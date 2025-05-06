Возрастное ограничение 18+
Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
Фото со страницы главы Тюмени / vk.com/mv_afanasyev
Бывший заместитель свердловского губернатора Павел Креков стал заместителем тюменского мэра Максима Афанасьева.
Об этом городской глава сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, что об уходе Павла Крекова из свердловского правительства заговорили после назначения Дениса Паслера на пост временно исполняющего обязанности губернатора.
Об этом городской глава сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«С 13 мая Павел Владимирович Креков приступил к исполнению обязанностей. Он возьмет на себя руководство социальным блоком»,
– написал градоначальник.
Напомним, что об уходе Павла Крекова из свердловского правительства заговорили после назначения Дениса Паслера на пост временно исполняющего обязанности губернатора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-замглавы Дегтярска во время госслужбы управлял сразу несколькими коммерческими фирмами
06 мая 2025
06 мая 2025