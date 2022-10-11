ЕСПЧ присудил 15 тысяч евро вдове заключённого, признав факт неоказания ему медпомощи в колонии Нижнего Тагила

Идият Андриянов во время отбытия срока писал картины и занимался резьбой икон по дереву. Фото предоставлены Анной Андрияновой.

Фото: Роман Качанов.

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

ЕСПЧ присудил 15 тысяч евро вдове заключённого из нижнетагильской колонии, умершего после ненадлежащего оказания медпомощи.Сегодня в Страсбурге Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Андриянов против России». Решением суда признано, что в ЛИУ-51 – медицинском учреждении на станции Сан-Донато, где отбывают наказание осуждённые с серьёзными заболеваниями, надлежащим образом не оказывалась медпомощь тяжело больному Идияту Андриянову. Пока дело рассматривалось, подавший жалобу заключённый умер, и в права истца вступила его вдова — Анна Андриянова, на которой он поженился во время отбывания наказания.Анна Андриянова рассказала «Вечерним ведомостям» историю, как человек, с которым она познакомилась за два года до его смерти, стал для неё самым близким в жизни.В 2016 году в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) №51 в возрасте 24 лет от ВИЧ умер единственный сын Анны. В последние недели жизни, когда он уже не мог самостоятельно передвигаться, за ним ухаживал сосед по палате – Идият Зайнидинов.Анна тяжёло переживала смерть единственного ребёнка. В какой-то момент она собралась покончить жизнь самоубийством, но тогда же она начала общаться с Зайнидиновым, и он убедил её этого не делать. Спустя несколько месяцев, в марте 2017 года они поженились, причём Идият взял фамилию жены и стал Андрияновым.По словам Анны, в ЛИУ-51 не хватало лекарств, чтобы лечить её тяжело больного мужа – у него были диагностированы ВИЧ-инфекция, гепатит и туберкулёз. К тому же в помещениях исправительного учреждения на стенах была плесень, а температурный режим не всегда соответствовал санитарным требованиям, что негативным образом сказывалось на и так подорванном здоровье заключённых, — продолжает женщина.Чтобы добиться улучшения условий, Анна обратилась к екатеринбургским правозащитникам, за дело взялся адвокат Роман Качанов.В апреле 2018 года Идията Андриянова перевели из ЛИУ-51 в больницу в Екатеринбург. На тот момент уже была подана жалоба в ЕСПЧ на ненадлежащее оказание медпомощи. Жалоба была коммуницирована Европейским судом.13 декабря 2018 года Идият Андриянов умер. Анна Андриянова вступила в дело в качестве истца. Сегодня доводы о ненадлежащем оказании медпомощи были признаны ЕСПЧ обоснованными, Анрияновой присуждена компенсация в размере 15 тысяч евро.Суд признал наличие следующих нарушений: отсутствие и задержка консультации медицинского специалиста, задержку медицинского осмотра, задержка медицинского обследования, отсутствие либо задержка лекарственной терапии. Было установлено, что тестирование Андриянова на ВИЧ не проводилось в период с февраля 2016 года по май 2017 года из-за того, что в ЛИУ-51 не было тест-систем. На протяжении некоторого времени в 2018 году лечение ВИЧ-инфекции не проводилось, и в это же время не проводились регулярные медицинские осмотры, необходимые для ВИЧ-больных.Андриянова в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказала, что понимает, что при нынешней политической ситуации получить эти деньги может быть непросто, но если она их получит, это будет своего рода подарком от умершего мужа, память о котором она хранит до сих пор.Роман Качанов сообщил «Вечерним ведомостям», что решение по делу Андриянова принято на основе прецедентной практики – подобные жалобы удовлетворялись и в отношении заявителей из других стран. Что касается фактического получения компенсации, Качанов отметил, что за несвоевременную выплату предусмотрено начисление неустойки, и он надеется, что рано или поздно Андриянова получит эти деньги — например, после смены режима в России. Также адвокат добавил, что решение пока не вступило в силу – на обжалование у российских властей есть три месяца, но «в текущей ситуации они вряд ли будут это делать».Также Качанов посоветовал тем, кого могут посадить, «запасаться здоровьем, поскольку оказание медицинской помощи в российских пенитенциарных учреждениях оставляет желать лучшего».