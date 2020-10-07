За что судили свердловских депутатов

Вспоминаем самые громкие суды над народными избранниками

16.57 Вторник, 13 октября 2020
Криминал
Сегодня должен был состояться суд над депутатом Заксобрания Александром Коркиным, которого обвиняют в непредумышленном убийстве во время рыбалки. «Вечерние ведомости» решили вспомнить, на кого еще из свердловских народных избранников возбуждали уголовные дела за последние годы. О том, кто «подглядывал» в женском туалете, а кто отстреливался от полиции, кому удалось добиться прекращения уголовного дела, а кто подрался с пенсионером – в материале veved.ru.


Вместо суда на заседание Заксобрания

Инцидент, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») против Александра Коркина, произошел в начале сентября 2019 года. Во время отдыха на реке Сосьва Александр Коркин в компании людей передвигался на лодке. Среди отдыхающих был Сергей Титов, который и получил выстрел в голову. Сегодняшнее заседание суда перенеслось из-за «больничного» Коркина, однако сегодняшнее же заседание Законодательного собрания Свердловской области он посетил, и даже выступил на нем.


Клей, обои и стол из бюджета МУПа

Самое странное уголовное дело было возбуждено против Валентины Малых, депутата города Артемовского, в этом году. Ее обвинили по части 3 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата».

Возбужденное уголовное дело было не связано с депутатской деятельностью. По версии следствия, Валентина Малых присвоила себе подточенные средства МУП УК «Наш дом», где сама женщина занимала должность директора. На «присвоенные» деньги женщина купила обойный клей, два рулона обоев, отделочную панель и кухонный стол. В общей сложности ущерб составил 11836 рублей 91 копейку. Впрочем, уголовное дело против нее было прекращено.


Депутат, который не смог

Олега Кагилева, бывшего главу Управления капстроительства Свердловской области и экс-депутата Екатеринбургской городской думы, судили по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). За предоставление права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском городском округе Кагилев хотел получить взятку в размере 6 млн 600 тысяч рублей от директора одной из строительных фирм. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Олегу Кагилеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на 5 лет.


Депутат, который смог

Депутата думы Белоярки Алексея Бутакова судили по той же статье, но в 2018 году. Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области по факту деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Из лесничества он уволился в конце мая, после того как там прошли обыски по делу о незаконной рубке леса. Депутату грозило до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по факту деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Из лесничества он уволился в конце мая, после того как там прошли обыски. По данным veved.ru, оперативным сопровождением дела занималась ФСБ. Однако его дело прекратили, и назначили ему судебный штраф.


«Унитазный» депутат

Избежать наказания также удалось депутату Андрею Мерзлякову, которого в СМИ называли «унитазным» депутатом. В конце 2017 года его обвинили в установке видеокамеры в женском туалете МУП «Энергосервис», где работает директором.
После того как женщины обнаружили камеру, нарушителя личного пространства нашли быстро. Перед тем как установить камеру, её необходимо включить: на записи четко видно лицо самого Андрея Мерзлякова во время того, как он устанавливает ее.
Против Мерзлякова завели дело по 1 части статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Но в итоге дело было прекращено из-за «деятельного раскаяния».


«Фантомный работник»

Судимость по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») получила в Верхнепышминском городском суде в 2019 году экс-председатель думы Среднеуральска Наталья Коробицына. А вместе с ней и ее дочь, но уже за «пособничество в совершении мошенничества».
Все дело в том, что в 2014 году, когда Наталья Коробицына занимала должность директора ООО «Тепловодоканал», женщина взяла на работу на должность техника-лаборанта очистных сооружений свою дочь Анну, которая в тот момент училась на очном отделении в УрФУ. По указаниям Коробицыной подчиненные отмечали рабочие часы ее дочери в таблице учета, а также готовили приказы о премировании «фантомного» работника.
Нарушение было выявлено после того, как у «Тепловодоканала» сменился директор.


«Ты ж брат мне!»

В мошенничество обвинили и бывшего депутата палаты представителей Свердловской области Сергея Капчука. области, в мае 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей.
По версии следствия, Сергей Капчук вместе со своим братом похитил эти деньги у ГУП «Свердловская железная дорога», которые предполагалось пустить на строительство квартиры в Москве для представительства губернатора Свердловской области. Сергей Капчук, воспользовавшись своими связями и должностью в представительстве губернатора, добился того, чтобы эти деньги перевели на счет подставной фирмы, которую открыл его брат.
Суд признал Капчуков виновными. Сам Сергей в это время эмигрировал за границу, а его брату пришлось отбыть срок по этому делу.
Однако он, вернувшись в Россию в 2018 году, заявил, что не считает себя виноватым и планирует обжаловать решение суда. В Мае 2019 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Сергея Капчука к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. От исполнения наказания он освобожден в рамках амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, судимость с Сергея Капчука была снята.


«Ксивы, корочки»

А вот Владимиру Таскаеву вовсе удалось избежать следствия. В 2013-2015 годах СУ СКР по Свердловской области расследовало уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) на косуль в зоологическом охотничьем заказнике «Богдановичский».
По версии следователей, 2 января 2013 года в заказнике заметили следы крови и волочения туши косули. Недалеко от того места была замечена машина господина Таскаева с ружьями.
Вот только осмотреть депутатский автомобиль не удалось — Владимир Таскаев демонстрировал удостоверение депутата Госдумы РФ. Следователи пытались добиться лишения господина Таскаева депутатской неприкосновенности, чтобы провести следственные действия, дело было прекращено за истечением сроков давности.


Сысерсткий «стрелок»

Против другого «стрелка» возбудили дело по статье 217 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В ночь с 2 на 3 августа 2018 года экс-депутат заксобрания региона от ЛДПР Максим Ряпасов устроил стрельбу в своем коттедже в деревне Токарево Сысертского городского округа. Когда на вызов местных жителей приехал СОБР, бывший депутат начал отстреливаться от правоохранителей.


Драка с пенсионером

Еще против одного депутата возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в этом году. По данным следствия, инцидент случился в ходе бытового конфликта между 43-летним депутатом думы Первоуральска Назаром Галата и 66-летним пенсионером в городе Саки. Ссора с местным жителем переросла в драку, в ходе которой пожилой мужчина получил удар в голову или ударился головой при падении. В результате чего у пенсионера случился перелом свода черепа, закрытая черепно-мозговая травма. 66-летний мужчина впал в кому на несколько дней.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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