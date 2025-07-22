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Дума Дегтярска отказалась назначать мэром рекомендованного областными властями кандидата
Назначив вместо него сына осуждённого экс-мэра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 25 июля на внеочередном заседании гордумы Дегтярска решался вопрос о назначении нового главы города (предыдущего, напомним, приговорили к 10 годам колонии строгого режима за коррупцию).
Конкурсной комиссией, сформированной с участием областных властей, на суд депутатов было представлено три кандидатуры — Елены Главатских, Павла Екимовских и Вадима Трофимова, при этом рекомендовано было выбрать Екимовских. Перед этим комиссия «отсеяла» нескольких кандидатов, в том числе действующего председателя думы и бывшего мэра города Игоря Бусахина.
Согласно сообщениям СМИ, ещё сегодня утром ожидалось, что гордума утвердит мэром Екимовских.
Однако в итоге из 15 депутатов думы Дегтярска Екимовских поддержали лишь 6, а победил с 8 голосами Вадим Трофимов, сообщило информагентство Ura.ru.
Трофимов сейчас работает в администрации Дегтярска в должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
Отец Вадима Трофимова, Валерий Трофимов был мэром Дегтярска до 2012 года, затем был осуждён по статье о превышении полномочий.
Дегтярск стал уже третьим с начала этого года свердловским муниципалитетом, где депутаты местной думы не захотели утверждать мэром рекомендованного областными властями кандидата — до этого похожая ситуация сложилась в Берёзовском (где также победила чиновница городской администрации, но, в отличии от Дегтярска, отказалась вступать в должность) и в Реже (там многие депутаты попросту не пришли на заседание, из-за чего голосование не состоялось, и врио губернатора Денису Паслеру пришлось воспользоваться правом самому назначить врио главы).
Конкурсной комиссией, сформированной с участием областных властей, на суд депутатов было представлено три кандидатуры — Елены Главатских, Павла Екимовских и Вадима Трофимова, при этом рекомендовано было выбрать Екимовских. Перед этим комиссия «отсеяла» нескольких кандидатов, в том числе действующего председателя думы и бывшего мэра города Игоря Бусахина.
Согласно сообщениям СМИ, ещё сегодня утром ожидалось, что гордума утвердит мэром Екимовских.
Однако в итоге из 15 депутатов думы Дегтярска Екимовских поддержали лишь 6, а победил с 8 голосами Вадим Трофимов, сообщило информагентство Ura.ru.
Трофимов сейчас работает в администрации Дегтярска в должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
«С Павлом Алексеевичем [Екимовских] у нас прекрасные отношения. Хотелось бы видеть его в своей команде»,
— сказал Трофимов после избрания главой.
Отец Вадима Трофимова, Валерий Трофимов был мэром Дегтярска до 2012 года, затем был осуждён по статье о превышении полномочий.
Дегтярск стал уже третьим с начала этого года свердловским муниципалитетом, где депутаты местной думы не захотели утверждать мэром рекомендованного областными властями кандидата — до этого похожая ситуация сложилась в Берёзовском (где также победила чиновница городской администрации, но, в отличии от Дегтярска, отказалась вступать в должность) и в Реже (там многие депутаты попросту не пришли на заседание, из-за чего голосование не состоялось, и врио губернатора Денису Паслеру пришлось воспользоваться правом самому назначить врио главы).
Фото: Дума муниципального округа Дегтярск
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Денис Паслер назначил нового главу Режа
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22 июля 2025