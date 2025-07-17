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Денис Паслер назначил нового главу Режа
После того как его не захотела назначать главой местная дума
Фото: соцсети Евгения Чепчугова
Денис Паслер назначил руководителя в один из свердловских муниципалитетов, где назревает политический кризис — Реж с завтрашнего дня возглавит Евгений Чепчугов.
Чепчугов с 23 июля дня будет временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Евгению Чепчугову 46 лет, он родился в Реже, окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию в Екатеринбурге. Работал инженером на ОАО «Уралмаш», во время работы в ОАО «Святогор» прошёл карьерный путь от главного специалиста до начальника отдела обогащения. Занимал руководящие посты в АО «Малышевское рудоуправление» и АО «НПФ "Башкирская золотодобывающая компания"». У Чепчугова есть опыт работы и в муниципалитете — некоторое время он был заместителем директора МКУ «Управления городским хозяйством» в Реже.
Напомним, 21 июля депутаты думы Режа должны были назначить главу муниципалитета из представленных на выбор конкурсной комиссией двух кандидатур — помимо Чепчугова, кандидатом была директор школы №27 из села Арамашка Режеевского района Ирина Гаренских. Однако ряд депутатов не пришли на заседание и тем самым сорвали кворум (всего пришло 12 депутатов, в то время как общее число депутатов в гордуме — 20, а для кворума нужно 14), в итоге назначение не состоялось. По данным ряда СМИ, это могло быть связано с тем, что владельца хлебокомбината «Реж-хлеб» Алексея Потапенко, имеющего влияние на часть депутатского корпуса, не устраивает кандидатура Чепчугова.
Это уже не первый случай в Свердловской области, когда муниципальные думы противятся назначению одобренных областной властью кандидатов на пост городских глав — так, целых три года понадобилось, чтобы преодолеть противодействие депутатов думы Пышмы и назначить в этом муниципалитете постоянного мэра. В Берёзовском же и вовсе случилась история, прогремевшая на федеральном уровне — когда вместо действующего главы города Евгения Писцова депутаты поддержали малоизвестную до того времени чиновницу Юлию Маслакову, отказавшуюся в итоге вступать в должность.
Чепчугов с 23 июля дня будет временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Евгению Чепчугову 46 лет, он родился в Реже, окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию в Екатеринбурге. Работал инженером на ОАО «Уралмаш», во время работы в ОАО «Святогор» прошёл карьерный путь от главного специалиста до начальника отдела обогащения. Занимал руководящие посты в АО «Малышевское рудоуправление» и АО «НПФ "Башкирская золотодобывающая компания"». У Чепчугова есть опыт работы и в муниципалитете — некоторое время он был заместителем директора МКУ «Управления городским хозяйством» в Реже.
Напомним, 21 июля депутаты думы Режа должны были назначить главу муниципалитета из представленных на выбор конкурсной комиссией двух кандидатур — помимо Чепчугова, кандидатом была директор школы №27 из села Арамашка Режеевского района Ирина Гаренских. Однако ряд депутатов не пришли на заседание и тем самым сорвали кворум (всего пришло 12 депутатов, в то время как общее число депутатов в гордуме — 20, а для кворума нужно 14), в итоге назначение не состоялось. По данным ряда СМИ, это могло быть связано с тем, что владельца хлебокомбината «Реж-хлеб» Алексея Потапенко, имеющего влияние на часть депутатского корпуса, не устраивает кандидатура Чепчугова.
Это уже не первый случай в Свердловской области, когда муниципальные думы противятся назначению одобренных областной властью кандидатов на пост городских глав — так, целых три года понадобилось, чтобы преодолеть противодействие депутатов думы Пышмы и назначить в этом муниципалитете постоянного мэра. В Берёзовском же и вовсе случилась история, прогремевшая на федеральном уровне — когда вместо действующего главы города Евгения Писцова депутаты поддержали малоизвестную до того времени чиновницу Юлию Маслакову, отказавшуюся в итоге вступать в должность.
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