Отца пятилетней девочки обвинили в особо тяжком преступлении на основании видео, снятого её подругой

Первое дело





— говорит супруга обвиняемого Я сама была в доме, вместе с мужем. Но мои показания не берут во внимание





— говорит адвокат. Слова семилетней девочки никакими объективными доказательствами не подтверждаются

Второе дело

Закадровый голос на видео явно позволяет распознать, что видео снимает девочка, а не мужчина

Перспективы

«И в этом случае это явно незаконное процессуальное решение следователя, потому что он даже в документах нигде мотивы не указал – что сделала мать такого, что они расценивают как действия, вредящие следствию»

Владислав Постников © Вечерние ведомости