Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил

— говорится в письме.

«Состряпали из меня злостника (злостного нарушителя режима) и к двум месяцам ПКТ добавили 6 месяцев ЕПКТ и этапировали меня в Нижний Тагил в ФКУ ИК-13. Просто потому что в ИК-2 нет ЕПКТ»,