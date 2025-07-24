Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура выявила нарушение закона в нормативном акте администрации муниципального округа Краснотурьинск, регулирующем использование водных объектов в рекреационных целях. Речь идёт о постановлении, которым утверждены местные правила использования маломерных судов, водных мотоциклов и иных технических средств на водоёмах.В ходе надзорных мероприятий было установлено, что один из пунктов постановления наделял администрацию правом самостоятельно принимать решения о запрете, приостановке или ограничении использования водной техники. Однако, как пояснили в прокуратуре, такие полномочия относятся исключительно к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а не местных властей. Таким образом, администрация муниципалитета вышла за пределы своих юридических полномочий, нарушив принципы разграничения компетенций между уровнями власти.По данному факту транспортная прокуратура внесла протест. Документ был рассмотрен в установленном порядке и удовлетворен. Оспариваемые положения постановления приведены в соответствие с действующим законодательством, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.