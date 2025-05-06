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Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии

10.34 Вторник, 13 мая 2025
Фото со страницы главы Тюмени / vk.com/mv_afanasyev
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Бывший заместитель свердловского губернатора Павел Креков стал заместителем тюменского мэра Максима Афанасьева.

Об этом городской глава сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«С 13 мая Павел Владимирович Креков приступил к исполнению обязанностей. Он возьмет на себя руководство социальным блоком»,

– написал градоначальник.


Напомним, что об уходе Павла Крекова из свердловского правительства заговорили после назначения Дениса Паслера на пост временно исполняющего обязанности губернатора.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
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20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перекрыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
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