На довыборах в гордуму Екатеринбурга победили два кандидата от ЕР
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Избирательная комиссия Екатеринбурга на заседании 28 марта определила результаты голосования на довыборах в городскую думу по округам №2 (Верх-Исетский район) и 10 (Ленинский и Академический районы).
Как рассказали в Избирательной комиссии уральской столицы, по итогам голосования в округе №2 признана избранной Татьяна Олеговна Вяткина. Она набрала 60,33% голосов. В округе №10 признана избранной Александра Викторовна Журавлева, которая набрала 72,43% голосов. Оба кандидата выдвигались на довыборы от партии «Единая Россия».
Отметим, что явка избирателей на голосование была крайне низкой. Участие в голосовании на довыборах в гордуму по округу №2 приняли 6,5% избирателей, а по округу №10 – 12,28%.
Ранее мы писали, что что наблюдатели обнаружили среди членов комиссии на довыборах в гордуму непосредственную подчиненную кандидата Александры Журавлевой.
Как рассказали в Избирательной комиссии уральской столицы, по итогам голосования в округе №2 признана избранной Татьяна Олеговна Вяткина. Она набрала 60,33% голосов. В округе №10 признана избранной Александра Викторовна Журавлева, которая набрала 72,43% голосов. Оба кандидата выдвигались на довыборы от партии «Единая Россия».
Отметим, что явка избирателей на голосование была крайне низкой. Участие в голосовании на довыборах в гордуму по округу №2 приняли 6,5% избирателей, а по округу №10 – 12,28%.
Ранее мы писали, что что наблюдатели обнаружили среди членов комиссии на довыборах в гордуму непосредственную подчиненную кандидата Александры Журавлевой.
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Среди членов комиссии на довыборах в ЕГД обнаружили непосредственную подчиненную кандидата от ЕР
27 марта 2022
27 марта 2022