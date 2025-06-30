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В Екатеринбурге отпустили после допроса лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Как рассказал Вечерним ведомостям адвокат, его допрашивали по резонансному делу

02.00 Среда, 2 июля 2025
Фото: 1news
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В Екатеринбурге вечером 1 июля задержали председателя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински. После допроса в СК Шыхлински отпустили.

Задержание произошло возле ТЦ «Baku plaza» в Пионерском микрорайоне. Mercedes-Benz Geländewagen, за рулём которого был сын Шахина Шыхлински, Мутвалы, двигался по перекрёстку Сулимова — Советская. Его заблокировали машины ДПС и, предположительно, оперативников ФСБ.

Когда мужчины в камуфляже выбежали на дорогу и начали бить молотками по стёклам «Гелендвагена», водитель сдал назад, однако врезался в ехавший сзади автомобиль, после чего отца и сына Шыхлински повалили на асфальт и задержали.

Я ехал на автомобиле Mercedes-Benz Geländewagen и увидел, как навстречу мне подлетает несколько автозаков. Из них выходят сотрудники, насколько мне известно, ФСБ России. И ломают окна автомобиля, говорят выходить, направляют пистолеты в нашу сторону. Я был с отцом в этом момент в машине. Мы, естественно, не стали оказывать сопротивление, вышли из машины, нас положили на асфальт, после чего загрузили в автозак и увезли в неизвестном направлении. После чего меня отпустили, а отца увезли в управление СК России по Свердловской области,
— сказал Вечерним ведомостям Мутвалы Шыхлински сразу после инцидента.


Также Шыхлински добавил, что до этого они заметили слежку за собой – в течение всего дня за ними везде ездила KIA серого цвета.

Издание Е1 опубликовало видео задержания у ТЦ «Баку плаза». На нём видно, как укладывают на асфальт Шахина и Мутвалы Шыхлински.



Поздним вечером, после допроса в областном управлении СК Шахина Шыхлински отпустили. Как рассказал Вечерним ведомостям Мутвалы Шыхлински, его допрашивали в качестве свидетеля по тому же делу, по которому он уже был на допросе – об убийстве екатеринбургских предпринимателей Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011-м. Ранее по этому делу были предъявлены обвинения шести жителям Екатеринбурга азербайджанского происхождения.

Отметим, что и Мутвалы Шыхлински, и Шахин Шыхлински, являются адвокатами – соответствующая информация размещена на сайте адвокатской палаты Свердловской области. В случае возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов предусмотрен особый порядок производства.


Информация об адвокатском статусе Шахина Шыхлински.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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12:04 Мэрия Екатеринбурга не стала заключить контракт со срывавшим сроки дорожным подрядчиком
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