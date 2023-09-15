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Отца пятилетней девочки обвинили в особо тяжком преступлении на основании видео, снятого её подругой

10.28 Среда, 20 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в отношении 43-летнего отца двоих детей в конце августа возбудили уголовное дело по «педофильской» статье 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). К тому моменту он уже четыре месяца находился в СИЗО по другому делу, возбуждённому по этой же статье. Однако то дело стало разваливаться из-за собранных в ходе следствия доказательств невиновности мужчины, рассказали «Вечерним ведомостям» супруга и адвокат обвиняемого. После чего, по их словам, следователи стали искать повод для другого уголовного дела, чтобы не признавать ошибочность уголовного преследования и не выпускать мужчину из СИЗО. И нашли – в изъятом во время обыска телефоне.

В этой истории положение столкнувшейся с уголовным преследованием семьи усугубляется странным поведением органов опеки и состоянием здоровья матери девочки – после ареста мужа она осталась с девочкой и с ещё одним несовершеннолетним сыном одна – при том, что у неё диагностирован рак четвёртой стадии, и она является инвалидом I группы. Подробности – далее.

Первое дело



Первое уголовное дело было возбуждено тоже при весьма странных обстоятельствах – рассказывает «Вечерним ведомостям» супруга мужчины Надежда (имя изменено в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. ред). 21 апреля 2023 года в квартиру в Кировском районе Екатеринбурга, где проживает семья, пришли силовики с обыском и изъяли все телефоны и ноутбуки. Как оказалось, на Алексея (имя изменено в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. ред.) написала заявление соседка, обвинившая его в развратных действиях по отношению к её дочери, когда та гостила в квартире у семьи Надежды и Алексея. Соседка сама отпустила свою семилетнюю дочь поиграть с пятилетней дочерью Алексея в их квартире, поскольку знала Алексея – они часто виделись во дворе, когда гуляли с детьми. Это было ещё в марте. Однако заявление соседка написала лишь спустя месяц – в апреле.

Из материалов дела можно сделать вывод, что соседка заподозрила что-то неладное в действиях своей дочери, когда увидела, что та трётся своей промежностью о диван, — говорит адвокат обвиняемого Владислав Идамжапов, вступивший в дело в конце августа.

Адвокат предполагает, что семилетняя девочка после вопроса матери о том, что она делает, просто почувствовала себя виноватой и придумала себе оправдание, что этому её якобы научили соседи. А поскольку одними из соседей, у которых гостила девочка, была семья Надежды и Алексея, внимание следователей направилось именно на Алексея. При этом адвокат добавляет, что изначально девочка указала на ещё одних соседей, у которых она также была в гостях, но дело почему-то возбудили именно в отношении Алексея.

Супруга обвиняемого в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» категорически отвергает возможность совершения её мужем вменённых следствием действий. Более того, в момент, когда у них гостила дочь соседки, она сама находилась в квартире и не могла не заметить, если бы её супруг совершал какие-то странные действия.

Я сама была в доме, вместе с мужем. Но мои показания не берут во внимание

— говорит супруга обвиняемого


Сама Надежда, по её словам, с этой соседкой не знакома – поскольку тяжело болеет (у женщины диагностировано онкологическое заболевание четвёртой стадии) и находится, в основном, дома – с детьми гуляет именно муж, который знал соседку лучше.

О предполагаемых мотивах соседки женщина сказать затрудняется – по её словам, никакой вражды между семьями не было. В то, что таким образом соседка может пытаться решить свои финансовые проблемы (потерпевшие по уголовным делам о педофилии, как правило, заявляют гражданские иски о моральном ущербе на крупные суммы), женщина тоже не верит, полагаясь на её добросовестность. Надежда предполагает, что дело лишь в показаниях семилетней девочки, которые она могла просто придумать, а следователь за них зацепился.

Адвокат Владислав Идамжапов в целом согласен с этой версией – он отмечает, что ни одна экспертиза, проведённая в рамках дела, не указала на виновность его подзащитного, единственным доказательством являются показания семилетней дочери соседки.

В ходе обыска следователи даже срезали кусок ткани с дивана, но экспертизы не нашли на нём никаких биологических следов дочери соседки.

Слова семилетней девочки никакими объективными доказательствами не подтверждаются

— говорит адвокат.


Второе дело



По предположению Владислава Идамжапова, невозможность доказать вменённый его подзащитному эпизод побудило следствие искать другие поводы оставить его за решёткой.

Буквально спустя пару дней после того как новый адвокат вступил в дело, следователь, у которого оно находится в производстве, возбудил в отношении отца двоих детей ещё одно уголовное дело. «Помог» ему в этом изъятый в ходе обыска 21 апреля телефон, а точнее – его содержимое. Следователь посмотрел сохранённые на телефоне фото и видео и обратил внимание на видеозапись от 15 января 2023 года.

Видео продолжительностью 22 секунды было снято в квартире обвиняемого, и на нём его дочь танцует, кружится и в какой-то момент сдёргивает с себя шорты, зацепив бельё. В тот момент она обращается к снимающему видео и говорит «сейчас самое смешное произойдёт». Поскольку видео было снято на телефон обвиняемого, следователь посчитал это основанием для возбуждения уголовного дела по статье 132 УК. Однако запись была сделана не Алексеем, а подружкой его дочери – ещё одной семилетней девочкой (не той, чья мать написала заявление на Алексея – прим. ред), которая в тот момент была у них в квартире в гостях. Девочки просто взяли телефон, когда отец сидел за компьютером.

Закадровый голос на видео явно позволяет распознать, что видео снимает девочка, а не мужчина


Родители этой девочки никаких претензий к семье Алексея не имеют и готовы давать показания, подтверждающие его невиновность — сказал «Вечерним ведомостям» Владислав Идамжапов.

Перспективы



По вменённой Алексею части 4 статьи 132 УК РФ грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. При этом он является главным кормильцем семьи – до помещения в СИЗО он работал инженером в строительной сфере и обеспечивал основной заработок, поскольку весь доход супруги – пенсия по инвалидности, составляющая чуть более 20 тысяч рублей.

Ситуация с внезапным уголовным преследованием самой что ни на есть благополучной семьи стала стрессом не только для Надежды, но и для детей. Подвергавшаяся допросам дочь очень нервничала, после первого допроса, продолжавшегося несколько часов, она даже была госпитализирована со срывом, – рассказала «Вечерним ведомостям» мать девочки.

По закону, малолетних детей следователи могут допрашивать только в присутствии законных представителей, при этом Надежду следователи от всех следственных действий отстранили. Обосновав это тем, что мать якобы оказывает воздействие на ребёнка.

— Но я всего лишь советовала дочери говорить правду, когда она терялась и пугалась, — говорит Надежда.

Чтобы обеспечить законность допросов, следствие привлекло сотрудников органов опеки – теперь они присутствуют во время следственных действий вместо матери.

Надежда говорит, что следователь даже угрожал ей лишением родительских прав, если она вовремя не предоставит ребёнка для допросов. Опека при этом спокойно на всё это смотрит.

Адвокат Владислав Идамжапов отмечает, что случаи, когда мать отстраняют от следственных действий в отношении малолетней дочери и привлекают в дело органы опеки, крайне редки.

«И в этом случае это явно незаконное процессуальное решение следователя, потому что он даже в документах нигде мотивы не указал – что сделала мать такого, что они расценивают как действия, вредящие следствию»


Кроме того, есть психологическая экспертиза, которая пришла к выводу, что дочку допрашивать нельзя из-за негативных последствий для её психики, – говорит Идамжапов.

В ближайшее время пройдёт суд по продлению меры пресечения Алексею. Владислав Идамжапов прогнозирует, что следствие будет просить и дальше держать мужчину в СИЗО, но в качестве обоснования приведёт уже новый эпизод – с найденным в телефоне видео.

– Меня поражает, с какой лёгкостью следствие предъявляет обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Для них это так просто, как в магазин сходить. Считаю, что это делается для того, чтобы не признавать ошибку и право моего подзащитного на реабилитацию, – говорит адвокат.

Супруга обвиняемого говорит, что при столкновении с правоохранительной системой у неё создалось стойкое впечатление, что разбираться в истинных обстоятельствах никто не хочет, а хотят просто посадить человека. И как невиновному человеку выкарабкиваться? – задаётся вопросом она.

Уголовное дело на отца и главного кормильца подорвало финансовое положение семьи. Болеющая раком мать осталась одна с двумя детьми, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к благотворительным фондам. Кроме того, семья создала телеграм-канал, в котором желающие помочь могут узнать реквизиты для финансовой помощи.

В СКР ситуацию с данным уголовным делом не комментируют.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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