Возрастное ограничение 18+
Администрация Верхней Пышмы сообщила об отставке мэра Ивана Соломина
Фото: администрация Верхней Пышмы / vk.com/mo_vp
Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин покинул свою должность. Об этом сообщает администрации верхнепышминского городского округа.
Сообщается, что исполняющим полномочия градоначальника назначена Марина Ряжкина, а Иван Соломин «продолжит работу на благо Верхней Пышмы в другом статусе».
Напомним, что накануне стало известно о назначении исполняющим губернатора Свердловской области.
«Дума приняла отставку главы Ивана Соломина»,
– говорится в сообщении мэрии.
Сообщается, что исполняющим полномочия градоначальника назначена Марина Ряжкина, а Иван Соломин «продолжит работу на благо Верхней Пышмы в другом статусе».
Напомним, что накануне стало известно о назначении исполняющим губернатора Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
27 марта 2025
27 марта 2025
Белинка меняет планы
21 марта 2025
21 марта 2025