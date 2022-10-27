Европейский суд признал незаконным слежку за лидером уральского «Яблока»
Правда, решение вряд ли будет исполнено из-за выхода России из Совета Европы
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение по жалобе адвоката Сергея Колосовского, поданной в интересах председателя свердловского регионального отделения «Яблока» Максима Петлина. Согласно решению ЕСПЧ, Петлину теперь полагается компенсация в размере 7,5 тысяч евро.
Жалоба касалась уголовного дела 10-летней давности в отношении тогда действующего депутата гордумы Екатеринбурга Петлина, а точнее, событий, предшествовавших его возбуждению – постановления суда, разрешившего спецслужбам слежку за Петлиным и прослушку его телефона.
События развивались следующим образом: 16 ноября 2010 года Свердловский областной суд на основании ходатайства начальника УФСБ России по Свердловской области Бориса Козиненко разрешил прослушивать телефон и читать почту Петлина, а также контролировать его передвижения. В обосновании ходатайства было указано, что Петлин подозревается в экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
7 февраля 2011 года на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело, но не по экстремистской статье, а по статье за вымогательство (163 УК РФ). 22 февраля 2011 года помощника Петлина Андрея Пантелеева задержали сотрудники ФСБ при получении полутора миллионов рублей, позже задержали и самого Петлина, поместив его в СИЗО. В партии «Яблоко» тогда заявили, что когда сотрудник застройщика «Форум-групп» передал пакет с полутора миллионами рублей депутату, Петлин не знал о его содержимом.
Перед этим Петлин активно участвовал в общественной кампании против строительства ТРЦ «Радуга-парк» в лесопарковой зоне – как было указано в материалах следствия, Петлин «направлял в различные правоохранительные органы, органы государственной и муниципальной власти обращения и заявления, в которых сообщал о незаконном характере действий ЗАО «Форум-групп» при строительстве ритейл-парка «Радуга», организовывал протестные акции местных жителей, активно раздавал комментарии журналистам». В СКР заявили, что в феврале 2011 года Петлин в ходе встречи с представителем застройщика потребовал взятку в размере трёх миллионов рублей за прекращение протестных акций. Защита Петлина не стала отрицать, что между депутатом и бизнесменами действительно шли переговоры о прекращении уличных акций, но, по словам адвоката Сергея Колосовского, инициатором переговоров были сотрудники ФСБ, замыслившие провокацию.
Спустя полгода, в июле 2011-го было получено заключение эксперта-филолога о том, что признаков вымогательства в 16-ти часах телефонных разговоров Петлина не найдено. После чего, в августе 2011 года, обвинение Петлину вновь переквалифицировали, изменив на получение взятки (290 УК РФ). Однако затем, уже в суде, гособвинение отказывается от статьи о получении взятки и вновь предъявляет Петлину статью 163 УК РФ о вымогательстве.
Свердловский областной суд в итоге приговорил Петлина по подпункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершённое в крупном размере) к 3,5 годам лишения свободы (максимальная санкция предполагала до семи лет лишения свободы).
Жалоба была подана ещё в 2012 году – после ознакомления с материалами дела. В ходе этого ознакомления и выяснилось, что Петлина прослушивали. Перед подачей в ЕСПЧ, — рассказывает Колосовский, — жалобу на проведение прослушки рассмотрели в Верховном суде России, но тот признал такие действия силовиков законными.
— И вот вчера ЕСПЧ установил, что прослушивание телефона Петлина действительно было незаконным. В идеальном мире это решение должно было повлечь отмену приговора, однако как события будут развиваться сейчас, не знает никто, — сказал адвокат.
Колосовский добавил, что год назад ЕСПЧ предложил Петлину и правительству РФ решить дело миром, указав на сформировавшуюся прецедентную практику – с учетом её правительству предлагалось выплатить Петлину 7,5 тысяч евро и прекратить дело за примирением сторон. Однако Петлин посчитал, что признание нарушения гражданских прав важнее денег, и отказался от мирового соглашения. Впрочем, правительство России, как позже сообщили в ЕСПЧ, тоже отказалось.
В результате вчера ЕСПЧ вынес решение по делу, признав нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека («Право на уважение частной и семейной жизни») и взыскав с властей России 7,5 тысяч евро в пользу Петлина.
Жалоба на сам приговор Петлину тоже была подана в ЕСПЧ, однако не была коммуницирована, рассказал veved.ru Колосовский.
— Ждать начала рассмотрения пришлось почти 10 лет: в 2021 году нам сообщили, что все наши жалобы объединены в одну, и жалоба коммуницирована в этой части, в части незаконной прослушки, поскольку применительно к Конвенции (Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также Европейская конвенция по правам человека — прим. ред.), именно это была суть. ЕСПЧ это же не кассация, и не апелляция, которая оценивает законность и обоснованность приговора, а она рассматривает только соответствие Конвенции. А в деле Петлина, применительно к Конвенции, основное нарушение было именно касающееся неприкосновенности частной жизни, — объясняет Колосовский.
Они не мотивируют свои решения – просто говорят, что жалоба неприемлема. Они зачастую считают, что решение по одному делу исключает рассмотрение других дел. То же самое и в этом решении написали, — сказал «Вечерним ведомостям» адвокат.
Максим Петлин освободился из колонии в августе 2015 года. Вскоре он был избран членом федерального бюро партии «Яблоко». В 2021 году Петлин вновь возглавил свердловское региональное отделение партии «Яблоко». Из-за приговора Петлин ограничен в избирательных правах – он не может баллотироваться в выборные органы власти до 2025 года, поскольку вменённая ему статья относится к категории тяжких. В том числе Петлин не сможет принять участие в выборах в гордуму Екатеринбурга, которые запланированы на сентябрь 2023 года.
— Сейчас это решение вряд ли на что-то повлияет, но я считаю, что это всё равно очень важно. Важно для будущего нашей страны. Что когда-то в будущем у нас, в новой России не должно быть такого – чтобы за людьми, которые занимаются политической деятельностью, в том числе оппозиционной, «шпионили» спецслужбы и фабриковали уголовные дела, — сказал Максим Петлин «Вечерним ведомостям».
Напомним, 16 марта 2022 года Россию после 26 лет членства исключили из Совета Европы. А 7 июня 2022 года Госдума приняла законопроект, согласно которому в государстве не будут исполняться решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.
Недавно «Вечерние ведомости» писали о решении ЕСПЧ выплатить 15 тысяч евро жительнице Ревды, муж которой скончался после отсутствия надлежащего оказания медпомощи в свердловской колонии. Оно тоже не будет исполняться, согласно действующему в России законодательству.
Жалоба касалась уголовного дела 10-летней давности в отношении тогда действующего депутата гордумы Екатеринбурга Петлина, а точнее, событий, предшествовавших его возбуждению – постановления суда, разрешившего спецслужбам слежку за Петлиным и прослушку его телефона.
События развивались следующим образом: 16 ноября 2010 года Свердловский областной суд на основании ходатайства начальника УФСБ России по Свердловской области Бориса Козиненко разрешил прослушивать телефон и читать почту Петлина, а также контролировать его передвижения. В обосновании ходатайства было указано, что Петлин подозревается в экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
Постановление суда, законность которого оценивал ЕСПЧ
7 февраля 2011 года на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело, но не по экстремистской статье, а по статье за вымогательство (163 УК РФ). 22 февраля 2011 года помощника Петлина Андрея Пантелеева задержали сотрудники ФСБ при получении полутора миллионов рублей, позже задержали и самого Петлина, поместив его в СИЗО. В партии «Яблоко» тогда заявили, что когда сотрудник застройщика «Форум-групп» передал пакет с полутора миллионами рублей депутату, Петлин не знал о его содержимом.
Перед этим Петлин активно участвовал в общественной кампании против строительства ТРЦ «Радуга-парк» в лесопарковой зоне – как было указано в материалах следствия, Петлин «направлял в различные правоохранительные органы, органы государственной и муниципальной власти обращения и заявления, в которых сообщал о незаконном характере действий ЗАО «Форум-групп» при строительстве ритейл-парка «Радуга», организовывал протестные акции местных жителей, активно раздавал комментарии журналистам». В СКР заявили, что в феврале 2011 года Петлин в ходе встречи с представителем застройщика потребовал взятку в размере трёх миллионов рублей за прекращение протестных акций. Защита Петлина не стала отрицать, что между депутатом и бизнесменами действительно шли переговоры о прекращении уличных акций, но, по словам адвоката Сергея Колосовского, инициатором переговоров были сотрудники ФСБ, замыслившие провокацию.
Спустя полгода, в июле 2011-го было получено заключение эксперта-филолога о том, что признаков вымогательства в 16-ти часах телефонных разговоров Петлина не найдено. После чего, в августе 2011 года, обвинение Петлину вновь переквалифицировали, изменив на получение взятки (290 УК РФ). Однако затем, уже в суде, гособвинение отказывается от статьи о получении взятки и вновь предъявляет Петлину статью 163 УК РФ о вымогательстве.
Свердловский областной суд в итоге приговорил Петлина по подпункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершённое в крупном размере) к 3,5 годам лишения свободы (максимальная санкция предполагала до семи лет лишения свободы).
— Несмотря на мягкий приговор, защита последовательно добивалась его отмены всеми возможными способами. Одним из них было обжалование незаконного прослушивания телефонных переговоров,
— рассказал «Вечерним ведомостям» Сергей Колосовский.
Жалоба была подана ещё в 2012 году – после ознакомления с материалами дела. В ходе этого ознакомления и выяснилось, что Петлина прослушивали. Перед подачей в ЕСПЧ, — рассказывает Колосовский, — жалобу на проведение прослушки рассмотрели в Верховном суде России, но тот признал такие действия силовиков законными.
— И вот вчера ЕСПЧ установил, что прослушивание телефона Петлина действительно было незаконным. В идеальном мире это решение должно было повлечь отмену приговора, однако как события будут развиваться сейчас, не знает никто, — сказал адвокат.
Адвокат Сергей Колосовский
Колосовский добавил, что год назад ЕСПЧ предложил Петлину и правительству РФ решить дело миром, указав на сформировавшуюся прецедентную практику – с учетом её правительству предлагалось выплатить Петлину 7,5 тысяч евро и прекратить дело за примирением сторон. Однако Петлин посчитал, что признание нарушения гражданских прав важнее денег, и отказался от мирового соглашения. Впрочем, правительство России, как позже сообщили в ЕСПЧ, тоже отказалось.
В результате вчера ЕСПЧ вынес решение по делу, признав нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека («Право на уважение частной и семейной жизни») и взыскав с властей России 7,5 тысяч евро в пользу Петлина.
А что с самим приговором?
Жалоба на сам приговор Петлину тоже была подана в ЕСПЧ, однако не была коммуницирована, рассказал veved.ru Колосовский.
— Ждать начала рассмотрения пришлось почти 10 лет: в 2021 году нам сообщили, что все наши жалобы объединены в одну, и жалоба коммуницирована в этой части, в части незаконной прослушки, поскольку применительно к Конвенции (Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также Европейская конвенция по правам человека — прим. ред.), именно это была суть. ЕСПЧ это же не кассация, и не апелляция, которая оценивает законность и обоснованность приговора, а она рассматривает только соответствие Конвенции. А в деле Петлина, применительно к Конвенции, основное нарушение было именно касающееся неприкосновенности частной жизни, — объясняет Колосовский.
Они не мотивируют свои решения – просто говорят, что жалоба неприемлема. Они зачастую считают, что решение по одному делу исключает рассмотрение других дел. То же самое и в этом решении написали, — сказал «Вечерним ведомостям» адвокат.
По сути решение по этому делу (о незаконности прослушки) означает недопустимость доказательств, положенных в основу приговора, следовательно, по уму, этого решения достаточно для отмены приговора. Но сейчас, когда Россия уже не в Совете Европы, сложно этого ожидать,
— сказал Колосовский
Максим Петлин освободился из колонии в августе 2015 года. Вскоре он был избран членом федерального бюро партии «Яблоко». В 2021 году Петлин вновь возглавил свердловское региональное отделение партии «Яблоко». Из-за приговора Петлин ограничен в избирательных правах – он не может баллотироваться в выборные органы власти до 2025 года, поскольку вменённая ему статья относится к категории тяжких. В том числе Петлин не сможет принять участие в выборах в гордуму Екатеринбурга, которые запланированы на сентябрь 2023 года.
— Сейчас это решение вряд ли на что-то повлияет, но я считаю, что это всё равно очень важно. Важно для будущего нашей страны. Что когда-то в будущем у нас, в новой России не должно быть такого – чтобы за людьми, которые занимаются политической деятельностью, в том числе оппозиционной, «шпионили» спецслужбы и фабриковали уголовные дела, — сказал Максим Петлин «Вечерним ведомостям».
Напомним, 16 марта 2022 года Россию после 26 лет членства исключили из Совета Европы. А 7 июня 2022 года Госдума приняла законопроект, согласно которому в государстве не будут исполняться решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.
Недавно «Вечерние ведомости» писали о решении ЕСПЧ выплатить 15 тысяч евро жительнице Ревды, муж которой скончался после отсутствия надлежащего оказания медпомощи в свердловской колонии. Оно тоже не будет исполняться, согласно действующему в России законодательству.
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