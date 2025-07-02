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В «Фонде Ройзмана*» последний приём проведут 1 августа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (Евгений Ройзман* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов)
Последний приём в «Фонде Ройзмана*» проведут 1 августа. После этого офис закроют.
Напомним, Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать «Фонд Ройзмана»*. 5 августа назначено рассмотрение апелляции . Если ее не удовлетворят, то процесс ликвидации запустится этим же днём, сообщили Вечерним ведомостям в фонде.
До 1 августа команда будет работать в полную силу. Там отметили, что за оставшееся время важно закончить нынешние сборы.
Истории детей, который нуждаются в помощи, по ссылкам ниже.
Помощь Ване с ДЦП, которого папа воспитывает один.
Помощь Саше с ДЦП, которая лишилась зрения ещё в четыре месяца.
Помощь Соне с ДЦП, которая в первые дни после рождения пережила несколько раз остановку сердца.
Добавим, что фонд планирует запустить ещё минимум два сбора.
* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Напомним, Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать «Фонд Ройзмана»*. 5 августа назначено рассмотрение апелляции . Если ее не удовлетворят, то процесс ликвидации запустится этим же днём, сообщили Вечерним ведомостям в фонде.
До 1 августа команда будет работать в полную силу. Там отметили, что за оставшееся время важно закончить нынешние сборы.
Истории детей, который нуждаются в помощи, по ссылкам ниже.
Помощь Ване с ДЦП, которого папа воспитывает один.
Помощь Саше с ДЦП, которая лишилась зрения ещё в четыре месяца.
Помощь Соне с ДЦП, которая в первые дни после рождения пережила несколько раз остановку сердца.
Добавим, что фонд планирует запустить ещё минимум два сбора.
* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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