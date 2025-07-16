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Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
Фото: администрация Среднеуральского округа
Глава Североуральска Светлана Миронова подала в отставку. А депутаты Североуральской думы уже приняли её в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.
Новым руководителем муниципалитета стал Виталий Никитенко.
Депутаты думы большинством голосов решили прекратить досрочно полномочия Светланы Мироновой по её заявлению, против проголосовали трое депутатов.
Напомним, сегодня, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер жёстко раскритиковал работу Светланы Мироновой на посту главы Североуральска (к слову, родного города для Паслера), в упрёк ей ставилась недостаточная, по мнению главы области, работа по устранению возникших проблем с водоснабжением. На прошлой неделе в Североуральске отменили все массовые мероприятия из-за вспышки энтеровирусной инфекции. В городе из-за перебоев с водоснабжением питьевую воду привозят в микрорайоны по расписанию в цистернах.
Новым руководителем муниципалитета стал Виталий Никитенко.
Депутаты думы большинством голосов решили прекратить досрочно полномочия Светланы Мироновой по её заявлению, против проголосовали трое депутатов.
Напомним, сегодня, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер жёстко раскритиковал работу Светланы Мироновой на посту главы Североуральска (к слову, родного города для Паслера), в упрёк ей ставилась недостаточная, по мнению главы области, работа по устранению возникших проблем с водоснабжением. На прошлой неделе в Североуральске отменили все массовые мероприятия из-за вспышки энтеровирусной инфекции. В городе из-за перебоев с водоснабжением питьевую воду привозят в микрорайоны по расписанию в цистернах.
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