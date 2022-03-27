На довыборах в гордуму Екатеринбурга победили два кандидата от ЕР

09.59 Понедельник, 28 марта 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Избирательная комиссия Екатеринбурга на заседании 28 марта определила результаты голосования на довыборах в городскую думу по округам №2 (Верх-Исетский район) и 10 (Ленинский и Академический районы).

Как рассказали в Избирательной комиссии уральской столицы, по итогам голосования в округе №2 признана избранной Татьяна Олеговна Вяткина. Она набрала 60,33% голосов. В округе №10 признана избранной Александра Викторовна Журавлева, которая набрала 72,43% голосов. Оба кандидата выдвигались на довыборы от партии «Единая Россия».

Отметим, что явка избирателей на голосование была крайне низкой. Участие в голосовании на довыборах в гордуму по округу №2 приняли 6,5% избирателей, а по округу №10 – 12,28%.

Ранее мы писали, что что наблюдатели обнаружили среди членов комиссии на довыборах в гордуму непосредственную подчиненную кандидата Александры Журавлевой.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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14:02 В центре уральской столицы произошел конфликт со стрельбой
12:50 В Екатеринбурге начали сносить здание завода «Уралкабель»
12:46 В Верхней Пышме девочка чуть не пострадала от упавшей с многоэтажного дома трубки
11:55 Выездные пункты вакцинации продолжают работать в четырех свердловских городах
10:54 В Берёзовском пропал 44-летний мужчина
10:08 В Нижнем Тагиле улицу Октябрьской революции закроют на ремонт на три месяца
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18:55 Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит специализированных кормов и лекарств для животных
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