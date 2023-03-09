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Жителей закрытого поселка для военных может ожидать коммунальный коллапс
Мэрия ЗАТО Свободного пытается выжить коммунальщиков, которые выиграли конкурс, в дело вмешалась ФАС, а жители страдали от отключения тепла в минус 24 зимой
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В закрытом поселке для военных этой зимой начались коммунальные страдания – в минус 24 отключалось и отопление, и горячая вода. Как бы это ни звучало, но, как оказалось, «мину» на коммунальном поле заложили сами чиновники мэрии, устроившие настоящий бардак в ЖКХ небольшого военного городка.
Еще в декабре, когда местный мэр сообщил, что одна из коммунальных аварий устранена, и отопление вернулось в дома посёлка на своей странице в социальной сети, жители Свободного начали возмущаться этими словами, утверждая, что тепла как не было – так и нет (после чего мэр стыдливо подтёр свои записи), мы попытались вникнуть в историю еще тогда, но наткнулись не на обычное «кто-то виноват и не все так однозначно, что-то порвалось», а на настоящую сюрреалистичную бойню между коммунальщиками и чиновниками. Жертвами которой, ну это как всегда, стали обычные люди.
Абсурдность ситуации заключается в том, что жители городка страдают, по сути, из-за того, что живут в закрытом поселке, в который попасть можно только по пропуску, который выдает мэрия. А мэрия решила пропуски коммунальщикам не выдавать. Бредово, да, звучит? И при чем тут ЖКХ и пропуски?
Подробности абсурдной истории – в материале «Вечерних ведомостей».
Все началось с того, что организация «Уралгазспецстрой» прошлым летом подала заявку на участие в конкурсе по определению управляющей компании для жилых домов в закрытом поселке для военных Свободный.
Роковой ошибкой коммунальщиков стало то, что они предложили самые выгодные условия для жителей поселка – стартовый тариф, обозначенный чиновниками, был равен 21,67 рублей, но «Уралгазспецстрой» предложили обслуживание в 21 рубль. Конкурс, конечно, они и выиграли, но вот кому-то из местных чиновников это ой как не понравилось – дальше началось самое настоящее представление с фокусами и акробатическими номерами.
Следите за руками: после победы в конкурсе (14 июля) коммунальщики заключают со страховщиками договор 19 июля (это обязательная процедура), так как именно в этот день получают протокол конкурса. Тут же запрашивают и сам договор с мэрией, который чиновники высылают коммунальщикам только через 2 дня – 22 июля, в пятницу, в самом конце рабочего дня.
В первый же рабочий день коммунальщики отправляют подписанный договор, еще через пару дней другие необходимые документы – и – тишина. Вплоть до 30 августа. Все эти почти 40 дней чиновники городка с таким звучным названием открещивались от требований предоставить им подписанный договор – то не подписан, то не согласован (что там согласовывать-то – конкурс выигран, образец прислали сами), в общем, всё по чин-шую – то диарея, то золотуха.
Не думайте, что это буквенное придирательство к датам – на самом деле, это крайне иллюстративное описание того, почему все местами отвратительно. И речь не только о ЗАТО Свободный.
Итак, в конце августа, отчаявшись дождаться договор, но планируя все же выполнить свои обязательства перед жильцами домов военного поселка, «Уралгазспецстрой» отправляет в региональный Департамент госжилстройнадзора заявление о включении многоквартирных домов, в отношении которых ООО «Уралгазспецстрой» признан победителем конкурса, в реестр лицензий на право управления.
И получает лицензию 12 сентября. Напомним, что конкурс выигран еще 14 июля, и дома, по сути, уже два месяца как без управляющей компании.
15 сентября сотрудники «Уралгазспецстрой» обращаются в мэрию с просьбой выдать им пропуски для работы на коммунальном хозяйстве. Вот только в мэрии им отвечают (еще через неделю – 21 сентября), что пропуски не дадут (очень хочется написать не дадутЬ, но мы серьезное издание, мы не будем), так как – внимание – «Уралгазспецстрой» уклонился от заключения договора с мэрией на то самое обслуживание жилых домов, конкурс на которое выиграл еще в июле и все это время пытался получить подписанный со стороны чиновников договор.
Ну высший уровень газлайта. Мог бы быть, если бы в администрации ЗАТО Свободный знали бы это слово.
Еще через неделю – 28 сентября мэрия стряпает протокол об отмене итогов июльских результатов конкурса «в связи с тем, что им не представлен в установленный срок подписанный договор управления, договор обеспечения, а в связи с якобы отсутствием у истца офиса в ЗАТО Свободный». Нет, мы не утрируем формулировку, вот документ:
Да, офис организация тоже арендовала. Но без пропусков (которые выписывают только с разрешения чиновников) попасть в него, конечно, невозможно. Кстати, головной офис организации находится в Верхней Салде – это 16 километров по трассе, и девять по прямой до военного городка.
Итого мы имеем – выигранный конкурс, все оформленные по закону документы, необходимые для работы и заключения договора, аренду офиса, лицензию, подписанные документы о том, что в мэрии получили договор от коммунальщиков, и, полную бредятину от чиновников.
В начале октября организация подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление с просьбой признать откровенно абсурдный протокол о том, что коммунальщики сами отказываются от исполнения обязательств по подписанию договора, незаконным, а также выдать, наконец, пропуски для сотрудников коммунальной организации.
Однако мэрия ЗАТО Свободный не потому так долго разбиралась в понятии газлайтинг, чтобы так просто сдаваться – судебный процесс всячески затягивается, а в это время (впрочем несложно догадаться) организовывается новый конкурс, где побеждает, очевидно, более приятная и наверняка более «ценная» коммунальная организация. Но мы здесь немножко пропустили главное шоу.
Самое интересное в этой истории случилось как раз во время второго конкурса. Пока «Уралгазспецстрой» судится с мэрией по результатам первого, чиновники решили провести-таки второй. Но «Уралгазспецстрой» на него заявилась тоже. Заявка (так как была оформлена по всем требованиям закона), естественно, была принята. А сотрудники организации прибыли в мэрию для определения победителей.
На этот раз чиновники решили отбиться от настойчивых предпринимателей куда более смешным, но куда менее креативным способом. Они просто вызвали полицию, заявив, что сотрудники организации находятся в закрытом поселке незаконно – без пропусков. И, кстати, полиция по вызову чиновников вывела из зала заседания не только сотрудников «Уралгазспецстроя», но и еще одних участников конкурса – организацию «Тепло-НТ». Ну вот так сильно местные чиновники хотели какую-то особенно ценную для них коммунальную организацию? К слову, главой администрации в ЗАТО Свободный сейчас является бывший полицейский Александр Иванов, который до 2020 года возглавлял местный отдел полиции.
В Уральском управлении Федеральной антимонопольной службы такой финт чиновников не оценили. И буквально указали следующее: Организатор торгов в лице Администрации ГО ЗАТО Свободный недобросовестно противодействовал участию представителей «Уралгазспецстрой» и «Тепло-НТ» в проведении конкурса.
Кроме того, УФАС выдало организатору торгов предписание и вызвало на составление сразу нескольких протоколов об административном правонарушении, как о отношении организатора, так и в отношении должностного лица, допустившего нарушение.
Теперь результаты конкурса, второго, должны быть отменены.
А третий конкурс станет решающим не только для мэрии, «Уралгазспецстроя» и других участников процедуры, но и для жителей военного посёлка, которые вот уже более девяти месяцев живут без нормальных услуг управляющей компании, и что там с их домами происходит – одному коммунальному богу известно.
Учитывая, что городок Свободный является закрытым и в нем живут военные (и военные там такие, что лучше не писать, чем они занимаются, и в каких войсках служат), информации о том, что там на самом деле происходит, крайне мало. Найти какие-то подробности, и в особенности реальные, а не выдуманные пресс-службой какой-нибудь чиновничьей очень тяжело, поэтому история «боевых» действий между коммунальщиками и мэром так и могла остаться где-то между ними. А смысл такого противодействия мэра коммунальщикам был бы неясен, если бы не региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.
Мы действительно долго не могли понять, ну в чем же фишка, зачем так воевать с организацией, которая по низким ценам и качественно готова обслуживать жилые дома (их очень немного в посёлке, всего около четырех десятков), зачем вызывать на них полицию, отказываться от поставленных подписях на документах о вручении писем и так далее? Ну ведь цирк какой-то?
Пока не прочитали историю Николая Смирнова, который рассказал, как побывал в ЗАТО Свободный и проверил объекты ЖКХ. И кстати, побывал он там аккурат после скандала на заседании комиссии по проведению второго конкурса, где представителей сразу двух организаций вывели полицейские по причине отсутствия пропусков в закрытый городок. Ну то есть ну не мог же министр об этом не знать или мэр ему не доложил?
Так вот, по словам Николая Смирнова, «несмотря на то, что коммунальная система не находится в критическом состоянии, уже сейчас необходимо принимать решения по ее модернизации». Он пообещал выделить в ближайшие два года только на станцию очистки питьевого водоснабжения 230 миллионов рублей. И еще намекнул на другие большие вложения из бюджета региона для улучшения коммунального хозяйства в поселке.
Ну то есть мэру Александру Иванову не нужны какие-то неподконтрольные коммунальщики в городке? Ему нужны какие-то свои? А то, что жителям в минус 20 нужны теплые батареи – это кому-то нужно?
Хотя, если сопоставить эту историю еще и со словами Александра Иванова, сказанными во время отбора его на должность главы – о приоритетном направлении в его работе – по перераспределению земли, которая сейчас в собственности минобороны в пользу муниципальной собственности (то есть перевести земли под свое управление), становится как-то совсем уже страшно за городок.
«Важнейшим вопросом считаю проведение межевания земли, которая находится в собственности Министерства обороны России, и получение её в собственность городского округа ЗАТО Свободный», - цитата Иванова по Областной газете.
Судите сами – поселок закрытый, а пропуски выдает мэрия, и мэрия же отчитывается за все про все, а живут в нем в основном военные, которые не привыкли жаловаться, что может случиться в таком маленьком, но не бедном (после обещаний регионального министра) царстве?
Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг сферы ЖКХ поселка.
Еще в декабре, когда местный мэр сообщил, что одна из коммунальных аварий устранена, и отопление вернулось в дома посёлка на своей странице в социальной сети, жители Свободного начали возмущаться этими словами, утверждая, что тепла как не было – так и нет (после чего мэр стыдливо подтёр свои записи), мы попытались вникнуть в историю еще тогда, но наткнулись не на обычное «кто-то виноват и не все так однозначно, что-то порвалось», а на настоящую сюрреалистичную бойню между коммунальщиками и чиновниками. Жертвами которой, ну это как всегда, стали обычные люди.
Абсурдность ситуации заключается в том, что жители городка страдают, по сути, из-за того, что живут в закрытом поселке, в который попасть можно только по пропуску, который выдает мэрия. А мэрия решила пропуски коммунальщикам не выдавать. Бредово, да, звучит? И при чем тут ЖКХ и пропуски?
Подробности абсурдной истории – в материале «Вечерних ведомостей».
Абсурд – в каждый дом!
Все началось с того, что организация «Уралгазспецстрой» прошлым летом подала заявку на участие в конкурсе по определению управляющей компании для жилых домов в закрытом поселке для военных Свободный.
Роковой ошибкой коммунальщиков стало то, что они предложили самые выгодные условия для жителей поселка – стартовый тариф, обозначенный чиновниками, был равен 21,67 рублей, но «Уралгазспецстрой» предложили обслуживание в 21 рубль. Конкурс, конечно, они и выиграли, но вот кому-то из местных чиновников это ой как не понравилось – дальше началось самое настоящее представление с фокусами и акробатическими номерами.
Следите за руками: после победы в конкурсе (14 июля) коммунальщики заключают со страховщиками договор 19 июля (это обязательная процедура), так как именно в этот день получают протокол конкурса. Тут же запрашивают и сам договор с мэрией, который чиновники высылают коммунальщикам только через 2 дня – 22 июля, в пятницу, в самом конце рабочего дня.
Как и положено, коммунальщики получили страховку вовремя, а потом и лицензию, но местной администрации постоянно чего-то не хватало
В первый же рабочий день коммунальщики отправляют подписанный договор, еще через пару дней другие необходимые документы – и – тишина. Вплоть до 30 августа. Все эти почти 40 дней чиновники городка с таким звучным названием открещивались от требований предоставить им подписанный договор – то не подписан, то не согласован (что там согласовывать-то – конкурс выигран, образец прислали сами), в общем, всё по чин-шую – то диарея, то золотуха.
Не думайте, что это буквенное придирательство к датам – на самом деле, это крайне иллюстративное описание того, почему все местами отвратительно. И речь не только о ЗАТО Свободный.
Несколько недель законные победители конкурса не могли добиться подписанного со стороны местной мэрии договора
Итак, в конце августа, отчаявшись дождаться договор, но планируя все же выполнить свои обязательства перед жильцами домов военного поселка, «Уралгазспецстрой» отправляет в региональный Департамент госжилстройнадзора заявление о включении многоквартирных домов, в отношении которых ООО «Уралгазспецстрой» признан победителем конкурса, в реестр лицензий на право управления.
И получает лицензию 12 сентября. Напомним, что конкурс выигран еще 14 июля, и дома, по сути, уже два месяца как без управляющей компании.
15 сентября сотрудники «Уралгазспецстрой» обращаются в мэрию с просьбой выдать им пропуски для работы на коммунальном хозяйстве. Вот только в мэрии им отвечают (еще через неделю – 21 сентября), что пропуски не дадут (очень хочется написать не дадутЬ, но мы серьезное издание, мы не будем), так как – внимание – «Уралгазспецстрой» уклонился от заключения договора с мэрией на то самое обслуживание жилых домов, конкурс на которое выиграл еще в июле и все это время пытался получить подписанный со стороны чиновников договор.
Ну высший уровень газлайта. Мог бы быть, если бы в администрации ЗАТО Свободный знали бы это слово.
Еще через неделю – 28 сентября мэрия стряпает протокол об отмене итогов июльских результатов конкурса «в связи с тем, что им не представлен в установленный срок подписанный договор управления, договор обеспечения, а в связи с якобы отсутствием у истца офиса в ЗАТО Свободный». Нет, мы не утрируем формулировку, вот документ:
Из официального
газлайтинг-документа об отказе в заключении договора со стороны чиновников
Да, офис организация тоже арендовала. Но без пропусков (которые выписывают только с разрешения чиновников) попасть в него, конечно, невозможно. Кстати, головной офис организации находится в Верхней Салде – это 16 километров по трассе, и девять по прямой до военного городка.
Итого мы имеем – выигранный конкурс, все оформленные по закону документы, необходимые для работы и заключения договора, аренду офиса, лицензию, подписанные документы о том, что в мэрии получили договор от коммунальщиков, и, полную бредятину от чиновников.
В начале октября организация подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление с просьбой признать откровенно абсурдный протокол о том, что коммунальщики сами отказываются от исполнения обязательств по подписанию договора, незаконным, а также выдать, наконец, пропуски для сотрудников коммунальной организации.
Однако мэрия ЗАТО Свободный не потому так долго разбиралась в понятии газлайтинг, чтобы так просто сдаваться – судебный процесс всячески затягивается, а в это время (впрочем несложно догадаться) организовывается новый конкурс, где побеждает, очевидно, более приятная и наверняка более «ценная» коммунальная организация. Но мы здесь немножко пропустили главное шоу.
Мэр к успеху шел, если бы не ФАС
Самое интересное в этой истории случилось как раз во время второго конкурса. Пока «Уралгазспецстрой» судится с мэрией по результатам первого, чиновники решили провести-таки второй. Но «Уралгазспецстрой» на него заявилась тоже. Заявка (так как была оформлена по всем требованиям закона), естественно, была принята. А сотрудники организации прибыли в мэрию для определения победителей.
На этот раз чиновники решили отбиться от настойчивых предпринимателей куда более смешным, но куда менее креативным способом. Они просто вызвали полицию, заявив, что сотрудники организации находятся в закрытом поселке незаконно – без пропусков. И, кстати, полиция по вызову чиновников вывела из зала заседания не только сотрудников «Уралгазспецстроя», но и еще одних участников конкурса – организацию «Тепло-НТ». Ну вот так сильно местные чиновники хотели какую-то особенно ценную для них коммунальную организацию? К слову, главой администрации в ЗАТО Свободный сейчас является бывший полицейский Александр Иванов, который до 2020 года возглавлял местный отдел полиции.
Полицейские, видимо, тоже были в шоке от выкрутасов с пропусками?
В Уральском управлении Федеральной антимонопольной службы такой финт чиновников не оценили. И буквально указали следующее: Организатор торгов в лице Администрации ГО ЗАТО Свободный недобросовестно противодействовал участию представителей «Уралгазспецстрой» и «Тепло-НТ» в проведении конкурса.
Попытки заключить договор после законной победы на конкурсе не увенчались успехом
Кроме того, УФАС выдало организатору торгов предписание и вызвало на составление сразу нескольких протоколов об административном правонарушении, как о отношении организатора, так и в отношении должностного лица, допустившего нарушение.
Теперь результаты конкурса, второго, должны быть отменены.
А третий конкурс станет решающим не только для мэрии, «Уралгазспецстроя» и других участников процедуры, но и для жителей военного посёлка, которые вот уже более девяти месяцев живут без нормальных услуг управляющей компании, и что там с их домами происходит – одному коммунальному богу известно.
И тут появляется он – министр Смирнов
Учитывая, что городок Свободный является закрытым и в нем живут военные (и военные там такие, что лучше не писать, чем они занимаются, и в каких войсках служат), информации о том, что там на самом деле происходит, крайне мало. Найти какие-то подробности, и в особенности реальные, а не выдуманные пресс-службой какой-нибудь чиновничьей очень тяжело, поэтому история «боевых» действий между коммунальщиками и мэром так и могла остаться где-то между ними. А смысл такого противодействия мэра коммунальщикам был бы неясен, если бы не региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.
Мы действительно долго не могли понять, ну в чем же фишка, зачем так воевать с организацией, которая по низким ценам и качественно готова обслуживать жилые дома (их очень немного в посёлке, всего около четырех десятков), зачем вызывать на них полицию, отказываться от поставленных подписях на документах о вручении писем и так далее? Ну ведь цирк какой-то?
Пока не прочитали историю Николая Смирнова, который рассказал, как побывал в ЗАТО Свободный и проверил объекты ЖКХ. И кстати, побывал он там аккурат после скандала на заседании комиссии по проведению второго конкурса, где представителей сразу двух организаций вывели полицейские по причине отсутствия пропусков в закрытый городок. Ну то есть ну не мог же министр об этом не знать или мэр ему не доложил?
Так вот, по словам Николая Смирнова, «несмотря на то, что коммунальная система не находится в критическом состоянии, уже сейчас необходимо принимать решения по ее модернизации». Он пообещал выделить в ближайшие два года только на станцию очистки питьевого водоснабжения 230 миллионов рублей. И еще намекнул на другие большие вложения из бюджета региона для улучшения коммунального хозяйства в поселке.
Ну то есть мэру Александру Иванову не нужны какие-то неподконтрольные коммунальщики в городке? Ему нужны какие-то свои? А то, что жителям в минус 20 нужны теплые батареи – это кому-то нужно?
Первый пост от первого декабря о том, что авария устранена, а тепло в домах жителей военного городка восстанавливается, после возмущенных комментариев жителей был удален, а сама возможность комментирования закрыта. В последующие дни - и третьего, и четвертого декабря авария не была устранена, но мэр хотя бы уже не пытался это скрыть
Хотя, если сопоставить эту историю еще и со словами Александра Иванова, сказанными во время отбора его на должность главы – о приоритетном направлении в его работе – по перераспределению земли, которая сейчас в собственности минобороны в пользу муниципальной собственности (то есть перевести земли под свое управление), становится как-то совсем уже страшно за городок.
«Важнейшим вопросом считаю проведение межевания земли, которая находится в собственности Министерства обороны России, и получение её в собственность городского округа ЗАТО Свободный», - цитата Иванова по Областной газете.
Судите сами – поселок закрытый, а пропуски выдает мэрия, и мэрия же отчитывается за все про все, а живут в нем в основном военные, которые не привыкли жаловаться, что может случиться в таком маленьком, но не бедном (после обещаний регионального министра) царстве?
Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг сферы ЖКХ поселка.
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