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От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Десяти суток административного ареста для уральской художницы Алисы Горшениной судьям показалось мало. В Ленинском районном суде Екатеринбурга на неё наложили ещё и штраф, довольно крупный.
Алису Горшенину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Статья это формулируется как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ». Рассмотрев материалы дела, судья признал художницу виновной и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа — 45 тысяч рублей.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу, что означает, что у Горшениной остаётся право на его обжалование в установленном порядке.
Напомним, что ранее, в конце апреля, Алису Горшенину задержали и отправили на 10 суток под административный арест. Тогда же прошла неофициальная информация, что 5 мая Горшенину будут судить ещё. Как видим, информация эта подтвердилась.
Алису Горшенину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Статья это формулируется как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ». Рассмотрев материалы дела, судья признал художницу виновной и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа — 45 тысяч рублей.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу, что означает, что у Горшениной остаётся право на его обжалование в установленном порядке.
Напомним, что ранее, в конце апреля, Алису Горшенину задержали и отправили на 10 суток под административный арест. Тогда же прошла неофициальная информация, что 5 мая Горшенину будут судить ещё. Как видим, информация эта подтвердилась.
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