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Общественник Иван Волков заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Юрист и общественник из Екатеринбурга объявил о выдвижении кандидатом в губернаторы в своих соцсетях. Кампанию он начал слоганом «Русские волки атакуют».
Волков в разговоре с Вечерними ведомостями сказал, что ему под силу собрать 124 подписи муниципальных депутатов региона, «если Денис Паслер не будет ему препятствовать».
Иван Волков уже дважды выдвигался кандидатом в губернаторы Свердловской области — в 2017 и 2022 годах. Оба раза из-за отсутствия необходимого количества подписей муниципальных депутатов ему отказывали в регистрации. Сам Волков считает «муниципальный фильтр» неконституционным явлением.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области были назначены сегодня Заксобранием на 14 сентября. О своих планах в них участвовать уже объявили временно исполняющий обязанности глава региона Денис Паслер, лидеры фракций «Новых людей» и КПРФ в Заксобрании Рант Краев и Александр Ивачёв. Вероятными кандидатами от «Справедливой России» и ЛДПР называют Андрея Кузнецова и Александра Каптюга соответственно.
Волков в разговоре с Вечерними ведомостями сказал, что ему под силу собрать 124 подписи муниципальных депутатов региона, «если Денис Паслер не будет ему препятствовать».
«Напишу обращения прямые всем главам всех муниципальных образований и председателям всех дум Свердловской области»,
— сказал Волков.
Иван Волков уже дважды выдвигался кандидатом в губернаторы Свердловской области — в 2017 и 2022 годах. Оба раза из-за отсутствия необходимого количества подписей муниципальных депутатов ему отказывали в регистрации. Сам Волков считает «муниципальный фильтр» неконституционным явлением.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области были назначены сегодня Заксобранием на 14 сентября. О своих планах в них участвовать уже объявили временно исполняющий обязанности глава региона Денис Паслер, лидеры фракций «Новых людей» и КПРФ в Заксобрании Рант Краев и Александр Ивачёв. Вероятными кандидатами от «Справедливой России» и ЛДПР называют Андрея Кузнецова и Александра Каптюга соответственно.
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