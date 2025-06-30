В Екатеринбурге отпустили после допроса лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Я ехал на автомобиле Mercedes-Benz Geländewagen и увидел, как навстречу мне подлетает несколько автозаков. Из них выходят сотрудники, насколько мне известно, ФСБ России. И ломают окна автомобиля, говорят выходить, направляют пистолеты в нашу сторону. Я был с отцом в этом момент в машине. Мы, естественно, не стали оказывать сопротивление, вышли из машины, нас положили на асфальт, после чего загрузили в автозак и увезли в неизвестном направлении. После чего меня отпустили, а отца увезли в управление СК России по Свердловской области,

— сказал Вечерним ведомостям Мутвалы Шыхлински сразу после инцидента.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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