спецназа, не присутствовали при этих событиях», – отметила Ирина Гуриева.Отдельной целью визита в Беслан стало посещение «Города ангелов», где похоронили большинство погибших при захвате заложников. По факту это Бесланское мемориальное кладбище, но слово «кладбище» здесь стараются не использовать. Смотрителем «Города ангелов» является Касполат Рамонов, похоронивший здесь дочь, погибшую при теракте в школе.Бойцам спецназа здесь посвящен отдельный монумент в виде каски и плюшевого мишки, накрытого бронежилетом. «…Вы навсегда в самом сердце Беслана – Парни, закрывшие сердцем детей», – гласит надпись на монументе.Делегация из Свердловской области совместно с представителями местных ветеранских организаций возложила цветы к монументу, пообещав, что вернется сюда снова.