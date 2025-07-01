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Выемки в свердловском Дептуризма прошли на фоне массовых судебных исков о возврате выделенных субсидий
Грант потребовало вернуть в том числе Минэкономразвития РФ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области прошли следственные мероприятия, о которых первыми сообщили Вечерние ведомости.
При этом сегодня же в суде состоялось заседание по иску свердловского Дептуризма к ООО «Управляющая компания "Баден-групп"», сумма исковых требований по делу — 63,3 млн рублей. Следующее заседание назначили на 20 августа.
Всего же департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области предъявил к структурам Baden Family исков на 150 миллионов рублей.
Все иски касаются требований возврата этими компаниями выделенных Дептуризма субсидий. Дептуризма в свою очередь получило требование от Минэкономразвития РФ вернуть федеральный грант на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области. Причина этой цепочки требований — провал, как считают в министерстве, реализации проекта по возведению некапитальных модульных объектов для отдыха.
После того как Минэк обязал свердловские власти вернуть федеральный грант, Дептуризма Свердловской области предъявило иски к ООО «СинтезАктив», ООО «Город мечты» и ООО «Управляющая компания "Баден-групп"» (все три компании входят в структуру Baden Family), а также ещё к нескольким организациям, получившим гранты на строительство туристических объектов в Арамили, Верхней Сысерти, Аракаево и в Оленьих ручьях.
Ведомство Эльмиры Тукановой считает, что Baden Family так и не построила домики для отдыха в Новоуральске, Реже и Сысерти. В Baden Family претензии отвергают, заявляя о том, что регулярно отчитывались о ходе строительства в Дептуризма.
Отметим также, что распоряжение о выделении субсидий указанным компаниям подписывал прежний губернатор Евгений Куйвашев. В документе значится 10 получателей субсидий на общую сумму 400,1 млн рублей. Из них связанным с Baden Family фирмам выделено более половины — 217,8 млн рублей. Источник Вечерних ведомостей говорит, что в структурах Baden Family работает Екатерина Иванова — ранее она была главным чиновником по туризму в правительстве Свердловской области, возглавляя до 2021 года отдел развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области (тогда ещё из министерства не был выделен отдельный Дептуризма, который был учреждён лишь в январе 2022 года).
Связан ли сегодняшний визит силовиков с выделением именно этих субсидий, на настоящий момент неизвестно. Как неизвестно и то, искали ли силовики коррупционную составляющую в том совпадении, что экс-чиновница оказалась на работе у крупнейшего грантополучателя свердловских властей в сфере туристской инфраструктуры.
При этом сегодня же в суде состоялось заседание по иску свердловского Дептуризма к ООО «Управляющая компания "Баден-групп"», сумма исковых требований по делу — 63,3 млн рублей. Следующее заседание назначили на 20 августа.
Всего же департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области предъявил к структурам Baden Family исков на 150 миллионов рублей.
Все иски касаются требований возврата этими компаниями выделенных Дептуризма субсидий. Дептуризма в свою очередь получило требование от Минэкономразвития РФ вернуть федеральный грант на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области. Причина этой цепочки требований — провал, как считают в министерстве, реализации проекта по возведению некапитальных модульных объектов для отдыха.
После того как Минэк обязал свердловские власти вернуть федеральный грант, Дептуризма Свердловской области предъявило иски к ООО «СинтезАктив», ООО «Город мечты» и ООО «Управляющая компания "Баден-групп"» (все три компании входят в структуру Baden Family), а также ещё к нескольким организациям, получившим гранты на строительство туристических объектов в Арамили, Верхней Сысерти, Аракаево и в Оленьих ручьях.
Ведомство Эльмиры Тукановой считает, что Baden Family так и не построила домики для отдыха в Новоуральске, Реже и Сысерти. В Baden Family претензии отвергают, заявляя о том, что регулярно отчитывались о ходе строительства в Дептуризма.
Отметим также, что распоряжение о выделении субсидий указанным компаниям подписывал прежний губернатор Евгений Куйвашев. В документе значится 10 получателей субсидий на общую сумму 400,1 млн рублей. Из них связанным с Baden Family фирмам выделено более половины — 217,8 млн рублей. Источник Вечерних ведомостей говорит, что в структурах Baden Family работает Екатерина Иванова — ранее она была главным чиновником по туризму в правительстве Свердловской области, возглавляя до 2021 года отдел развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области (тогда ещё из министерства не был выделен отдельный Дептуризма, который был учреждён лишь в январе 2022 года).
Связан ли сегодняшний визит силовиков с выделением именно этих субсидий, на настоящий момент неизвестно. Как неизвестно и то, искали ли силовики коррупционную составляющую в том совпадении, что экс-чиновница оказалась на работе у крупнейшего грантополучателя свердловских властей в сфере туристской инфраструктуры.
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