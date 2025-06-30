Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района

– сообщили в областной прокуратуре.

«В результате умышленных действий обвиняемого нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества»,