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Заключённому Ярославу Ширшикову установили глазной протез
Фото: архив Вечерних ведомостей
Осуждённого за пост в телеграм-канале пиарщика накануне свозили из нижнетагильской «Красной утки» в центр «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге для установки протеза на место удалённого глаза.
Протезирование прошло успешно, сообщил адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев.
Напомним, в ИК-13 Нижнего Тагила Ширшикову предстоит пробыть минимум полгода – он там находится в едином помещении камерного типа (ЕПКТ, наиболее строгая форма изоляции заключённых в исправительных колониях, применяемая как мера взыскания за грубые нарушения порядка).
Протезирование прошло успешно, сообщил адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев.
Напомним, в ИК-13 Нижнего Тагила Ширшикову предстоит пробыть минимум полгода – он там находится в едином помещении камерного типа (ЕПКТ, наиболее строгая форма изоляции заключённых в исправительных колониях, применяемая как мера взыскания за грубые нарушения порядка).
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