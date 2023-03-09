Жителей закрытого поселка для военных может ожидать коммунальный коллапс

Первый пост от первого декабря о том, что авария устранена, а тепло в домах жителей военного городка восстанавливается, после возмущенных комментариев жителей был удален, а сама возможность комментирования закрыта. В последующие дни - и третьего, и четвертого декабря авария не была устранена, но мэр хотя бы уже не пытался это скрыть