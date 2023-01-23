Возрастное ограничение 18+
Представители «Баден Бадена» приобрели два пустующих здания в Екатеринбурге
Что из себя представляют здания, и что в них планируют разместить
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представители сети термальных комплексов Baden Family приобрели два здания в Екатеринбурге. Одно из них расположено на Эльмаше, другое возле ЦПКиО. Планы по обоим строениям озвучены не очень конкретные.
Здание на Фрезеровщиков, 78а продавалось на аукционе, поскольку принадлежит государственному учреждению – РГППУ. Изначально оно строилось в 1980-х годах для детского сада, но затем его передали Российскому профессионально-педагогическому университету, там располагался 15-й учебный корпус вуза. В последние годы здание не эксплуатировалось, в нём были разбиты окна, а участок вокруг пришёл в запустение. Здание расположено во дворах в районе пересечения улиц Таганской и Фрезеровщиков, рядом со школой №167 и ещё тремя учебными корпусами РГППУ.
В конце 2022 года здание было выставлено на торги, которые прошли на площадке госкомпании Дом.рф. Согласно опубликованному протоколу о результатах аукциона, победителем стало ООО «Уктусские бани». В торгах также приняли участие застройщик ООО «Эфес-Девелопмент», ООО «Легендарный город» Владимира Городенкера (владельца застройщика «Атлас-Деведопмент») и ООО «Инова» из Астрахани, но «Уктусские бани» предложили за участок со зданием наибольшую цену – 33 млн 849 тысяч рублей (начальная цена была 32 млн 545 тысяч рублей).
ООО «Уктусские бани», согласно выписке из ЕГРН, возглавляет предприниматель Евгений Кононов, известный в качестве владельца группы компаний Baden Family, имеющей в своей собственности несколько термальных комплексов на Урале. Учредителями ООО «Уктусские бани» являются Ирина Бутова (3%) и ООО «Новый источник – Баден-Баден», на 100% принадлежащее Кононову.
Новый собственник здания пока не сообщает, что планирует с ним сделать. «Пока мы в раздумьях, и нет конкретных планов на использование», — заявил владелец Baden Family Евгений Кононов изданию «Ъ-Урал».
Ещё одно здание, приобретённое Baden Family, находится на улице Ткачей, 9, рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Собственно, и само здание изначально было частью парка культуры и отдыха – оно было построено вскоре после открытия парка, с 1935-го (по другим данным – с 1937-го) года в нём располагался кинотеатр имени Маяковского.
Несмотря на столь солидный возраст и оригинальный архитектурный облик (кинотеатр был построен известным архитектором Владимиром Емельяновым на стыке стилей конструктивизма и сталинского неоклассицизма), зданию не присвоен статус объекта культурного наследия.
Кинотеатр на Ткачей, 9 перестал работать вскоре после распада СССР. В 2000-е бывшее здание кинотеатра стало местом расположения известных «элитных» развлекательных заведений – сначала Тимур Горяев (тогдашний владелец концерна «Калина») открыл здесь в 2002 году закрытый ночной клуб «Горки», ориентированный на политическую и бизнес-элиту, в 2005 году его сменил клуб «Дежа Вю», принадлежавший, по данным Е1, известным уральским криминальным бизнесменам, затем здесь заработал ресторан Place, а с 2008-го по 2011-й – ночной клуб «Gold», прославившийся печальным событием, когда из-за прорыва магистральной трубы в октябре 2011-го здание и прилегающую территорию затопило кипятком – по счастью из 400 находившихся в тот момент человек никто не погиб, но пятеро получили термические ожоги, кому-то пришлось ампутировать пальцы.
После этой аварии здание так и не открылось для посетителей. В 2013–2014 годах оно было несколько раз перепродано – сначала им завладели в равных долях три юрлица – екатеринбургское ООО «Эллада», а также две уфимские организации – ООО «Исток» и ООО «Димет». Затем его выкупили предприниматели Максим Реутов и Алексей Балашов (имели по 1/2 долевой собственности), но уже спустя месяц после них здание приобрёл бизнесмен Владимир Лутиев, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. Лутиев заявлял о планах открыть в нём развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.
В 2017 году, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей») здание перешло в собственность ООО «Газон-Строй» – одного из юрлиц девелопера Acons Group, который возводит неподалёку огромный жилой комплекс Clever Park. Владелец Acons Group Иван Кузнецов сообщал, что приобрёл здание за 165 млн рублей. В 2018-м в здании провели реконструкцию. Иван Кузнецов заявлял о планах открыть здесь детский образовательный центр, но позже решил предложить рестораторам организовать в бывшем кинотеатре предприятие общепита или рынок фермерских продуктов. Ни одну из этих идей не воплотили в жизнь.
В итоге в 2023-м здание было продано представителям Baden Family.
«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — сказал Иван Кузнецов изданию 66.ru.
Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил факт сделки и уточнил, что планирует использовать здание под предприятие общепита. Однако заявил, что его концепция пока до конца не разработана.
При этом новым собственником здания в ЕГРН указана Маргарита Никифорова. Примечательно, что Никифорова имеет челябинский ИНН, но зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Чеченской республике.
В 2021 году Маргарита Никифорова стала владелицей и директором ООО «Синтезактив» – компании, которая незадолго до этого выкупила на торгах за 40,8 млн рублей обанкротившееся ООО «Виста-Инвест», владеющее санаторием «Зеленый мыс» в Новоуральске. В это же время о приобретении санатория заявил владелец Baden Family Евгений Кононов – из чего можно сделать вывод, что Никифорова имеет связь с его структурой. Также Никифорова арендует у МУГИСО участок в Уктусском лесопарке, соседствующий с термальным комплексом «Баден-Баден», об этом [url=сообщало[/url] издание Е1, которое писало про Никифорову как про владелицу одной из самых дорогих квартир в «Тихвине» (площадью 265,2 квадратных метров и стоимостью в 66,3 млн рублей).
Стоимость покупки Никифоровой здания на Ткачей, 9 публично не озвучивалась, издание 66.ru лишь сообщало, что сумма превышает 100 млн рублей.
К слову, директор ЦПКиО Павел Зубакин неоднократно заявлял, что возглавляемое им учреждение «было бы счастливо», если бы здание бывшего кинотеатра «вернулось в родную гавань», по его словам, находящееся в ансамбле главного входа в парк здание можно было бы легко реинтегрировать в ЦПКиО, в том числе в его изначальной функции – кинотеатра. Но, вероятно, у муниципального учреждения, либо у курирующих его чиновников из городской администрации, не оказалось необходимой суммы для такой покупки.
Не понадобившийся по своему изначальному предназначению детский сад
Здание на Фрезеровщиков, 78а продавалось на аукционе, поскольку принадлежит государственному учреждению – РГППУ. Изначально оно строилось в 1980-х годах для детского сада, но затем его передали Российскому профессионально-педагогическому университету, там располагался 15-й учебный корпус вуза. В последние годы здание не эксплуатировалось, в нём были разбиты окна, а участок вокруг пришёл в запустение. Здание расположено во дворах в районе пересечения улиц Таганской и Фрезеровщиков, рядом со школой №167 и ещё тремя учебными корпусами РГППУ.
В последние годы здание на Фрезеровщиков, 78а не эксплуатировалось. Фото: Дом.рф
В конце 2022 года здание было выставлено на торги, которые прошли на площадке госкомпании Дом.рф. Согласно опубликованному протоколу о результатах аукциона, победителем стало ООО «Уктусские бани». В торгах также приняли участие застройщик ООО «Эфес-Девелопмент», ООО «Легендарный город» Владимира Городенкера (владельца застройщика «Атлас-Деведопмент») и ООО «Инова» из Астрахани, но «Уктусские бани» предложили за участок со зданием наибольшую цену – 33 млн 849 тысяч рублей (начальная цена была 32 млн 545 тысяч рублей).
ООО «Уктусские бани», согласно выписке из ЕГРН, возглавляет предприниматель Евгений Кононов, известный в качестве владельца группы компаний Baden Family, имеющей в своей собственности несколько термальных комплексов на Урале. Учредителями ООО «Уктусские бани» являются Ирина Бутова (3%) и ООО «Новый источник – Баден-Баден», на 100% принадлежащее Кононову.
Новый собственник здания пока не сообщает, что планирует с ним сделать. «Пока мы в раздумьях, и нет конкретных планов на использование», — заявил владелец Baden Family Евгений Кононов изданию «Ъ-Урал».
ООО «Уктусские бани» зарегистрировано по адресу, где располагается термальный комплекс «Баден Баден» в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников
Кинотеатр на 650 мест, прославившийся как печально известный ночной клуб
Ещё одно здание, приобретённое Baden Family, находится на улице Ткачей, 9, рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Собственно, и само здание изначально было частью парка культуры и отдыха – оно было построено вскоре после открытия парка, с 1935-го (по другим данным – с 1937-го) года в нём располагался кинотеатр имени Маяковского.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на столь солидный возраст и оригинальный архитектурный облик (кинотеатр был построен известным архитектором Владимиром Емельяновым на стыке стилей конструктивизма и сталинского неоклассицизма), зданию не присвоен статус объекта культурного наследия.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кинотеатр на Ткачей, 9 перестал работать вскоре после распада СССР. В 2000-е бывшее здание кинотеатра стало местом расположения известных «элитных» развлекательных заведений – сначала Тимур Горяев (тогдашний владелец концерна «Калина») открыл здесь в 2002 году закрытый ночной клуб «Горки», ориентированный на политическую и бизнес-элиту, в 2005 году его сменил клуб «Дежа Вю», принадлежавший, по данным Е1, известным уральским криминальным бизнесменам, затем здесь заработал ресторан Place, а с 2008-го по 2011-й – ночной клуб «Gold», прославившийся печальным событием, когда из-за прорыва магистральной трубы в октябре 2011-го здание и прилегающую территорию затопило кипятком – по счастью из 400 находившихся в тот момент человек никто не погиб, но пятеро получили термические ожоги, кому-то пришлось ампутировать пальцы.
После этой аварии здание так и не открылось для посетителей. В 2013–2014 годах оно было несколько раз перепродано – сначала им завладели в равных долях три юрлица – екатеринбургское ООО «Эллада», а также две уфимские организации – ООО «Исток» и ООО «Димет». Затем его выкупили предприниматели Максим Реутов и Алексей Балашов (имели по 1/2 долевой собственности), но уже спустя месяц после них здание приобрёл бизнесмен Владимир Лутиев, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. Лутиев заявлял о планах открыть в нём развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.
На здании долгие годы висело объявление о продаже. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2017 году, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей») здание перешло в собственность ООО «Газон-Строй» – одного из юрлиц девелопера Acons Group, который возводит неподалёку огромный жилой комплекс Clever Park. Владелец Acons Group Иван Кузнецов сообщал, что приобрёл здание за 165 млн рублей. В 2018-м в здании провели реконструкцию. Иван Кузнецов заявлял о планах открыть здесь детский образовательный центр, но позже решил предложить рестораторам организовать в бывшем кинотеатре предприятие общепита или рынок фермерских продуктов. Ни одну из этих идей не воплотили в жизнь.
В итоге в 2023-м здание было продано представителям Baden Family.
«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — сказал Иван Кузнецов изданию 66.ru.
Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил факт сделки и уточнил, что планирует использовать здание под предприятие общепита. Однако заявил, что его концепция пока до конца не разработана.
Владелец Baden Family Евгений Кононов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
При этом новым собственником здания в ЕГРН указана Маргарита Никифорова. Примечательно, что Никифорова имеет челябинский ИНН, но зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Чеченской республике.
В 2021 году Маргарита Никифорова стала владелицей и директором ООО «Синтезактив» – компании, которая незадолго до этого выкупила на торгах за 40,8 млн рублей обанкротившееся ООО «Виста-Инвест», владеющее санаторием «Зеленый мыс» в Новоуральске. В это же время о приобретении санатория заявил владелец Baden Family Евгений Кононов – из чего можно сделать вывод, что Никифорова имеет связь с его структурой. Также Никифорова арендует у МУГИСО участок в Уктусском лесопарке, соседствующий с термальным комплексом «Баден-Баден», об этом [url=сообщало[/url] издание Е1, которое писало про Никифорову как про владелицу одной из самых дорогих квартир в «Тихвине» (площадью 265,2 квадратных метров и стоимостью в 66,3 млн рублей).
Официальным владельцем здания стала Маргарита Никифорова.
Стоимость покупки Никифоровой здания на Ткачей, 9 публично не озвучивалась, издание 66.ru лишь сообщало, что сумма превышает 100 млн рублей.
К слову, директор ЦПКиО Павел Зубакин неоднократно заявлял, что возглавляемое им учреждение «было бы счастливо», если бы здание бывшего кинотеатра «вернулось в родную гавань», по его словам, находящееся в ансамбле главного входа в парк здание можно было бы легко реинтегрировать в ЦПКиО, в том числе в его изначальной функции – кинотеатра. Но, вероятно, у муниципального учреждения, либо у курирующих его чиновников из городской администрации, не оказалось необходимой суммы для такой покупки.
Сейчас здание бывшего кинотеатра имени Маяковского отгорожено от парка забором. Фото: Владислав Постников
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге объединение двух крупных педагогических университетов может грозить массовыми сокращениями
23 января 2023
23 января 2023
В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка
21 января 2023
21 января 2023
Под реновацию в Екатеринбурге определили еще две площадки
24 января 2023
24 января 2023