«Двести человек пополняют бюджет страны на десятки миллиардов рублей»

Начальник Уральской электронной таможни о таможенных платежах, товарообороте в пандемию и создании эффективного коллектива с нуля

15.54 Пятница, 23 октября 2020
Интервью
На фото: начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов
25 октября таможенники всей страны отмечают профессиональный праздник. Для Уральской электронной таможни это двойной праздник: 25 октября 2018 года Уральская электронная стала одной из трех первых таможен нового поколения в стране. Здесь пахнет новой мебелью, а полы блестят как новые. Свой дом Уральская электронная таможня получила чуть больше полугода назад. По-хозяйски корреспондента veved.ru на входе встречает начальник таможни Сергей Епифанов: «Проекты ремонта и перепланировки меняли несколько раз. Почти переквалифицировались в строителей. Но делали свой дом. Для себя. Поэтому здесь продуман каждый сантиметр».

– Сразу же покажу сердце нашей таможни. Уральский таможенный пост. Центр электронного декларирования. Здесь происходит все самое важное. Инспекторы получают декларации на товары со всего Уральского федерального округа. И у них по закону есть 4 часа, чтобы принять решение.

– С пандемией работы стало меньше?

– Нет, мы отмечаем, что внешние факторы мало повлияли на внешнеторговый оборот. Более того, замечаем даже рост внешнеэкономической активности в УрФО. Для сравнения: за полгода 2019 года была 81 тысяча деклараций, в этом году 105 тысяч. Рост на 30%. И больше половины деклараций – экспортные. Значит, наши уральские производства востребованы, несмотря на вызовы времени.

– Но были и важные импортные поставки. Гуманитарные грузы шли один за другим. Это было испытанием для таможни.
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– Наше законодательство не сразу выстроилось под новые требования времени. Но в достаточно сжатые сроки удалось нормализовать работу. Введены льготы по уплате таможенных платежей в отношении широкого перечня товаров. Мы оформили ввоз более 210 тысяч тестов для выявления инфекции, больше 20 тысяч защитных экранов для лица, 272 тысячи одноразовых защитных медицинских костюмов, почти 64 миллиона одноразовых масок. Льготами воспользовались 16 уральских компаний. С апреля по сентябрь общая сумма освобождений от уплаты таможенных платежей составила порядка 360 млн рублей.



– Но эффективность работы таможни оценивается перечислениями в бюджет. Из-за льгот нет спада в главном показателе?

– С начала года в бюджет перечислено 46,5 миллиардов рублей, что в принципе не отличается от показателей прошлого года.



– Уральской электронной таможне всего 2 года. И оба этих года были непростыми: сначала становление, затем пандемия. Давайте начистоту: тяжело?

– Скажу так: я служу в таможенных органах 27 лет. И ни разу не было «простого» года. Таможня очень часто реформируется, меняются внешнеполитические, и, как следствие, внешнеэкономические условия. Быть таможенником – значит постоянно жить в режиме перемен и оперативного ответа на них. Два года были непростыми. Мы создали таможню в самом прямом смысле слова с нуля. В 2018 году мы начинали работу со штатом 19 единиц. Сегодня нас уже 215 и мы продолжаем комплектоваться.

– Сложно найти идеальных таможенников?

– Сложно. У нас высокие требования. Из 10 кандидатов только двое проходят конкурсный отбор. При этом испытания с легкостью проходят вчерашние выпускники вузов. На сегодня средний возраст инспекторского состава не превышает 30 лет.



– Смелое решение – брать молодежь. Многие работодатели боятся брать выпускников. Почему же электронная таможня решилась на такое?

– Сейчас на рынке труда много представителей поколения Z. Это те, кто родились в 90-е. Они активны и амбициозны. Им интересно открывать новое. И тут электронная таможня соответствует их запросам. А они, в свою очередь, соответствуют запросам современной системы таможенного администрирования.

– Но как завлечь молодого и амбициозного на государственную службу? У этого поколения другие представления об идеальной работе.

– Мы делаем все, чтобы их служба не была ограничена монотонной работой с 9 до 18. У нас создан молодежный совет. Это объединение молодых специалистов, общение которых шире, нежели служебные вопросы. Они ходят в походы, участвуют в забегах, создали танцевальный коллектив. А еще участвуют в научных конференциях, которые проводят уральские вузы. И это все не потому, что их заставляют. А потому что нам удалось собрать в коллективе единомышленников.



– За два десятка лет в таможенной службе Вы точно знаете, каким должен быть таможенник. Опишите идеального представителя Вашей службы.

– Образованный, честный, компетентный. Три кита, на которых держится не только таможенник, но и любой другой представитель органов исполнительной власти. Могу с уверенностью сказать: в Уральской электронной таможне именно такие сотрудники. Я ими горжусь.
Иван Морозов, при содействии пресс-службы Уральского таможенного управления © Вечерние ведомости
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