Уральскую «дочку» «Ростеха» ведут к банкротству Предприятие по разработке Малышевского месторождения оказалось на грани разорения из-за многомиллионных долгов, разворовывания сырья и неисполнения поручений президента

Евгений Василевский, который возглавлял предприятие с 2015 до февраля 2020 года. Евгений Василевский, который возглавлял предприятие с 2015 до февраля 2020 года.

Евгению Василевскому приходилось сталкиваться с административными сложностями внутри государственной корпорации. Евгению Василевскому приходилось сталкиваться с административными сложностями внутри государственной корпорации.

Владимир Путин общается со студентами и аспирантами УрФУ во время визита в Екатеринбург. Владимир Путин общается со студентами и аспирантами УрФУ во время визита в Екатеринбург.

Студентка УрФУ Юлия Кузнецова напомнила Путину о Малышевском месторождении.

«Собственником этого месторождения является «Ростех». Я обязательно ещё раз поговорю с Чемезовым Сергеем Викторовичем и с теми, кто у него этим занимается, – ответил Путин.

Бывший начальник отдела режима и безопасности АО «Мариинский прииск» Виталий Денисов. Бывший начальник отдела режима и безопасности АО «Мариинский прииск» Виталий Денисов.

Кристаллосырье стоимостью три миллиона долларов США было перемещено из сейф-комнаты в комнату приемки. Кристаллосырье стоимостью три миллиона долларов США было перемещено из сейф-комнаты в комнату приемки.

Рабочие в недоумении, утром они не смогли попасть на предприятие. Фото: Павел Ворожцов «Областная газета» Рабочие в недоумении, утром они не смогли попасть на предприятие. Фото: Павел Ворожцов «Областная газета»

Максим Бойков, Виктор Совинский © Вечерние ведомости