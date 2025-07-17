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Двух уральских священников РПЦ объявила в розыск СБУ

16.13 Воскресенье, 20 июля 2025
Фото: tatarstan.ru (CC BY 4.0 ), Санкт-Петербургская духовная академия (CC BY 2.0)
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Двух уральских священников РПЦ Украина объявила в розыск.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении данные украинских органов власти, 10 российских архиереев попали в базу розыска СБУ ещё 24 апреля.

Среди разыскиваемых украинскими властями — бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный), возглавлявший Екатеринбургскую епархию с 2011 по 2020 год (сейчас он возглавляет Казанскую епархию), и епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).

Кроме того, в розыск объявлены архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов), архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай (Кривенко), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур), митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр (Мансуров).

О причинах розыска архиеерев РПЦ украинскими властями «РИА Новости» не сообщает.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


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