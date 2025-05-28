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Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил

17.11 Вторник, 3 июня 2025
Фото: архив Вечерних ведомостей
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Екатеринбургского политтехнолога и пиарщика Ярослава Ширшикова, отбывающего срок по статье об оправдании терроризма, этапировали из екатеринбургской ИК-2 в нижнетагильскую ИК-13. Эта колония для бывших силовиков, известная также под названием «Красная утка».

В письме от Ярослава, опубликованном в телеграм-канале «Гусарская бравада», написано, что это сделали из-за отсутствия в екатеринбургской колонии ЕПКТ.

«Состряпали из меня злостника (злостного нарушителя режима) и к двум месяцам ПКТ добавили 6 месяцев ЕПКТ и этапировали меня в Нижний Тагил в ФКУ ИК-13. Просто потому что в ИК-2 нет ЕПКТ»,

— говорится в письме.


Адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев подтвердил эту информацию и сказал Вечерним ведомостям, что ранее уже сталкивался с подобным (когда «гражданского» отправляли в колонию для экс-силовиков).

Адвокат последний раз виделся с Ширшиковым 28 мая. Родные при этом не получали от заключённого писем и звонков с 18 мая.

Ширшиков написал, что его этапировали аккурат перед запланированным выездом к врачу на протезирование (из-за осложнения болезни в апреле этого года Ширшикову удалили глаз).

«Я теперь рискую остаться уродом на всю жизнь из-за быстрого уменьшения глазной полости. Буду стараться договориться об организации выезда с администрацией ФКУ ИК-13, конечно, но зачем было срывать запланированный выезд - уму непостижимо»,

— пишет Ширшиков.


Отметим, что ЕПКТ (Единое помещение камерного типа) — это отдельное помещение в колонии, предназначенное для содержания осуждённых, которые систематически нарушают установленный порядок отбывания наказания. Это более строгая мера взыскания, чем ПКТ (помещение камерного типа). Адвокат и бывший сотрудник МВД Сергей Колосовский в разговоре с Вечерними ведомостями сказал, что из многих колоний Свердловской области осуждённых направляют в ЕПКТ именно в ИК-13, поскольку это едва ли не единственная колония, где имеется ЕПКТ (по другим данным, ЕПКТ ещё есть в ивдельской ИК-63).

В пресс-службе свердловского ГУ ФСИН ситуацию пока не комментировали.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
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