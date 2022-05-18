Художницу из Нижнего Тагила оштрафовали за дискредитацию российской армии белой розой
Политика
Фрагмент фотографии с ТГ-канала «Феминистское антивоенное сопротивление»
В среду, 18-го мая Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение оштрафовать уральскую художницу Алису Горшенину на 35 тысяч рублей. Таким образом, её признали виновной в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. «Дискредитация» заключалась в том, что художница постояла с белой розой в руках у входа в детский центр «Мир». Стебель цветка был перевязан ленточками с антивоенными надписями на чувашском и татарском языках.
Художница и её адвокат Рустам Ризванов с решением суда не согласны и собираются его обжаловать в суде более высокой инстанции. Ленточки, как часть «дискредитации армии» полиция у Горшениной не изъяла, а в качестве доказательств судья рассматривала фотографию, на которой надписи нечитабельны.
Напомним, что ранее по той же статье в Екатеринбурге районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей общественного деятеля и бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Свердловский областной суд принял апелляционную жалобу, но решение о штрафе оставил в силе.
Художница и её адвокат Рустам Ризванов с решением суда не согласны и собираются его обжаловать в суде более высокой инстанции. Ленточки, как часть «дискредитации армии» полиция у Горшениной не изъяла, а в качестве доказательств судья рассматривала фотографию, на которой надписи нечитабельны.
Напомним, что ранее по той же статье в Екатеринбурге районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей общественного деятеля и бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Свердловский областной суд принял апелляционную жалобу, но решение о штрафе оставил в силе.
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