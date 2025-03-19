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В Свердловской области одобрили новые меры поддержки для молодых матерей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области одобрили меры поддержки для молодых матерей, родившего первого ребёнка до 23 лет.
Теперь, как сообщают в департаменте информационной политики региона, молодые мамы смогут получать выплату в размере 50 тысяч рублей для приобретения «товаров для ребёнка первой необходимости», а также выплату в размере 500 тысяч рублей на погашение процентов по кредиту (в том числе по ипотечному), который мать ребёнка брала на приобретение либо строительства жилого помещения.
Также молодые семьи, в которых оба супруга учатся на очной форме, смогут рассчитывать на компенсацию расходов на найм жилья в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
Подчеркивается, что эти меры поддержки будут предоставляться только при следующих условиях:
– мать должна быть гражданкой РФ и постоянно проживать на территории Свердловской области;
– ребёнок должен быть рождён не раньше 1 января 2025 года;
Для того, чтобы получить выплаты, матери или молодой семье нужно будет подать заявление в управление социальной политики по месту жительства с указанием номера своей банковской карты — Единой социальной карты.
Теперь, как сообщают в департаменте информационной политики региона, молодые мамы смогут получать выплату в размере 50 тысяч рублей для приобретения «товаров для ребёнка первой необходимости», а также выплату в размере 500 тысяч рублей на погашение процентов по кредиту (в том числе по ипотечному), который мать ребёнка брала на приобретение либо строительства жилого помещения.
Также молодые семьи, в которых оба супруга учатся на очной форме, смогут рассчитывать на компенсацию расходов на найм жилья в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
Подчеркивается, что эти меры поддержки будут предоставляться только при следующих условиях:
– мать должна быть гражданкой РФ и постоянно проживать на территории Свердловской области;
– ребёнок должен быть рождён не раньше 1 января 2025 года;
Для того, чтобы получить выплаты, матери или молодой семье нужно будет подать заявление в управление социальной политики по месту жительства с указанием номера своей банковской карты — Единой социальной карты.
«Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или портал Госуслуг»,
– сказали в областном ДИПе.
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