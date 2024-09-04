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В суде по поводу скандальной точечной застройки на Пионерке застройщик предложил прокуратуре мир
Фото: ЕАН
В арбитражном суде Свердловской области сегодня прошло заседание по делу, касающемуся строительства 32-этажки во дворах на улице Советской в Екатеринбурге.
Напомним, в конце мая – начале июня недовольство перспективой появления «точечника» на месте двухэтажного спортцентра, который жителям микрорайона обещали, но так и не сдали в эксплуатацию, выразили жильцы соседних пятиэтажек и девятиэтажки. Затем в историю вмешалась прокуратура, которая подала иск в суд об отмене сделки по приобретению земельного участка между структурами застройщика «Астон» и МУГИСО. По ходатайству прокуратуры суд наложил запрет на строительные работы до окончания разбирательства, в дело привлекли областной Минстрой. По данным телеграм-канала Dofa, стоимость оспариваемой сделки всего 1,09 млн рублей — именно за такую сумму застройщик получил участок.
В сегодняшнее заседание суда застройщик привёл покупателей квартир в ещё не построенном доме — всего 21 человека, всех их суд привлёк в качестве третьих лиц. 15 жильцов соседних домов, выступающих против стройки, тоже захотели быть привлечёнными в дело в качестве заинтересованных лиц, но судья Анастасия Глухих позволила им присутствовать в заседании лишь в качестве слушателей.
В ходе заседания встал вопрос о количестве проданных квартир в будущем доме и соблюдении запрета на стройку.
Представитель застройщика «Астон. История» в ответ на это заявил, что продано «около 40 квартир», и что все сделки были заключены до введения обеспечительных мер.
При этом издание «Сигнал Урал» обратило внимание, что в проектной декларации от 6 сентября 2024 года значится информация о заключении 43 договоров, а вот в более ранних версиях проектной декларации были заявлены совсем иные цифры — в документах от 8 и 22 августа 2024 года фигурировал 71 договор. Причину расхождения в заседании выяснить не удалось.
Застройщик предложил прокуратуре заключить мировое соглашение, не раскрывая при слушателях его деталей, однако прокурор отнёсся к предложению со скепсисом, пишет ЕАН. После этого судья отложила заседание до 9 октября.
В данный момент в интернете указывается срок завершения строительства жилого дома «Астон. История» на Советской — IV квартал 2025 года. «Сигнал Урал» выдвигает версию, что девелопер давит на власти, угрожая им бунтом десятков обманутых дольщиков.
ООО Специализированный застройщик «Астон. История» на 100% принадлежит ООО «Астон. Екатеринбург», которое в свою очередь на 75% принадлежит московскому ООО «Группа Астон» миллиардера Игоря Кима.
Напомним, в конце мая – начале июня недовольство перспективой появления «точечника» на месте двухэтажного спортцентра, который жителям микрорайона обещали, но так и не сдали в эксплуатацию, выразили жильцы соседних пятиэтажек и девятиэтажки. Затем в историю вмешалась прокуратура, которая подала иск в суд об отмене сделки по приобретению земельного участка между структурами застройщика «Астон» и МУГИСО. По ходатайству прокуратуры суд наложил запрет на строительные работы до окончания разбирательства, в дело привлекли областной Минстрой. По данным телеграм-канала Dofa, стоимость оспариваемой сделки всего 1,09 млн рублей — именно за такую сумму застройщик получил участок.
В сегодняшнее заседание суда застройщик привёл покупателей квартир в ещё не построенном доме — всего 21 человека, всех их суд привлёк в качестве третьих лиц. 15 жильцов соседних домов, выступающих против стройки, тоже захотели быть привлечёнными в дело в качестве заинтересованных лиц, но судья Анастасия Глухих позволила им присутствовать в заседании лишь в качестве слушателей.
В ходе заседания встал вопрос о количестве проданных квартир в будущем доме и соблюдении запрета на стройку.
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— спросила судья.
Представитель застройщика «Астон. История» в ответ на это заявил, что продано «около 40 квартир», и что все сделки были заключены до введения обеспечительных мер.
При этом издание «Сигнал Урал» обратило внимание, что в проектной декларации от 6 сентября 2024 года значится информация о заключении 43 договоров, а вот в более ранних версиях проектной декларации были заявлены совсем иные цифры — в документах от 8 и 22 августа 2024 года фигурировал 71 договор. Причину расхождения в заседании выяснить не удалось.
Застройщик предложил прокуратуре заключить мировое соглашение, не раскрывая при слушателях его деталей, однако прокурор отнёсся к предложению со скепсисом, пишет ЕАН. После этого судья отложила заседание до 9 октября.
В данный момент в интернете указывается срок завершения строительства жилого дома «Астон. История» на Советской — IV квартал 2025 года. «Сигнал Урал» выдвигает версию, что девелопер давит на власти, угрожая им бунтом десятков обманутых дольщиков.
ООО Специализированный застройщик «Астон. История» на 100% принадлежит ООО «Астон. Екатеринбург», которое в свою очередь на 75% принадлежит московскому ООО «Группа Астон» миллиардера Игоря Кима.
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