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Двух уральских священников РПЦ объявила в розыск СБУ
Фото: tatarstan.ru (CC BY 4.0 ), Санкт-Петербургская духовная академия (CC BY 2.0)
Двух уральских священников РПЦ Украина объявила в розыск.
Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении данные украинских органов власти, 10 российских архиереев попали в базу розыска СБУ ещё 24 апреля.
Среди разыскиваемых украинскими властями — бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный), возглавлявший Екатеринбургскую епархию с 2011 по 2020 год (сейчас он возглавляет Казанскую епархию), и епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).
Кроме того, в розыск объявлены архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов), архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай (Кривенко), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур), митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр (Мансуров).
О причинах розыска архиеерев РПЦ украинскими властями «РИА Новости» не сообщает.
Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении данные украинских органов власти, 10 российских архиереев попали в базу розыска СБУ ещё 24 апреля.
Среди разыскиваемых украинскими властями — бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный), возглавлявший Екатеринбургскую епархию с 2011 по 2020 год (сейчас он возглавляет Казанскую епархию), и епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).
Кроме того, в розыск объявлены архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов), архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай (Кривенко), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур), митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр (Мансуров).
О причинах розыска архиеерев РПЦ украинскими властями «РИА Новости» не сообщает.
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