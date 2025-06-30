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Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловский областной суд передали уголовное дело пенсионера из посёлка Цементный Невьянского района.
По версии следствия, 75-летний мужчина в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года оставил в одной из социальных сетей комментарии, в которых оправдывал фашизм и нацизм, а также преступления, совершённые фашисткой Германией в годы Второй мировой войны, отрицая факты, установленные Международным военным трибуналом. Кроме этого, следствие считает, что в комментариях были фейки о деятельности СССР в военные годы, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Пожилого невьянца будут судить по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обвинительное заключение по уголовному делу утверждала региональная прокуратура.
По версии следствия, 75-летний мужчина в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года оставил в одной из социальных сетей комментарии, в которых оправдывал фашизм и нацизм, а также преступления, совершённые фашисткой Германией в годы Второй мировой войны, отрицая факты, установленные Международным военным трибуналом. Кроме этого, следствие считает, что в комментариях были фейки о деятельности СССР в военные годы, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
«В результате умышленных действий обвиняемого нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества»,
– сообщили в областной прокуратуре.
Пожилого невьянца будут судить по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обвинительное заключение по уголовному делу утверждала региональная прокуратура.
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