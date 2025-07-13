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После увеличения числа отравившихся в «Баден-Баден Уктус» СК возбудил уголовное дело
По последним данным, за медпомощью обратился 31 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушение требований охраны труда (143 УК), сообщили в телеграм-канале областного СК.
Ранее мы писали о том, что с признаками отравления хлором за помощью к врачам обратились 26 человек, работающих в банном комплексе «Баден-Баден Уктус» на улице Зимней в Екатеринбурге, позже областной департамент информационной политики сообщил уже о 31 пострадавшем. Все они — сотрудники комплекса. Очевидно, поэтому уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, а не по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В группе компаний Baden Family сообщили, что посетителей вовремя попросили выйти после того, как в одном из помещений комплекса растеклось обеззараживающее вещество. В «Баден-Баден Уктус» утверждают, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий».
По последним данным областного Минздрава, в токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы, состояние 13 человек медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении. В СК сказали, что точное количество пострадавших уточняется.
Комплекс бань и саун «Баден-Баден Уктус» был построен в Уктусском лесопарке на склонах Уктусских гор в 2021 году. Он является одним из наиболее популярных мест отдыха для екатеринбуржцев и гостей из соседних регионов, в праздники в нём традиционно скапливаются большие очереди из посетителей. На соцсети «Баден-Баден Уктус» подписано более 115 тысяч человек. Ранее о подобных инцидентах в комплексе не сообщалось.
Ранее мы писали о том, что с признаками отравления хлором за помощью к врачам обратились 26 человек, работающих в банном комплексе «Баден-Баден Уктус» на улице Зимней в Екатеринбурге, позже областной департамент информационной политики сообщил уже о 31 пострадавшем. Все они — сотрудники комплекса. Очевидно, поэтому уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, а не по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В группе компаний Baden Family сообщили, что посетителей вовремя попросили выйти после того, как в одном из помещений комплекса растеклось обеззараживающее вещество. В «Баден-Баден Уктус» утверждают, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий».
«Все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка. Мы приносим свои извинения нашим гостям за доставленные неудобства»,
— сказали в пресс-службе Baden Family
Фото: Вечерние ведомости
По последним данным областного Минздрава, в токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы, состояние 13 человек медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении. В СК сказали, что точное количество пострадавших уточняется.
«Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших»,
— добавили в СК.
Комплекс бань и саун «Баден-Баден Уктус» был построен в Уктусском лесопарке на склонах Уктусских гор в 2021 году. Он является одним из наиболее популярных мест отдыха для екатеринбуржцев и гостей из соседних регионов, в праздники в нём традиционно скапливаются большие очереди из посетителей. На соцсети «Баден-Баден Уктус» подписано более 115 тысяч человек. Ранее о подобных инцидентах в комплексе не сообщалось.
Фото: Вечерние ведомости
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