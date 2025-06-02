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Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначили на 14 сентября
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Заксобрания приняли постановление о назначении досрочных выборов губернатора Свердловской области.
Выборы назначены на 14 сентября 2025 года. Кроме того, в ходе заседания парламентарии внесли изменения в Избирательный кодекс региона в соответствии с федеральным законодательством, сообщается на сайте Заксобрания.
«Определили, что такое оборудование для электронного голосования, как должен выглядеть бюллетень для электронного голосования», — приводится цитата Людмилы Бабушкиной. Также, по ее словам, внесены «другие изменения, которые позволят качественно, открыто, без каких-либо замечаний провести выборы 14 сентября этого года».
Выборы назначены на 14 сентября 2025 года. Кроме того, в ходе заседания парламентарии внесли изменения в Избирательный кодекс региона в соответствии с федеральным законодательством, сообщается на сайте Заксобрания.
«Определили, что такое оборудование для электронного голосования, как должен выглядеть бюллетень для электронного голосования», — приводится цитата Людмилы Бабушкиной. Также, по ее словам, внесены «другие изменения, которые позволят качественно, открыто, без каких-либо замечаний провести выборы 14 сентября этого года».
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