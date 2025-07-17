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Денис Паслер назначил нового главу Режа

После того как его не захотела назначать главой местная дума

23.26 Вторник, 22 июля 2025
Фото: соцсети Евгения Чепчугова
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Денис Паслер назначил руководителя в один из свердловских муниципалитетов, где назревает политический кризис — Реж с завтрашнего дня возглавит Евгений Чепчугов.

Чепчугов с 23 июля дня будет временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгению Чепчугову 46 лет, он родился в Реже, окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию в Екатеринбурге. Работал инженером на ОАО «Уралмаш», во время работы в ОАО «Святогор» прошёл карьерный путь от главного специалиста до начальника отдела обогащения. Занимал руководящие посты в АО «Малышевское рудоуправление» и АО «НПФ "Башкирская золотодобывающая компания"». У Чепчугова есть опыт работы и в муниципалитете — некоторое время он был заместителем директора МКУ «Управления городским хозяйством» в Реже.

Напомним, 21 июля депутаты думы Режа должны были назначить главу муниципалитета из представленных на выбор конкурсной комиссией двух кандидатур — помимо Чепчугова, кандидатом была директор школы №27 из села Арамашка Режеевского района Ирина Гаренских. Однако ряд депутатов не пришли на заседание и тем самым сорвали кворум (всего пришло 12 депутатов, в то время как общее число депутатов в гордуме — 20, а для кворума нужно 14), в итоге назначение не состоялось. По данным ряда СМИ, это могло быть связано с тем, что владельца хлебокомбината «Реж-хлеб» Алексея Потапенко, имеющего влияние на часть депутатского корпуса, не устраивает кандидатура Чепчугова.

Это уже не первый случай в Свердловской области, когда муниципальные думы противятся назначению одобренных областной властью кандидатов на пост городских глав — так, целых три года понадобилось, чтобы преодолеть противодействие депутатов думы Пышмы и назначить в этом муниципалитете постоянного мэра. В Берёзовском же и вовсе случилась история, прогремевшая на федеральном уровне — когда вместо действующего главы города Евгения Писцова депутаты поддержали малоизвестную до того времени чиновницу Юлию Маслакову, отказавшуюся в итоге вступать в должность.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
11:55 В Свердловской области горят десять гектаров леса
11:04 В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
10:53 До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам
09:26 В Красноуфимском районе «Ока» угодила «под колёса» фуры
22:04 Бывшего главреда екатеринбургского издания, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов
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