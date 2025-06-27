Следователи пришли в департамент туризма Свердловской области

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Следственные действия проходят с утра в Екатеринбурге в здании на улице Московской, 11. В нём располагаются сразу несколько государственных учреждений, по данным источника Вечерних ведомостей, силовики пришли в Департамент туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Обыски это, выемки документов, либо осмотр помещения, пока неизвестно.По данным нашего источника, в здании работают оперативники, связанные с борьбой с экономическими преступлениями.Подтвердить информацию официально на данный момент Вечерним ведомостям не удалось. Департамент туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области возглавляет Эльмира Туканова. Получить у неё комментарий veved.ru также не удалось.