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Зампредседателя организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
Фото: Максим Ефремов
В Екатеринбурге задержали Мутвалы Шыхлински — адвоката и зампредседателя общественной организации «Азербайджан-Урал» (он также является сыном председателя этой организации, Шахина Шыхлински). Об этом сообщил глава «ФПБК» Виталий Бородин и подтвердил источник .
1 июля Мутвалы Шыхлински за рулём «Гелендвагена» во время операции силовиков сдал назад и задел пассажирской дверью одного из участников группы захвата, из-за чего силовик ударился головой об асфальт. Связано ли задержание с этим инцидентом, неизвестно, однако в день того инцидента сразу же в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Шыхлински грозит дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов либо о насилии к представителю власти.
Здесь мы писали, как Мутвалы Шыхлински объяснял свои действия за рулём. В защиту Шыхлински в этой ситуации высказался также екатеринбургский адвокат и экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский.
Спустя несколько дней после инцидента с падением силовика с просьбой разобраться в нём к генпрокурору РФ обращался лидер СРЗП Сергей Миронов.
Сам Мутвалы Шыхлински оказался недоступен для комментариев. По некоторым данным, он сейчас находится на допросе в СК.
1 июля Мутвалы Шыхлински за рулём «Гелендвагена» во время операции силовиков сдал назад и задел пассажирской дверью одного из участников группы захвата, из-за чего силовик ударился головой об асфальт. Связано ли задержание с этим инцидентом, неизвестно, однако в день того инцидента сразу же в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Шыхлински грозит дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов либо о насилии к представителю власти.
Здесь мы писали, как Мутвалы Шыхлински объяснял свои действия за рулём. В защиту Шыхлински в этой ситуации высказался также екатеринбургский адвокат и экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский.
Спустя несколько дней после инцидента с падением силовика с просьбой разобраться в нём к генпрокурору РФ обращался лидер СРЗП Сергей Миронов.
Сам Мутвалы Шыхлински оказался недоступен для комментариев. По некоторым данным, он сейчас находится на допросе в СК.
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