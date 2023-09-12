Возрастное ограничение 18+
Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз
Пытаемся разобраться в причинах странной статистики
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершились выборы в городскую думу. Определён состав депутатов, которые будут представлять интересы горожан (по крайней мере народные избранники должны это делать в теории) ближайшие пять лет.
Перед этими выборами поменяли Устав Екатеринбурга и схему формирования депутатского корпуса гордумы – для распределения по партийным спискам оставили лишь 10 мест, а оставшиеся 25 депутатов стали избираться по одномандатным округам. Из 25 одномандатных округов, на которые город поделили весной, в 23 выиграли кандидаты от «Единой России». Впрочем, и в оставшихся двух победили лояльные администрации и главе городского отделения «Единой России» Алексею Орлову кандидаты, поэтому вряд ли в партии расстроились. Зато, как нам стало известно, в партии расстроились резкому падению числа голосов за некоторых кандидатов «Единой России» по сравнению с внутрипартийными праймериз, прошедшими в мае – по информации собеседника «Вечерних ведомостей», работающего в бюджетной сфере, в администрации пообещали устроить «разбор полётов» и выяснить, кто и почему не проголосовал 9-10 сентября.
Не знаем, как в мэрии будут проверять эту информацию – всё-таки по закону голосование должно быть тайным (в том числе факт голосования), но уже можно судить, результаты каких именно кандидатов привели к такому негодованию – данные об итогах голосования выложены в ГАС «Выборы».
«Вечерние ведомости» сравнили эти данные с данными, опубликованными по итогам внутрипартийных праймериз «Единой России», и свели их в таблицу. Отметим, что и в ходе праймериз, и в ходе голосования на самих выборах, правом голоса обладали лишь те горожане, которые зарегистрированы на территории соответствующего округа. Адрес регистрации перед голосованием проверялся с помощью портала Госуслуг – по крайней мере об этом заявляли организаторы из «Единой России».
Первым делом обращает на себя внимание сильный разброс изменения числа голосов жителей одного и того же района за одного и того же человека в мае и сентябре. У одних кандидатов число сторонников выросло почти в три раза, у других – рухнуло почти в два раза. Но если первое ещё можно объяснить – всё-таки общегородские выборы должны привлекать внимание большего числа избирателей, чем внутреннее мероприятие всего лишь одной из шести партий, то второе выглядит как минимум странным.
В двух случаях внезапно исчезнувшее число сторонников привело к тому, что кандидаты от «Единой России» проиграли – это Данил Тупица в округе №24 (Левобережный Уктус, Химмаш, Светлый) и Владимир Стругов в округе №20 (округ с самыми замысловатыми контурами, который включает часть Эльмаша, часть Пионерского, и часть Центра). Как мы уже сказали, они уступили кандидатам от КПРФ и ЛДПР, которые шли при поддержке городской администрации, и не были замечены в оппозиционности к нынешней исполнительной власти. Примечательно, что Тупица проиграл бы, даже если бы за него вновь проголосовало столько же избирателей как на предварительном голосовании «Единой России» (3013), потому что выигравший округ Виктор Сомиков набрал 4178 голосов. А вот Владимиру Стругову падение поддержки стоило мандата – поскольку если бы он набрал на голосовании хотя бы столько же голосов, сколько получил по итогам праймериз (5012), то опередил бы Дмитрия Николаева с его 3672 голосами.
Существенно потеряла в поддержке по сравнению с праймериз «Единой России» Татьяна Вяткина – целых 2447 голосов. Но победу в округе №4 ей всё же удалось удержать, поскольку занявший второе место Дмитрий Дымшаков из «Новых людей» набрал почти на две тысячи голосов меньше, ещё меньше набрала соперница Вяткиной по предварительному голосованию «Единой России» Ира Овчинникова. Тем не менее из всех прошедших в гордуму VIII созыва депутатов Вяткина показала один из самых низких процентов поддержки от общего числа избирателей зарегистрированных в округе – 7,6% (ниже только у Александра Альшевских в округе №8 – 6,8%). Впрочем, чтобы пройти в VII созыв Вяткиной и вовсе хватило голосов всего лишь 3,9% избирателей округа.
Политолог, доктор политических наук Сергей Мошкин в разговоре с «Вечерними ведомостями» высказал свою версию таких серьёзных расхождений в итогах голосования за кандидатов от «Единой России» на праймериз и на выборах.
— Праймериз проходили в формате ДЭГ (дистанционное электронное голосование – прим. ред.). В этом смысле голоса, полученные по ДЭГ на праймериз, и голоса, полученные, собственно, на выборах, привлечены примерно по одной и той же технологии. Эта технология – соревнование мобилизационных машин. И на этапе праймериз она сработала чуть лучше, чем на выборах, вот и всё, — считает Сергей Мошкин.
Мошкин высказался и ещё об одном факторе, который мог стать причиной разной динамики у разных кандидатов:
— Я замечу, что не только бюджетники участвуют в ДЭГ (сообщения о принуждении бюджетников участвовать в голосовании поступали как во время праймериз «Единой России», так и во время голосования на выборах – прим. ред.) и принуждаются для участия в ДЭГе. Не менее значима здесь доля избирателей, представляющих те или иные корпорации. Это живущие в городе работники предприятий, холдингов и так далее. Я думаю, что искать ответ стоит именно в этом. В мае одних мотивировали, а в сентябре в других. Это пересекаемые, но не одни и те же, не тождественные сообщества, — сказал политолог.
Версию Мошкина косвенно подтверждают биографии кандидатов, которые показали падение поддержки по сравнению с праймериз, ведь, если не считать Вяткину, большинство из них шли как раз при поддержке крупных холдингов – сотрудники структур УГМК Алексей Смирнов и Дмитрий Сторожилов «потеряли» 1937 и 929 голосов, а шедший при поддержке РМК Алексей Шестаков – 881 голос. Ещё один кандидат от корпораций, глава «Волонтёрского центра РМК» Владислав Овчинников набрал на выборах по сравнению с праймериз всего на 5% голосов больше, что также выглядит неестественным.
Третий нюанс, на который обратил внимание политолог – организатор голосования на праймериз «Единой России»:
— На праймериз конечная «кнопка», которая выдаёт их результаты, находится у аппарата «Единой России». Где гарантии, что на праймериз тому или иному кандидату не накрутили голоса? Чтобы обеспечить победу нужному человеку? В моём разумении вероятность, что накрутка электронных голосов имела место на сентябрьских выборах, гораздо менее вероятностна, чем в майском голосовании. Поскольку майское голосование не регулируется никаким законом, и фальсификации на праймериз, даже если они будут, не грозят никому административным или уголовным преследованием, это же чисто внутрипартийное дело «Единой России». В отличии от выборов. Поэтому моя версия – что в мае вытягивали тех, кого надо
К слову, сегодня днём появилась новость, что председателем гордумы нового созыва будет новоиспечённый депутат от округа №9 Анна Гурарий – и так совпало, что именно Гурарий показала по сравнению с праймериз наилучшую динамику: на выборах за неё проголосовало почти втрое больше избирателей.
Напомним, всего в выборах в гордуму Екатеринбурга принимали участие представители шести партий, но трём из них («Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку») не удалось выиграть ни одного одномандатного округа. Процедуру внутрипартийных праймериз через Госуслуги, подобно «Единой России», ни одна из остальных пяти партий не проводила.
Перед этими выборами поменяли Устав Екатеринбурга и схему формирования депутатского корпуса гордумы – для распределения по партийным спискам оставили лишь 10 мест, а оставшиеся 25 депутатов стали избираться по одномандатным округам. Из 25 одномандатных округов, на которые город поделили весной, в 23 выиграли кандидаты от «Единой России». Впрочем, и в оставшихся двух победили лояльные администрации и главе городского отделения «Единой России» Алексею Орлову кандидаты, поэтому вряд ли в партии расстроились. Зато, как нам стало известно, в партии расстроились резкому падению числа голосов за некоторых кандидатов «Единой России» по сравнению с внутрипартийными праймериз, прошедшими в мае – по информации собеседника «Вечерних ведомостей», работающего в бюджетной сфере, в администрации пообещали устроить «разбор полётов» и выяснить, кто и почему не проголосовал 9-10 сентября.
Не знаем, как в мэрии будут проверять эту информацию – всё-таки по закону голосование должно быть тайным (в том числе факт голосования), но уже можно судить, результаты каких именно кандидатов привели к такому негодованию – данные об итогах голосования выложены в ГАС «Выборы».
«Вечерние ведомости» сравнили эти данные с данными, опубликованными по итогам внутрипартийных праймериз «Единой России», и свели их в таблицу. Отметим, что и в ходе праймериз, и в ходе голосования на самих выборах, правом голоса обладали лишь те горожане, которые зарегистрированы на территории соответствующего округа. Адрес регистрации перед голосованием проверялся с помощью портала Госуслуг – по крайней мере об этом заявляли организаторы из «Единой России».
Данные взяты из системы ГАС «Выборы» и с сайта предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru
Первым делом обращает на себя внимание сильный разброс изменения числа голосов жителей одного и того же района за одного и того же человека в мае и сентябре. У одних кандидатов число сторонников выросло почти в три раза, у других – рухнуло почти в два раза. Но если первое ещё можно объяснить – всё-таки общегородские выборы должны привлекать внимание большего числа избирателей, чем внутреннее мероприятие всего лишь одной из шести партий, то второе выглядит как минимум странным.
В двух случаях внезапно исчезнувшее число сторонников привело к тому, что кандидаты от «Единой России» проиграли – это Данил Тупица в округе №24 (Левобережный Уктус, Химмаш, Светлый) и Владимир Стругов в округе №20 (округ с самыми замысловатыми контурами, который включает часть Эльмаша, часть Пионерского, и часть Центра). Как мы уже сказали, они уступили кандидатам от КПРФ и ЛДПР, которые шли при поддержке городской администрации, и не были замечены в оппозиционности к нынешней исполнительной власти. Примечательно, что Тупица проиграл бы, даже если бы за него вновь проголосовало столько же избирателей как на предварительном голосовании «Единой России» (3013), потому что выигравший округ Виктор Сомиков набрал 4178 голосов. А вот Владимиру Стругову падение поддержки стоило мандата – поскольку если бы он набрал на голосовании хотя бы столько же голосов, сколько получил по итогам праймериз (5012), то опередил бы Дмитрия Николаева с его 3672 голосами.
Существенно потеряла в поддержке по сравнению с праймериз «Единой России» Татьяна Вяткина – целых 2447 голосов. Но победу в округе №4 ей всё же удалось удержать, поскольку занявший второе место Дмитрий Дымшаков из «Новых людей» набрал почти на две тысячи голосов меньше, ещё меньше набрала соперница Вяткиной по предварительному голосованию «Единой России» Ира Овчинникова. Тем не менее из всех прошедших в гордуму VIII созыва депутатов Вяткина показала один из самых низких процентов поддержки от общего числа избирателей зарегистрированных в округе – 7,6% (ниже только у Александра Альшевских в округе №8 – 6,8%). Впрочем, чтобы пройти в VII созыв Вяткиной и вовсе хватило голосов всего лишь 3,9% избирателей округа.
Политолог, доктор политических наук Сергей Мошкин в разговоре с «Вечерними ведомостями» высказал свою версию таких серьёзных расхождений в итогах голосования за кандидатов от «Единой России» на праймериз и на выборах.
— Праймериз проходили в формате ДЭГ (дистанционное электронное голосование – прим. ред.). В этом смысле голоса, полученные по ДЭГ на праймериз, и голоса, полученные, собственно, на выборах, привлечены примерно по одной и той же технологии. Эта технология – соревнование мобилизационных машин. И на этапе праймериз она сработала чуть лучше, чем на выборах, вот и всё, — считает Сергей Мошкин.
Мошкин высказался и ещё об одном факторе, который мог стать причиной разной динамики у разных кандидатов:
— Я замечу, что не только бюджетники участвуют в ДЭГ (сообщения о принуждении бюджетников участвовать в голосовании поступали как во время праймериз «Единой России», так и во время голосования на выборах – прим. ред.) и принуждаются для участия в ДЭГе. Не менее значима здесь доля избирателей, представляющих те или иные корпорации. Это живущие в городе работники предприятий, холдингов и так далее. Я думаю, что искать ответ стоит именно в этом. В мае одних мотивировали, а в сентябре в других. Это пересекаемые, но не одни и те же, не тождественные сообщества, — сказал политолог.
Версию Мошкина косвенно подтверждают биографии кандидатов, которые показали падение поддержки по сравнению с праймериз, ведь, если не считать Вяткину, большинство из них шли как раз при поддержке крупных холдингов – сотрудники структур УГМК Алексей Смирнов и Дмитрий Сторожилов «потеряли» 1937 и 929 голосов, а шедший при поддержке РМК Алексей Шестаков – 881 голос. Ещё один кандидат от корпораций, глава «Волонтёрского центра РМК» Владислав Овчинников набрал на выборах по сравнению с праймериз всего на 5% голосов больше, что также выглядит неестественным.
Третий нюанс, на который обратил внимание политолог – организатор голосования на праймериз «Единой России»:
— На праймериз конечная «кнопка», которая выдаёт их результаты, находится у аппарата «Единой России». Где гарантии, что на праймериз тому или иному кандидату не накрутили голоса? Чтобы обеспечить победу нужному человеку? В моём разумении вероятность, что накрутка электронных голосов имела место на сентябрьских выборах, гораздо менее вероятностна, чем в майском голосовании. Поскольку майское голосование не регулируется никаким законом, и фальсификации на праймериз, даже если они будут, не грозят никому административным или уголовным преследованием, это же чисто внутрипартийное дело «Единой России». В отличии от выборов. Поэтому моя версия – что в мае вытягивали тех, кого надо
Ищите, кому это выгодно в партии. Вот такова моя версия вот этой разнонаправленной динамики,
— резюмировал Мошкин.
К слову, сегодня днём появилась новость, что председателем гордумы нового созыва будет новоиспечённый депутат от округа №9 Анна Гурарий – и так совпало, что именно Гурарий показала по сравнению с праймериз наилучшую динамику: на выборах за неё проголосовало почти втрое больше избирателей.
Напомним, всего в выборах в гордуму Екатеринбурга принимали участие представители шести партий, но трём из них («Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку») не удалось выиграть ни одного одномандатного округа. Процедуру внутрипартийных праймериз через Госуслуги, подобно «Единой России», ни одна из остальных пяти партий не проводила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стали известны окончательные итоги выборов в ЕГД
12 сентября 2023
12 сентября 2023
Подведены предварительные результаты выборов в ЕГД
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
07 сентября 2023
07 сентября 2023
Спикером гордумы Екатеринбурга станет Анна Гурарий
13 сентября 2023
13 сентября 2023