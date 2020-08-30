Уральскую «дочку» «Ростеха» ведут к банкротству
Предприятие по разработке Малышевского месторождения оказалось на грани разорения из-за многомиллионных долгов, разворовывания сырья и неисполнения поручений президента
Экономика
В то время, пока весь мир и в Россия в частности вели борьбу с коронавирусной инфекцией, руководство одного из уникальнейших предприятий Свердловской области, ведущего разработку изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева на востоке региона, семимильными шагами вело его к краю финансовой пропасти и практически довело до банкротства. В посёлке, где «Мариинский прииск» является градообразующим предприятием, нарастает социальное недовольство – людей с предприятия увольняют. Развитие бериллиевой программы, о которой неоднократно говорил президент – остановлено. Подробности в материале veved.ru.
В ноябре 2018 года АО «Мариинский прииск» получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств и пользование недрами сроком до 2031 года. Это дало предприятию все права на разработку изумрудно-бериллиевого месторождения в поселке Малышева, в том числе, на реализацию проекта по развитию бериллиевого производства, которое было приостановлено около 30 лет назад. Кроме того, получение лицензии дало надежду на возрождение, как самого предприятия, так и посёлка, образовавшегося здесь только благодаря месторождению.
После развала СССР на Малышевском месторождении ведется только добыча драгоценных и полудрагоценных камней, таких как изумруды, александриты, хризобериллы, бериллы и прочие сопутствующие минералы. Однако даже с учетом высоких цен и спроса на продукцию, их добыча нерентабельна. По утверждениям ведущих специалистов отрасли, рентабельной добыча руды может быть только при комплексной отработке месторождения, включая бериллиевое производство, в открытии которого остро нуждается военно-промышленный комплекс России.
В настоящее время отечественная промышленность, в том числе и «оборонка», вынуждена приобретать металлический бериллий за рубежом, преимущественно в Казахстане. В России в настоящее время его не производят. А между тем, в год России требуется около 450 тонн бериллия. Без него не обходится разработка и производство новых оборонных систем и оружия стратегического назначения, в том числе таких как «Авангард» и «Кинжал». Этот металл широко используется в оборонной, атомной и космической промышленности, да и ещё во многих отраслях производства. Так по оценке Минопромторга, 30% бериллия в РФ используется в металлургии при изготовлении сплавов, около 20% — в энергетике и 40% — в других отраслях. В случае если, вдруг, поставки этого металла будут прекращены, всё это, если не остановится, то серьёзно «притормозит» в развитии.
В своё время стратегию развития бериллиевого производства в Свердловской области разрабатывал и защищал на правлении ГК «Ростех» бывший директор АО «Мариинский прииск» (на тот момент АО являлось структурным подразделением АО «Калининградский янтарный комбинат») Евгений Василевский, который возглавлял предприятие с 2015 до февраля 2020 года. Под его руководством удалось восстановить работоспособность всей системы управления прииском, вернуть в управление имущественный комплекс в количестве 8-ми объектов недвижимости, включая ½ подземного рудника, на основании чего и была получена лицензия на разработку месторождения. Остальные объекты до сих пор на праве собственности принадлежат частной структуре – ООО «Мариинская холдинговая компания» (в настоящее время налоговиками запущена процедура её ликвидации). Возвращение этого, оставшегося в частной собственности, комплекса зданий и сооружений в собственность государства еще один больной вопрос, который предстоит решить «Ростеху». Необходимо отметить, что в случае ликвидации ООО «Мариинская холдинговая компания», завершение процедуры возврата имущества в состав АО «Мариинский прииск» при благоприятном исходе растянется на годы, при наихудшем – как и сейчас, имущество останется в руках иностранных граждан. (Справка: собственниками ООО «Мариинская холдинговая компания» являлись Юралс Джемстоунс ЛТД и Царь Эмеральд Корпорэйшн. Собственник и президент последней - Дональд Джи Паджет, гражданин Канады. Предприятие господина Паджета, в своё время, было лишено лицензии на разработку Малышевского месторождения в связи с изменением законодательства. А вот имущество, с помощью которого ведёт свою деятельность АО «Мариинский прииск», входящее в «Ростех», осталось в собственности именно у его компании.)
Евгению Василевскому в вопросе развития бериллиевого производства приходилось действовать практически в одиночку, сталкиваясь с административными сложностями внутри государственной корпорации. Известно, что в 2015 году председателем совета директоров АО «Калининградский янтарный комбинат» (АО «Мариинский прииск» тогда называлось ОП «Малышева» и являлось структурным подразделением «КЯК») был олигарх Виталий Мащицкий, основатель группы компаний «VI Holding». Его основные активы находятся за рубежом – в Китае, Румынии, странах Африки.
Как ранее сообщал veved.ru (читать здесь), судя по балансовой отчетности, при нем предпринимались попытки остановки производства ОП «Малышева» – сокращения либо урезания ежегодного объёма финансирования, необходимого для реализации инвестиционных проектов. Пресекались любые инициативы и попытки обозначить в стратегии развития планы бериллиевого производства. «На бериллий сейчас слабый спрос», – заявлял тогда Виталий Мащицкий в СМИ.
Данное утверждение весьма спорно, учитывая, что в настоящее время российские предприятия, в том числе входящие как в сам «Ростех», так и в ещё одну крупную государственную компанию - «Росатом», вынуждены либо использовать запасы, сделанные ещё во времена СССР, либо закупать бериллий в Казахстане. У «Росатома», кстати, есть ещё один вариант – разбирать использованные ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы ядерных реакторов), где тоже используется бериллий. В это же время на складах АО «Мариинский прииск» складировано более 350 тысяч тонн горной массы, промытой от шлама и песков, с высоким содержанием бериллия. Для того, чтобы его извлечь требуется политическая воля, которую неоднократно проявлял Президент России Владимир Путин. Он, очень похоже, один из немногих в стране, кто осознает, что это вопрос национальный безопасности государства. Собственники и руководители предприятия, судя по тому, что происходит, в большей степени волнуются только за то, что оседает в их карманах. А это, поверьте, не мало.
Ещё в 2016 году в своем поручении глава государства отразил необходимость развития бериллиевого производства в конкретных поручениях Правительству РФ и руководству ГК «Ростех». На основании данного поручения была разработана стратегия развития предприятия до 2025 года, но они так и остались на бумаге – средств прииску, за исключением денег на «поддержание штанов», не выделялось.
В 2019 году Владимир Путин во время визита в Екатеринбург вновь поднял данную тему. Общаясь со студентами Уральского федерального университета, он повторно обозначил необходимость РФ в развитии данного направления. Тогда студентка Юлия Кузнецова напомнила ему о Малышевском месторождении, отметив, что на его базе возможна производственная, промышленная добыча бериллия. Путин, отвечая на её предложение о том, что УрФУ мог бы стать генеральным подрядчиком в этом вопросе, в том числе организовать весь цикл этого технологического производства, заявил, что вопрос в стоимости этого производства.
«Собственником этого месторождения является «Ростех». Я обязательно ещё раз поговорю с Чемезовым Сергеем Викторовичем и с теми, кто у него этим занимается. Мы давно уже ставим задачу развития этого собственного направления внутри страны, на собственной базе, тем более что у нас такие возможности есть. 500 тонн производится в мире всего, а потребности большие, и они будут возрастать. Потребность будет точно расти. Поэтому можно ли сделать вас, как говорят, головняком, университет, по этому направлению, я сейчас не знаю, я не могу на это ответить. Всё таки какое то из предприятий «Ростеха», наверное, должно быть», – заявил Владимир Путин.
По данным veved.ru, чтобы запустить производство бериллиевого концентрата в Свердловской области, требуется 20 миллиардов рублей. Средства эти вернутся в карман государства примерно через семь лет – срок окупаемости проекта. Но в «Ростехе» это почему-то никому не интересно. В то же время, по словам специалистов и прежнего руководства предприятия, без бериллиевого производства деятельность АО «Мариинский прииск» убыточна, потому что мощности загружены лишь на 30%, а затрат – масса. Ранее была достигнута договоренность с Внешэкономбанком о кредитной линии в 16 миллиардов рублей на запуск производства, при условии, что собственник выделит свои 4 миллиарда рублей, но сделка сорвалась. Вероятно, кто-то опять решил, что его сиюминутные частные интересы важнее государственных.
Хотя в самом «Ростехе» заявляют, что новая стратегия развития «Мариинского прииска» до 2025 года уже разработана и направлена как раз на развитие бериллиевой программы. Указывается, что реализацией стратегии займется ООО «РТ-Капитал» – дочернее предприятие госкорпорации по работе с непрофильными и проблемными активами. Весьма неоднозначная, кстати, «дочка», в 2018 году ФСБ выявила в компании злоупотребления, результатом которых стал ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Если «РТ-Капитал» и на «Мариинском прииске» будет применять такую же стратегию развития, на предприятии неминуемо будет поставлен «крест».
Очевидно, руководствуясь этой самой стратегией в начале 2020 года совет директоров АО «Мариинский прииск» неожиданно принял решение поменять руководство. Этому предшествовала проверка, проводимая с 20 по 24 января сотрудниками ГК «Ростех» и прикомандированным оперативником ФСБ. В ходе нее проводился анализ документов, исследовалась компьютерная техника, но, по словам теперь уже бывшего руководства прииска, никаких нарушений выявлено не было. Несмотря на это, прежний руководитель предприятия – Евгений Василевский, невзирая на заслуги, от работы был отстранён. 27 января временным директором АО был назначен Сергей Бабушкин, работавший заместителем гендиректора предприятия по безопасности (в прошлом, по данным veved.ru, являлся сотрудником УСБ ГУ МВД по городу Москве).
С уходом Евгения Василевского началась массовая «зачистка» сотрудников. С предприятия «ушли» и другие опытные и пользующиеся авторитетом среди трудового коллектива прииска люди.
В их числе оказался и начальник отдела режима и безопасности Виталий Денисов – бывший спецназовец и ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Денисов человек в определённых вещах идейный и принципиальный, стоит отметить, что за время прохождения службы на Северном Кавказе он был трижды награждён боевыми медалями (две медали «За отвагу» и медаль Суворова). Во время работы на предприятии он проживал в Асбесте, но после того как его «вежливо попросили» – уволился, и был вынужден покинуть Свердловскую область в связи с появившимися в его адрес угрозами, в большей степени он переживал за семью. Сейчас он живёт в Тюмени. Денисов не стал молчать и после увольнения, в распоряжении редакции veved.ru есть текст его заявления в органы госбезопасности от 6 февраля 2020 г., в котором он указывает на грубейшие нарушения, происходившие на предприятии. Однако, по данным редакции, никаких мер по его заявлению принято не было, мало того, само заявление в территориальном отделе ФСБ (в Асбесте) и вовсе отказались регистрировать, принять, приняли, а вот регистрировать отказались, ссылаясь на разные обстоятельства, которые после регистрации помешают расследованию. Обращение аналогичного содержания было направлено Денисовым и в ООО «РТ-Капитал» - результат тот же.
В своём заявлении в ФСБ, Денисов пишет, что в 2019 году сотрудниками из числа руководящего состава предприятия кристаллосырье стоимостью три миллиона долларов США было перемещено из сейф-комнаты в комнату приемки, где ящики с изумрудами вскрывались для подмены качественных изумрудов на камни более низкого качества.
Кроме этого, в своем заявлении Виталий Денисов рассказывает об еще одном факте, требующем должной проверки со стороны правоохранительных органов. Известно, что на территории изумрудоизвлекательной фабрики на первом этаже гранильного отделения помещение около 100 квадратных метров ранее арендовало ООО Московский ювелирный завод «Якутские бриллианты» (ИНН № 7702722112, компания принадлежит известной бизнесвумен Юлии Пузыревой). «Якутские бриллианты» входили в узкий перечень организаций, у которых ранее было исключительное право на реализацию изумрудов и александритов с Малышевского месторождения. В арендованном помещении сотрудники компании проводили огранку купленного ими кристалосырья. В феврале 2018 года договор аренды был расторгнут, компания вывезла своё имущество и вещи, после чего передала ключи от помещения Сергею Бабушкину, который хранил данный комплект ключей у себя на рабочем столе.
После того, как «Якутские бриллианты» съехали, начались странности. На предприятии появилась информация, что в ранее арендованных компанией помещениях хранится не учтенное кристаллосырье в больших количествах, порядка 50-70 картофельных мешков, происхождение которого по настоящее время достоверно неизвестно. После того, как информация об этом была доведена до сведения Евгения Василевского, он сообщил о «находке» в силовые структуры.
28 января 2020 года на прииск приехали четверо сотрудников УФСБ России по Свердловской области (в их числе Трифонов А.) и оперуполномоченный территориального отделения УФСБ. Предъявив постановление о проведении досмотра помещений, они пригласили двух понятых (одного сотрудника АО «Мариинский прииск» и одного АО «РТ-Охрана» – организация осуществляет пропускной режим на предприятии). После чего на место были вызваны двое бывших сотрудников ООО МЮЗ «Якутские бриллианты» проживающих в посёлке Малышева, которые пояснили, что имущество, мешки с изумрудным сырьём, принадлежит их экс-работодателям. А дальше произошло необъяснимое. Сотрудники УФСБ, не моргнув глазом, поверили им на слово, и устно, в присутствии всех находившихся в тот момент рядом, уточнили, что устанавливать принадлежность камней необходимо силами АО «Мариинский прииск». Особо стоит отметить, что никаких протоколов об обнаружении незарегистрированного кристаллосырья, с подписями присутствующих при осмотре прежнего руководителя предприятия – Василевского и нового – Сергея Бабушкина составлено не было.
Проверяющих, судя по их реакции, не смутило, что документов на обнаруженные изумруды и бериллы не представлено, как и то, зачем было арендатору оставлять столь ценное имущество на длительное время в чужом помещении, если при выезде из помещения, по словам сотрудников предприятия, были демонтированы даже медные трубки от кондиционеров.
После проведённой проверки, во время которой нашли неучтённое сырьё, по данным veved.ru, помещение было опечатано номерной пломбой предприятия. Сергей Бабушкин, ранее имевший, впрочем, как и сейчас, доступ в помещение, то ли не замечал десятков мешков и их содержимого, то ли был в курсе их наличия, но почему-то молчал, молчит и сейчас. Почему у Управления федеральной службы безопасности не появилось к нему вопросов – не понятно. Кстати, вопросы у службы должны были появиться и к собственным сотрудникам, выезжавшим на предприятие и обнаружившим «клад» из более чем полусотни мешков с изумрудно-берилловым сырьём общей массой около тонны.
Сразу после того как Евгений Василевский был смещен с должности на территории АО «Мариинский прииск» появились люди, которые насторожили сотрудников предприятия. Как выяснилось, один из них и вовсе является их новым коллегой – специалистом первой категории отдела режима и безопасности. Ранее этого человека видели в окружении вышеупомянутой владелицы ООО МЮЗ «Якутские бриллианты» Юлии Пузыревой – спортивного вида уроженец Кавказа часто сопровождал её в поездках. Отметим, что по некоторой информации и сам Сергей Бабушкин, назначенный временным генеральным директором, без рекомендации Пузырёвой в ГК «Ростех» не обошёлся. Сначала был принят на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Марииский прииск», а после «свержения» Василевского стал руководителем предприятия. На предприятии снова обосновались представители всё того же ювелирного бизнеса о котором мы писали в апреле 2019 года в материале под названием «Ювелиры из «Ростеха».
Факт назначения Бабушкина на должность руководителя предприятия вызывает, впрочем, как и ранее вызывал, множество вопросов. Дело в том, что прииск представляет собой опасный производственный объект, к его управлению допускаются руководители, в обязательном порядке имеющие высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта, а также соответствующие допуски, в связи с использованием при проведении подземных работ взрывчатки. Соответствующее образование и допуски ранее имелись только у двух человек, у отстраненного от должности Евгения Василевского и главного инженера Евгения Казеева, проработавшего на предприятии не один десяток лет. Кстати, буквально месяц назад Казеева тоже уволили, и теперь в руководстве предприятия не осталось ни одного лицензированного под опасное производство специалиста. Спрогнозировать и не допустить внештатные ситуации на предприятии некому. Следить за соблюдением данной нормы должен Ростехнадзор, а за всем, что касается взрывчатых веществ – ФСБ. Но знают ли в этих уважаемых организациях о текущем положении дел, и проводились ли в связи с этим какие-либо проверки, неизвестно.
Учитывая, что предприятием сейчас руководят «безопасники», а не горняки, любая авария на шахте «Мариинского прииска» грозит ЧП. Так, согласно заключению Уральского филиала ОАО «ВНИМИ» «Оценка последствий затопления шахты и карьера Малышевского рудника» от 17.06.10: «затопление рудника, может привести к техногенной катастрофе с затоплением Малышевского рудника и карьера, что негативно отразится на объектах расположенных в зоне опасных сдвижений и подтопления земной поверхности, вплоть до катастрофического, будет воздействие затопления горных выработок на гражданские здания поселка Малышева, автодорогу Малышева-Асбест, экологические последствия затопления приведут к значительному загрязнению вредными веществами питьевого бассейна реки Рефт и отразятся на качестве питьевой воды, затопление рудника недопустимо».
Впрочем, у Ростехнадзора по этому поводу есть своё мнение, которое, в принципе, не расходится с законодательством. Всё дело в том, что Бабушкин временный генеральный директор, а законодательство позволяет временно исполнять обязанности руководитей опасных производств лицам, не имеющим специальных допусков и лицензий. В случае с «Мариинским прииском» – временное стало постоянным. Напомним, Бабушкин Сергей Владимирович назначен временным генеральным директором 6 февраля 2020 года, прошло семь месяцев. Всё это время велась деятельность по разработке горных пород, в том числе опасная с проведением взрывных работ. Возникает вопрос, если из-за отсутствия специальных знаний и допусков у руководства, на предприятии произойдёт ЧП или, что ещё хуже, ЧС, кто будет нести ответственность?
Всё вышеописанное затрагивает технические и производственные вопросы и проблемы, возникающие на «Мариинском прииске», но есть ещё и экономические
Долгов у АО «Мариинский прииск» хватало и раньше, но вопросы решались, предприятие потихоньку набирало обороты, и долги гасились. Сейчас же они растут как грибы после дождя. На сегодняшний день предприятие должно всем. Энергетикам – за электроэнергию. Коммунальщикам – за тепло, воду и водоотведение. Сотни миллионов долговых обязательств «висит» перед ГК «Ростех» и АО «Калининградский янтарный комбинат». Ещё одно структурное подразделение «Ростеха» – «РТ-Охрана» не выдержало и обратилось в Арбитражный суд о взыскании 17,5 миллионов рублей и 25,6 миллионов рублей по договорам оказания услуг по защите охраняемых объектов ведомственной охраной государственной корпорации «Ростех». Оба иска суд удовлетворил.
Необходимы деньги и на выполнение условий лицензии на недропользование, выданной АО «Мариинский прииск» до 2031 года, которая предусматривает выполнение программы опытно-промышленных работ (ОПР). Согласно программе, необходимо добыть 200 тысяч тонн руды из определенных блоков (эта часть была закончена в прошлом году), а также подтвердить запасы месторождения, чего не сделано и без чего нельзя утвердить технико-экономическое обоснование деятельности прииска, то есть составить даже примерный план развития на ближайшие годы проблематично. Из-за этого, с 2020 года АО «Мариинский прииск» работает по проекту 1984 года. Для актуализации проекта потребуется 50-60 миллионов рублей, которых, как уже было сказано, нет.
Средства на погашение долгов появятся только в случае нормальной работы предприятия, а вот это, очень похоже, вряд ли. Заработную плату на «Мариинском прииске» тоже не платят, а если и платят, то только после вмешательства прокуратуры. Только за прошедшее лето надзорный орган дважды устанавливал, что на предприятии образовывалась задолженность по выплате заработной платы. Первый раз в начале июля, когда прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты 383 работникам за май – июнь 2020 года на сумму более 14,1 млн рублей. Второй – в августе, когда задолженность по зарплате образовалась на сумму более 31 млн рублей перед 391 работником.
В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура Асбеста возбудила отношении ООО «Мариинский прииск» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы в установленный срок) в первый раз, в июле. И по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в августе. В адрес временного генерального директора внесено представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства.
24 августа на предприятии случился переполох. Очевидно понимая, что в подведомственном предприятии происходит что-то не очень хорошее, на «Мариинский прииск» нагрянула делегация из «Ростеха» во главе с Сапруновым Дмитрием Александровичем, занимающим должность главного эксперта в аппарате заместителя генерального директора ГК «Ростех» Назарова А. Ю, Помимо Сапрунова в состав делегации вошли представители «РТ-Капитал», а также прикомандированный сотрудник ФСБ.
Пришедшие утром рабочие на предприятие попасть не смогли, по команде руководства их просто не пустили через проходную. Зато в 10 утра в здании столовой состоялось общее собрание трудового коллектива прииска. Члены делегации из Москвы, с присоединившимися к ним представителями ФСБ, прокуратуры, следственного комитета и даже МВД Асбеста, решили пообщаться с рабочими. По словам очевидцев, «скандал был жуткий и продолжался два часа». Сотрудники предприятия «с криком и матом высказали всё, что они думают о нынешнем руководстве». Пока шло собрание на карточки шахтёров начали поступать невыплаченные зарплаты. Однако, рабочие заявили, что этого не достаточно, и потребовали смены руководства АО «Мариинский прииск». Понятно, что «прямо тут и сейчас» их требований никто не удовлетворил, по завершению встречи сотрудников распустили по домам, а на предприятии началась проверка, с выемкой финансовых и бухгалтерских документов.
По данным редакции, на сегодняшний день более 200 человек перешли на работу на завод «УралАТИ» (ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий») расположенный в Асбесте. Рабочие с предприятия входящего в Госкорпорацию «Ростех» массово переходят на предприятие украинских олигархов – ирония судьбы, иначе не скажешь.
Вот только иронии здесь нет никакой, предприятие гибнет, и в случае полного бездействия, как самого государства, так и его корпорации (ГК «Ростех») страна потеряет легендарное и единственное на сегодняшний день в РФ предприятие по добыче бериллия. Вместе с «Мариинским прииском» «рухнут» все планы и надежды российской «оборонки» на отечественный бериллий, во всяком случае, в Свердловской области. К чему, впрочем, и стремились собственники имущественного комплекса предприятия находящиеся за границами России, а помогали и ассистировали им нерадивые управленцы и алчные собственники ювелирных компаний.
В ноябре 2018 года АО «Мариинский прииск» получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств и пользование недрами сроком до 2031 года. Это дало предприятию все права на разработку изумрудно-бериллиевого месторождения в поселке Малышева, в том числе, на реализацию проекта по развитию бериллиевого производства, которое было приостановлено около 30 лет назад. Кроме того, получение лицензии дало надежду на возрождение, как самого предприятия, так и посёлка, образовавшегося здесь только благодаря месторождению.
После развала СССР на Малышевском месторождении ведется только добыча драгоценных и полудрагоценных камней, таких как изумруды, александриты, хризобериллы, бериллы и прочие сопутствующие минералы. Однако даже с учетом высоких цен и спроса на продукцию, их добыча нерентабельна. По утверждениям ведущих специалистов отрасли, рентабельной добыча руды может быть только при комплексной отработке месторождения, включая бериллиевое производство, в открытии которого остро нуждается военно-промышленный комплекс России.
В настоящее время отечественная промышленность, в том числе и «оборонка», вынуждена приобретать металлический бериллий за рубежом, преимущественно в Казахстане. В России в настоящее время его не производят. А между тем, в год России требуется около 450 тонн бериллия. Без него не обходится разработка и производство новых оборонных систем и оружия стратегического назначения, в том числе таких как «Авангард» и «Кинжал». Этот металл широко используется в оборонной, атомной и космической промышленности, да и ещё во многих отраслях производства. Так по оценке Минопромторга, 30% бериллия в РФ используется в металлургии при изготовлении сплавов, около 20% — в энергетике и 40% — в других отраслях. В случае если, вдруг, поставки этого металла будут прекращены, всё это, если не остановится, то серьёзно «притормозит» в развитии.
Евгений Василевский, который возглавлял предприятие с 2015 до февраля 2020 года.
В своё время стратегию развития бериллиевого производства в Свердловской области разрабатывал и защищал на правлении ГК «Ростех» бывший директор АО «Мариинский прииск» (на тот момент АО являлось структурным подразделением АО «Калининградский янтарный комбинат») Евгений Василевский, который возглавлял предприятие с 2015 до февраля 2020 года. Под его руководством удалось восстановить работоспособность всей системы управления прииском, вернуть в управление имущественный комплекс в количестве 8-ми объектов недвижимости, включая ½ подземного рудника, на основании чего и была получена лицензия на разработку месторождения. Остальные объекты до сих пор на праве собственности принадлежат частной структуре – ООО «Мариинская холдинговая компания» (в настоящее время налоговиками запущена процедура её ликвидации). Возвращение этого, оставшегося в частной собственности, комплекса зданий и сооружений в собственность государства еще один больной вопрос, который предстоит решить «Ростеху». Необходимо отметить, что в случае ликвидации ООО «Мариинская холдинговая компания», завершение процедуры возврата имущества в состав АО «Мариинский прииск» при благоприятном исходе растянется на годы, при наихудшем – как и сейчас, имущество останется в руках иностранных граждан. (Справка: собственниками ООО «Мариинская холдинговая компания» являлись Юралс Джемстоунс ЛТД и Царь Эмеральд Корпорэйшн. Собственник и президент последней - Дональд Джи Паджет, гражданин Канады. Предприятие господина Паджета, в своё время, было лишено лицензии на разработку Малышевского месторождения в связи с изменением законодательства. А вот имущество, с помощью которого ведёт свою деятельность АО «Мариинский прииск», входящее в «Ростех», осталось в собственности именно у его компании.)
Евгению Василевскому приходилось сталкиваться с административными сложностями внутри государственной корпорации.
Евгению Василевскому в вопросе развития бериллиевого производства приходилось действовать практически в одиночку, сталкиваясь с административными сложностями внутри государственной корпорации. Известно, что в 2015 году председателем совета директоров АО «Калининградский янтарный комбинат» (АО «Мариинский прииск» тогда называлось ОП «Малышева» и являлось структурным подразделением «КЯК») был олигарх Виталий Мащицкий, основатель группы компаний «VI Holding». Его основные активы находятся за рубежом – в Китае, Румынии, странах Африки.
Как ранее сообщал veved.ru (читать здесь), судя по балансовой отчетности, при нем предпринимались попытки остановки производства ОП «Малышева» – сокращения либо урезания ежегодного объёма финансирования, необходимого для реализации инвестиционных проектов. Пресекались любые инициативы и попытки обозначить в стратегии развития планы бериллиевого производства. «На бериллий сейчас слабый спрос», – заявлял тогда Виталий Мащицкий в СМИ.
Данное утверждение весьма спорно, учитывая, что в настоящее время российские предприятия, в том числе входящие как в сам «Ростех», так и в ещё одну крупную государственную компанию - «Росатом», вынуждены либо использовать запасы, сделанные ещё во времена СССР, либо закупать бериллий в Казахстане. У «Росатома», кстати, есть ещё один вариант – разбирать использованные ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы ядерных реакторов), где тоже используется бериллий. В это же время на складах АО «Мариинский прииск» складировано более 350 тысяч тонн горной массы, промытой от шлама и песков, с высоким содержанием бериллия. Для того, чтобы его извлечь требуется политическая воля, которую неоднократно проявлял Президент России Владимир Путин. Он, очень похоже, один из немногих в стране, кто осознает, что это вопрос национальный безопасности государства. Собственники и руководители предприятия, судя по тому, что происходит, в большей степени волнуются только за то, что оседает в их карманах. А это, поверьте, не мало.
Ещё в 2016 году в своем поручении глава государства отразил необходимость развития бериллиевого производства в конкретных поручениях Правительству РФ и руководству ГК «Ростех». На основании данного поручения была разработана стратегия развития предприятия до 2025 года, но они так и остались на бумаге – средств прииску, за исключением денег на «поддержание штанов», не выделялось.
Владимир Путин общается со студентами и аспирантами УрФУ во время визита в Екатеринбург.
В 2019 году Владимир Путин во время визита в Екатеринбург вновь поднял данную тему. Общаясь со студентами Уральского федерального университета, он повторно обозначил необходимость РФ в развитии данного направления. Тогда студентка Юлия Кузнецова напомнила ему о Малышевском месторождении, отметив, что на его базе возможна производственная, промышленная добыча бериллия. Путин, отвечая на её предложение о том, что УрФУ мог бы стать генеральным подрядчиком в этом вопросе, в том числе организовать весь цикл этого технологического производства, заявил, что вопрос в стоимости этого производства.
«Собственником этого месторождения является «Ростех». Я обязательно ещё раз поговорю с Чемезовым Сергеем Викторовичем и с теми, кто у него этим занимается, – ответил Путин.
«Собственником этого месторождения является «Ростех». Я обязательно ещё раз поговорю с Чемезовым Сергеем Викторовичем и с теми, кто у него этим занимается. Мы давно уже ставим задачу развития этого собственного направления внутри страны, на собственной базе, тем более что у нас такие возможности есть. 500 тонн производится в мире всего, а потребности большие, и они будут возрастать. Потребность будет точно расти. Поэтому можно ли сделать вас, как говорят, головняком, университет, по этому направлению, я сейчас не знаю, я не могу на это ответить. Всё таки какое то из предприятий «Ростеха», наверное, должно быть», – заявил Владимир Путин.
По данным veved.ru, чтобы запустить производство бериллиевого концентрата в Свердловской области, требуется 20 миллиардов рублей. Средства эти вернутся в карман государства примерно через семь лет – срок окупаемости проекта. Но в «Ростехе» это почему-то никому не интересно. В то же время, по словам специалистов и прежнего руководства предприятия, без бериллиевого производства деятельность АО «Мариинский прииск» убыточна, потому что мощности загружены лишь на 30%, а затрат – масса. Ранее была достигнута договоренность с Внешэкономбанком о кредитной линии в 16 миллиардов рублей на запуск производства, при условии, что собственник выделит свои 4 миллиарда рублей, но сделка сорвалась. Вероятно, кто-то опять решил, что его сиюминутные частные интересы важнее государственных.
Хотя в самом «Ростехе» заявляют, что новая стратегия развития «Мариинского прииска» до 2025 года уже разработана и направлена как раз на развитие бериллиевой программы. Указывается, что реализацией стратегии займется ООО «РТ-Капитал» – дочернее предприятие госкорпорации по работе с непрофильными и проблемными активами. Весьма неоднозначная, кстати, «дочка», в 2018 году ФСБ выявила в компании злоупотребления, результатом которых стал ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Если «РТ-Капитал» и на «Мариинском прииске» будет применять такую же стратегию развития, на предприятии неминуемо будет поставлен «крест».
Очевидно, руководствуясь этой самой стратегией в начале 2020 года совет директоров АО «Мариинский прииск» неожиданно принял решение поменять руководство. Этому предшествовала проверка, проводимая с 20 по 24 января сотрудниками ГК «Ростех» и прикомандированным оперативником ФСБ. В ходе нее проводился анализ документов, исследовалась компьютерная техника, но, по словам теперь уже бывшего руководства прииска, никаких нарушений выявлено не было. Несмотря на это, прежний руководитель предприятия – Евгений Василевский, невзирая на заслуги, от работы был отстранён. 27 января временным директором АО был назначен Сергей Бабушкин, работавший заместителем гендиректора предприятия по безопасности (в прошлом, по данным veved.ru, являлся сотрудником УСБ ГУ МВД по городу Москве).
С уходом Евгения Василевского началась массовая «зачистка» сотрудников. С предприятия «ушли» и другие опытные и пользующиеся авторитетом среди трудового коллектива прииска люди.
Бывший начальник отдела режима и безопасности АО «Мариинский прииск» Виталий Денисов.
В их числе оказался и начальник отдела режима и безопасности Виталий Денисов – бывший спецназовец и ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Денисов человек в определённых вещах идейный и принципиальный, стоит отметить, что за время прохождения службы на Северном Кавказе он был трижды награждён боевыми медалями (две медали «За отвагу» и медаль Суворова). Во время работы на предприятии он проживал в Асбесте, но после того как его «вежливо попросили» – уволился, и был вынужден покинуть Свердловскую область в связи с появившимися в его адрес угрозами, в большей степени он переживал за семью. Сейчас он живёт в Тюмени. Денисов не стал молчать и после увольнения, в распоряжении редакции veved.ru есть текст его заявления в органы госбезопасности от 6 февраля 2020 г., в котором он указывает на грубейшие нарушения, происходившие на предприятии. Однако, по данным редакции, никаких мер по его заявлению принято не было, мало того, само заявление в территориальном отделе ФСБ (в Асбесте) и вовсе отказались регистрировать, принять, приняли, а вот регистрировать отказались, ссылаясь на разные обстоятельства, которые после регистрации помешают расследованию. Обращение аналогичного содержания было направлено Денисовым и в ООО «РТ-Капитал» - результат тот же.
Кристаллосырье стоимостью три миллиона долларов США было перемещено из сейф-комнаты в комнату приемки.
В своём заявлении в ФСБ, Денисов пишет, что в 2019 году сотрудниками из числа руководящего состава предприятия кристаллосырье стоимостью три миллиона долларов США было перемещено из сейф-комнаты в комнату приемки, где ящики с изумрудами вскрывались для подмены качественных изумрудов на камни более низкого качества.
Кроме этого, в своем заявлении Виталий Денисов рассказывает об еще одном факте, требующем должной проверки со стороны правоохранительных органов. Известно, что на территории изумрудоизвлекательной фабрики на первом этаже гранильного отделения помещение около 100 квадратных метров ранее арендовало ООО Московский ювелирный завод «Якутские бриллианты» (ИНН № 7702722112, компания принадлежит известной бизнесвумен Юлии Пузыревой). «Якутские бриллианты» входили в узкий перечень организаций, у которых ранее было исключительное право на реализацию изумрудов и александритов с Малышевского месторождения. В арендованном помещении сотрудники компании проводили огранку купленного ими кристалосырья. В феврале 2018 года договор аренды был расторгнут, компания вывезла своё имущество и вещи, после чего передала ключи от помещения Сергею Бабушкину, который хранил данный комплект ключей у себя на рабочем столе.
После того, как «Якутские бриллианты» съехали, начались странности. На предприятии появилась информация, что в ранее арендованных компанией помещениях хранится не учтенное кристаллосырье в больших количествах, порядка 50-70 картофельных мешков, происхождение которого по настоящее время достоверно неизвестно. После того, как информация об этом была доведена до сведения Евгения Василевского, он сообщил о «находке» в силовые структуры.
28 января 2020 года на прииск приехали четверо сотрудников УФСБ России по Свердловской области (в их числе Трифонов А.) и оперуполномоченный территориального отделения УФСБ. Предъявив постановление о проведении досмотра помещений, они пригласили двух понятых (одного сотрудника АО «Мариинский прииск» и одного АО «РТ-Охрана» – организация осуществляет пропускной режим на предприятии). После чего на место были вызваны двое бывших сотрудников ООО МЮЗ «Якутские бриллианты» проживающих в посёлке Малышева, которые пояснили, что имущество, мешки с изумрудным сырьём, принадлежит их экс-работодателям. А дальше произошло необъяснимое. Сотрудники УФСБ, не моргнув глазом, поверили им на слово, и устно, в присутствии всех находившихся в тот момент рядом, уточнили, что устанавливать принадлежность камней необходимо силами АО «Мариинский прииск». Особо стоит отметить, что никаких протоколов об обнаружении незарегистрированного кристаллосырья, с подписями присутствующих при осмотре прежнего руководителя предприятия – Василевского и нового – Сергея Бабушкина составлено не было.
Проверяющих, судя по их реакции, не смутило, что документов на обнаруженные изумруды и бериллы не представлено, как и то, зачем было арендатору оставлять столь ценное имущество на длительное время в чужом помещении, если при выезде из помещения, по словам сотрудников предприятия, были демонтированы даже медные трубки от кондиционеров.
После проведённой проверки, во время которой нашли неучтённое сырьё, по данным veved.ru, помещение было опечатано номерной пломбой предприятия. Сергей Бабушкин, ранее имевший, впрочем, как и сейчас, доступ в помещение, то ли не замечал десятков мешков и их содержимого, то ли был в курсе их наличия, но почему-то молчал, молчит и сейчас. Почему у Управления федеральной службы безопасности не появилось к нему вопросов – не понятно. Кстати, вопросы у службы должны были появиться и к собственным сотрудникам, выезжавшим на предприятие и обнаружившим «клад» из более чем полусотни мешков с изумрудно-берилловым сырьём общей массой около тонны.
Сразу после того как Евгений Василевский был смещен с должности на территории АО «Мариинский прииск» появились люди, которые насторожили сотрудников предприятия. Как выяснилось, один из них и вовсе является их новым коллегой – специалистом первой категории отдела режима и безопасности. Ранее этого человека видели в окружении вышеупомянутой владелицы ООО МЮЗ «Якутские бриллианты» Юлии Пузыревой – спортивного вида уроженец Кавказа часто сопровождал её в поездках. Отметим, что по некоторой информации и сам Сергей Бабушкин, назначенный временным генеральным директором, без рекомендации Пузырёвой в ГК «Ростех» не обошёлся. Сначала был принят на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Марииский прииск», а после «свержения» Василевского стал руководителем предприятия. На предприятии снова обосновались представители всё того же ювелирного бизнеса о котором мы писали в апреле 2019 года в материале под названием «Ювелиры из «Ростеха».
Факт назначения Бабушкина на должность руководителя предприятия вызывает, впрочем, как и ранее вызывал, множество вопросов. Дело в том, что прииск представляет собой опасный производственный объект, к его управлению допускаются руководители, в обязательном порядке имеющие высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта, а также соответствующие допуски, в связи с использованием при проведении подземных работ взрывчатки. Соответствующее образование и допуски ранее имелись только у двух человек, у отстраненного от должности Евгения Василевского и главного инженера Евгения Казеева, проработавшего на предприятии не один десяток лет. Кстати, буквально месяц назад Казеева тоже уволили, и теперь в руководстве предприятия не осталось ни одного лицензированного под опасное производство специалиста. Спрогнозировать и не допустить внештатные ситуации на предприятии некому. Следить за соблюдением данной нормы должен Ростехнадзор, а за всем, что касается взрывчатых веществ – ФСБ. Но знают ли в этих уважаемых организациях о текущем положении дел, и проводились ли в связи с этим какие-либо проверки, неизвестно.
Учитывая, что предприятием сейчас руководят «безопасники», а не горняки, любая авария на шахте «Мариинского прииска» грозит ЧП. Так, согласно заключению Уральского филиала ОАО «ВНИМИ» «Оценка последствий затопления шахты и карьера Малышевского рудника» от 17.06.10: «затопление рудника, может привести к техногенной катастрофе с затоплением Малышевского рудника и карьера, что негативно отразится на объектах расположенных в зоне опасных сдвижений и подтопления земной поверхности, вплоть до катастрофического, будет воздействие затопления горных выработок на гражданские здания поселка Малышева, автодорогу Малышева-Асбест, экологические последствия затопления приведут к значительному загрязнению вредными веществами питьевого бассейна реки Рефт и отразятся на качестве питьевой воды, затопление рудника недопустимо».
Впрочем, у Ростехнадзора по этому поводу есть своё мнение, которое, в принципе, не расходится с законодательством. Всё дело в том, что Бабушкин временный генеральный директор, а законодательство позволяет временно исполнять обязанности руководитей опасных производств лицам, не имеющим специальных допусков и лицензий. В случае с «Мариинским прииском» – временное стало постоянным. Напомним, Бабушкин Сергей Владимирович назначен временным генеральным директором 6 февраля 2020 года, прошло семь месяцев. Всё это время велась деятельность по разработке горных пород, в том числе опасная с проведением взрывных работ. Возникает вопрос, если из-за отсутствия специальных знаний и допусков у руководства, на предприятии произойдёт ЧП или, что ещё хуже, ЧС, кто будет нести ответственность?
Всё вышеописанное затрагивает технические и производственные вопросы и проблемы, возникающие на «Мариинском прииске», но есть ещё и экономические
Долгов у АО «Мариинский прииск» хватало и раньше, но вопросы решались, предприятие потихоньку набирало обороты, и долги гасились. Сейчас же они растут как грибы после дождя. На сегодняшний день предприятие должно всем. Энергетикам – за электроэнергию. Коммунальщикам – за тепло, воду и водоотведение. Сотни миллионов долговых обязательств «висит» перед ГК «Ростех» и АО «Калининградский янтарный комбинат». Ещё одно структурное подразделение «Ростеха» – «РТ-Охрана» не выдержало и обратилось в Арбитражный суд о взыскании 17,5 миллионов рублей и 25,6 миллионов рублей по договорам оказания услуг по защите охраняемых объектов ведомственной охраной государственной корпорации «Ростех». Оба иска суд удовлетворил.
Необходимы деньги и на выполнение условий лицензии на недропользование, выданной АО «Мариинский прииск» до 2031 года, которая предусматривает выполнение программы опытно-промышленных работ (ОПР). Согласно программе, необходимо добыть 200 тысяч тонн руды из определенных блоков (эта часть была закончена в прошлом году), а также подтвердить запасы месторождения, чего не сделано и без чего нельзя утвердить технико-экономическое обоснование деятельности прииска, то есть составить даже примерный план развития на ближайшие годы проблематично. Из-за этого, с 2020 года АО «Мариинский прииск» работает по проекту 1984 года. Для актуализации проекта потребуется 50-60 миллионов рублей, которых, как уже было сказано, нет.
Средства на погашение долгов появятся только в случае нормальной работы предприятия, а вот это, очень похоже, вряд ли. Заработную плату на «Мариинском прииске» тоже не платят, а если и платят, то только после вмешательства прокуратуры. Только за прошедшее лето надзорный орган дважды устанавливал, что на предприятии образовывалась задолженность по выплате заработной платы. Первый раз в начале июля, когда прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты 383 работникам за май – июнь 2020 года на сумму более 14,1 млн рублей. Второй – в августе, когда задолженность по зарплате образовалась на сумму более 31 млн рублей перед 391 работником.
В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура Асбеста возбудила отношении ООО «Мариинский прииск» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы в установленный срок) в первый раз, в июле. И по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в августе. В адрес временного генерального директора внесено представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства.
24 августа на предприятии случился переполох. Очевидно понимая, что в подведомственном предприятии происходит что-то не очень хорошее, на «Мариинский прииск» нагрянула делегация из «Ростеха» во главе с Сапруновым Дмитрием Александровичем, занимающим должность главного эксперта в аппарате заместителя генерального директора ГК «Ростех» Назарова А. Ю, Помимо Сапрунова в состав делегации вошли представители «РТ-Капитал», а также прикомандированный сотрудник ФСБ.
Рабочие в недоумении, утром они не смогли попасть на предприятие. Фото: Павел Ворожцов «Областная газета»
Пришедшие утром рабочие на предприятие попасть не смогли, по команде руководства их просто не пустили через проходную. Зато в 10 утра в здании столовой состоялось общее собрание трудового коллектива прииска. Члены делегации из Москвы, с присоединившимися к ним представителями ФСБ, прокуратуры, следственного комитета и даже МВД Асбеста, решили пообщаться с рабочими. По словам очевидцев, «скандал был жуткий и продолжался два часа». Сотрудники предприятия «с криком и матом высказали всё, что они думают о нынешнем руководстве». Пока шло собрание на карточки шахтёров начали поступать невыплаченные зарплаты. Однако, рабочие заявили, что этого не достаточно, и потребовали смены руководства АО «Мариинский прииск». Понятно, что «прямо тут и сейчас» их требований никто не удовлетворил, по завершению встречи сотрудников распустили по домам, а на предприятии началась проверка, с выемкой финансовых и бухгалтерских документов.
По данным редакции, на сегодняшний день более 200 человек перешли на работу на завод «УралАТИ» (ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий») расположенный в Асбесте. Рабочие с предприятия входящего в Госкорпорацию «Ростех» массово переходят на предприятие украинских олигархов – ирония судьбы, иначе не скажешь.
Вот только иронии здесь нет никакой, предприятие гибнет, и в случае полного бездействия, как самого государства, так и его корпорации (ГК «Ростех») страна потеряет легендарное и единственное на сегодняшний день в РФ предприятие по добыче бериллия. Вместе с «Мариинским прииском» «рухнут» все планы и надежды российской «оборонки» на отечественный бериллий, во всяком случае, в Свердловской области. К чему, впрочем, и стремились собственники имущественного комплекса предприятия находящиеся за границами России, а помогали и ассистировали им нерадивые управленцы и алчные собственники ювелирных компаний.
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26 августа 2020