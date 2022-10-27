Европейский суд признал незаконным слежку за лидером уральского «Яблока»

— Несмотря на мягкий приговор, защита последовательно добивалась его отмены всеми возможными способами. Одним из них было обжалование незаконного прослушивания телефонных переговоров,

— сказал Колосовский

По сути решение по этому делу (о незаконности прослушки) означает недопустимость доказательств, положенных в основу приговора, следовательно, по уму, этого решения достаточно для отмены приговора. Но сейчас, когда Россия уже не в Совете Европы, сложно этого ожидать,